Endeavour Silver gibt endgültiges Abkommen hinsichtlich Verkauf von Gold-Silber-Mine Bolañitos in Mexiko an Guanajuato Silver bekannt

VANCOUVER, British Columbia, 24. November 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (NYSE: EXK; TSX: EDR – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) gibt bekannt, dass es ein endgültiges Aktienkaufabkommen (das Abkommen) mit Guanajuato Silver Company Ltd. (Guanajuato Silver) (TSX-V: GSVR) unterzeichnet hat, dem zufolge Guanajuato Silver die Silber- und Goldmine Bolañitos (die Mine Bolañitos) vom Unternehmen für eine gesamte Vergütung in Höhe von bis zu 50 Millionen US$ erwerben wird (die Transaktion), bestehend aus einer Vorauszahlung in Höhe von 40 Millionen US$, die beim Abschluss der Transaktion fällig wird, und einer bedingten Zahlung in Höhe von weiteren 10 Millionen US$. Die Transaktion wird voraussichtlich im Januar 2026 abgeschlossen werden.

Im Rahmen unserer laufenden Strategie hinsichtlich der Schaffung langfristiger Werte für unsere Aktionäre stellt der Verkauf von Bolañitos einen bedeutsamen Meilenstein bei der Rationalisierung unseres Portfolios dar, sagte Chief Executive Officer Dan Dickson. Indem wir unsere Ressourcen auf unsere wesentlichen Silber-Assets konzentrieren, insbesondere auf die Förderung bei Terronera und die Weiterentwicklung des erstklassigen Projekts Pitarrilla, schärfen wir unseren betrieblichen Fokus und positionieren das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum. Wir sind nach wie vor bestrebt, das Potenzial unseres Silberportfolios zu maximieren und unsere Führungsposition in diesem Sektor zu stärken.

Details der Transaktion

Gemäß den Bedingungen des Abkommens wird Guanajuato Silver alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Mina Bolañitos, S.A. de C.V. (Mina Bolañitos) von Schwestergesellschaften des Unternehmens erwerben. Mina Bolañitos ist Eigentümer der Mine Bolañitos in Guanajuato, Mexiko.

Der beim Abschluss der Transaktion zu entrichtende gesamte Kaufpreis beläuft sich auf 40 Millionen US$ (die Basisvergütung) und setzt sich zusammen aus 30 Millionen US$ in bar und 10 Millionen US$ in Form von Stammaktien von Guanajuato Silver (die Basisaktien) unter Annahme eines Preises von 0,2709413 (0,3815 C$) pro Aktie, was dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien von Guanajuato Silver (Guanajuato-Aktien) an der TSX Venture Exchange (TSX-V) während der zehn aufeinanderfolgenden Handelstage (zehntägiger volumengewichteter Durchschnittskurs) unmittelbar vor dem Datum des Abkommens und umgerechnet in US-Dollar unter Anwendung des durchschnittlichen Wechselkurses der Bank of Canada am 20. November 2025 (dem Werktag unmittelbar vor dem Datum des Abkommens) entspricht.

Zusätzlich zur Basisvergütung wird Guanajuato Silver zwei bedingte Zahlungen an Endeavour (die bedingten Zahlungen) in Höhe von jeweils 5 Millionen US$ leisten, sobald 2 Millionen bzw. 4 Millionen Unzen Silberäquivalent von der Mine Bolañitos gefördert wurden. Jede bedingte Zahlung wird zu 50 % in bar und zu 50 % in Form von Guanajuato-Aktien (die bedingten Aktien) geleistet, vorbehaltlich des maximalen Prozentsatzes (wie hierin definiert).

Die bedingten Aktien werden unter Annahme eines Preises pro bedingte Aktie (der Ausgabepreis der bedingten Aktien) ausgegeben, der dem höheren der folgenden Werte entspricht: (i) dem zehntägigen volumengewichteten Durchschnittskurs der Guanajuato-Aktien an der TSX-V zum jeweiligen Meilenstein-Zahlungstermin (der Marktpreis) und (ii) dem von der TSX-V zugelassenen Mindestpreis nach Berücksichtigung des von dieser zugelassenen maximalen Abschlags, jeweils umgerechnet in US-Dollar unter Verwendung des von der Bank of Canada am Werktag unmittelbar vor dem jeweiligen Meilenstein-Zahlungstermin veröffentlichten durchschnittlichen Wechselkurses. Gegebenenfalls wird Guanajuato Silver eine zusätzliche Barzahlung an das Unternehmen in Höhe des gesamten Wertunterschieds zwischen dem Marktpreis und dem Ausgabepreis der bedingten Aktien in Bezug auf jede bedingte Zahlung leisten.

Die Anzahl der an Endeavour auszugebenden bedingten Aktien unterliegt einem maximalen Prozentsatz der Eigentümerschaft von 9,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Guanajuato-Aktien (der maximale Prozentsatz). Falls eine Ausgabe von bedingten Aktien dazu führen würde, dass das Unternehmen und dessen Schwestergesellschaften mehr als den maximalen Prozentsatz halten, wird der verbleibende unbezahlte Teil des bedingten Zahlungsbetrags (nach Ausgabe der bedingten Aktien bis zum maximalen Prozentsatz) in bar gezahlt.

