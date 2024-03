Endlich kommt die Gier

Der Goldpreis steigt, doch viele Investoren sind – noch – nicht dabei. Doch sie wollen. Auch Unternehmen sehen sich um. Zeit zu handeln!

Der Goldpreis bei 2200 US-Dollar oder über der bis vor Kurzem unvorstellbaren 2000-Euro-Marke? Bald könnte es Realität sein. Denn die Gemengelage spricht weiter für Gold. Das Dumme für Otto-Normal-Verbraucher: Steigt der Preis, halten sich viele Kleinanleger zurück, weil „Gold ja jetzt so teuer ist“. Selbst in den goldaffinen Staaten am Persischen Golf ist dies aktuell zu beobachten. „Die Käufe im Gold-Souk brechen ein“, war vor kurzem in einem Bericht von BNN Bloomberg über den traditionellen Goldmarkt in Dubai zu lesen. Das Geschäft soll dort in der Woche der neuen Gold-Allzeithochs sogar um 40 Prozent eingebrochen sein.

Was in Dubai zu sehen ist, dürfte weltweit aber vor allem für den Schmucksektor zu sehen sein. Bei Anlagegold können dagegen schon mal steigende Preise eine steigende Nachfrage hervorrufen. Denn keiner will zu spät kommen und noch auf den fahrenden Zug aufspringen. Und gerade bei Gold sind im Umfeld, das heißt in den weltweiten volkswirtschaftlichen Gegebenheiten und geopolitischen Entwicklungen, zumindest Ungereimtheiten zu spüren. Abgesehen davon will jeder Anleger etwas verdienen. Gold ist derzeit der Platz dafür.

Auch die Unternehmen aus dem Goldsektor merken, dass eine neue Goldwelle gekommen ist. Bald dürften vermehrt Meldungen über Aufkäufe, Übernahmen und Fusionen die Runde machen. Denn genügend Geld verdienen die Goldproduzenten jetzt, auch wenn die Kosten deutlich gestiegen sind. Erste Beispiele für eine neue Akquisitionswelle gibt es bereits. So könnte sich Ramelius mit der sehr aussichtsreichen Karora Resources zusammentun. Die Karora-Aktie bietet noch ordentlich Potenzial auch für außenstehende Investoren.

Wen das nächste Angebot treffen wird, ist aktuell nicht absehbar. Aber wer Aktien von Unternehmen mit guten Goldprojekten im Portfolio hat, besitzt dafür gute Chancen. Immerhin ist auch zu bedenken, dass Übernahmen in der Regel mit einem kräftigen Aufschlag zum aktuellen Aktienkurs erfolgen. Da die Goldaktien noch hinter der Entwicklung des Goldpreises zurückgeblieben sind, stehen die Chancen gut auch ohne Übernahme-Goody langfristig gut zu liegen. Zu Unternehmen mit aussichtsreichen Projekten gehören die oben genannte Karora Resources sowie unter vielen anderen Osisko Development.

Karora Resources hat im Gesamtjahr 2023 in seinen Minen in Westaustralien eine Rekordproduktion von mehr als 160.000 Unzen Gold erreicht. Diese soll noch gesteigert werden.

Osisko Development produziert bereits. Die Projekte liegen in Mexiko, Kanada und in den USA. Beim Projekt in Utah, USA, brachten aktuelle Bohrungen bis zu 610 Gramm Gold je Tonne Gestein hervor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development und Karora Resources.