In Zusammenhang mit der Transaktion werden Endeavour und Guanajuato Silver beim Abschluss ein Investorenrechteabkommen (das Investorenrechteabkommen) unterzeichnen, das unter anderem Genussrechte zugunsten des Unternehmens vorsieht. Gemäß dem Investorenrechteabkommen hat sich das Unternehmen außerdem bereit erklärt, seine Guanajuato-Aktien für einen Zeitraum von zwölf Monaten gemäß den Empfehlungen des Board of Directors von Guanajuato Silver in Bezug auf allgemeine Angelegenheiten auszuüben und bestimmte Beschränkungen hinsichtlich der Übertragung der gemäß dem Abkommen auszugebenden Basisaktien zu akzeptieren. Alle Basisaktien unterliegen freiwilligen Übertragungsbeschränkungen für einen Zeitraum von zwölf Monaten, nach dessen Ablauf 50 % der Basisaktien für weitere zwei Jahre Beschränkungen unterliegen.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt nach wie vor der Erfüllung oder dem Verzicht auf die üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und des Abschlusses des Investorenrechteabkommens. Das Abkommen sieht eine gegenseitige Kündigungsgebühr in Höhe von 2,5 Millionen US$ (die Kündigungsgebühr) vor, die unter bestimmten Umständen von Endeavour oder Guanajuato Silver zu entrichten ist. Die Kündigungsgebühr kann entweder (i) vollständig in bar oder – nach Ermessen des jeweiligen Zahlers – (ii) durch die Zahlung von 1 Million US$ in bar und die Begleichung der restlichen 1,5 Millionen US$ durch die Ausgabe von Stammaktien des Zahlers, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börse, beglichen werden. Diese Aktien werden unter Annahme eines Preises ausgegeben, der dem zehntägigen volumengewichteten Durchschnittskurs an der jeweiligen Börse zum Zeitpunkt der Kündigung entspricht, umgerechnet in US-Dollar unter Anwendung des durchschnittlichen Tageswechselkurses der Bank of Canada am Werktag unmittelbar vor dem Kündigungstermin.

Das Unternehmen hat in Zusammenhang mit dem Abkommen keine Vermittlungsprovisionen bezahlt.

Über Endeavour Silver – Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit vier aktiven Betriebsstätten in Mexiko und Peru sowie einer beachtlichen Anzahl an geplanten Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Auffindung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau ist Endeavour auf organischem Wachstumskurs und schafft auf seinem Weg zu einem führenden Senior-Silberproduzenten bleibende Werte.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Allison Pettit

Vice President Investor Relations

E-Mail: apettit@edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen zur Transaktion, einschließlich der Bedingungen der Transaktion, die bedingten Zahlungen und die damit verbundenen Produktionsanforderungen, das voraussichtliche Abschlussdatum, den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und die Erfüllung der Abschlussbedingungen, einschließlich des Abschlusses der Investorenrechtsvereinbarung, die beabsichtigten Schwerpunktbereiche des Unternehmens, einschließlich der Projekte Terronera und Pitarrilla, die Schaffung langfristiger Werte für die Aktionäre, die Maximierung des Potenzials des Silberportfolios von Endeavour und das zukünftige Wachstum des Unternehmens. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, und übernimmt keine Verpflichtung dazu, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und von Problemen in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen, Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars, des peruanischen Sol und des US-Dollars), Zinsschwankungen; Auswirkungen der Inflation; Änderungen in der nationalen und lokalen Politik, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrolle, Regulierung und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Peru und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund der Edelmetallpreise; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -förderung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichende Versicherung oder Unmöglichkeit, eine Versicherung abzuschließen; Verfügbarkeit und Kosten von Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; abnehmende Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Ausbeutung der Grundstücke; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Grundstücken; sowie die Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Formular 40-F und im Jahresinformationsformular des Unternehmens sowie im entsprechenden Prospektzusatz beschrieben sind, die jeweils bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, darunter unter anderem: die Fortführung des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Marktpreise für Rohstoffe, prognostizierte Wirtschaftlichkeit des Bergbaus, der Bergbaubetrieb wird wie erwartet laufen und die Bergbauprodukte werden gemäß den Erwartungen des Managements fertiggestellt und die angegebenen Produktionsergebnisse erzielen, sowie andere hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Endeavour Silver Corp.

Meg Brown

1130-609 Granvile Street

V7Y 1G5 Vancouver, BC

Kanada

email : mbrown@edrsilver.com

Wir sind ein mittelständisches Silberexplorationsunternehmen, das sich auf die Silberproduktion in Mexiko spezialisiert hat.

Pressekontakt:

Endeavour Silver Corp.

Meg Brown

1130-609 Granvile Street

V7Y 1G5 Vancouver, BC

email : mbrown@edrsilver.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Übernahme in Mexiko: Axo Copper sichert sich mehr als 1 Mio. Unzen Gold Die Fastic App im Langzeittest: Stand nach 6 Monaten Fasten