Woher das meiste Gold kommt

Für Anleger sind oft kleinere Goldgesellschaften die besseren Investments. Dennoch sind die größten Goldminen auch von Interesse.

Aufgrund der Produktionszahlen für das Jahr 2022 steht an der Spitze der größten Goldminen weltweit die Grasberg Gold-Kupfer-Mine in Indonesien in der Provinz Papua. Entdeckt wurde sie bereits 1936 und sie liegt 4.100 Meter über dem Meeresspiegel. Produziert hat sie im vergangenen Jahr rund 1.798.000 Unzen Gold. Das meiste Gold kam im Jahr 2001 aus der Mine, zirka 3.500.000 Unzen Gold erblickten das Licht der Welt. Die zweitgrößte Goldmine liegt in Usbekistan, sie produzierte etwa 1,7 Millionen Unzen Gold. Die Reserven und Ressourcen sollen sich noch auf mehr als 150 Millionen Unzen Gold belaufen. Die drittgrößte Gold-Produktionsmenge kam in 2022 aus der Carlin-Liegenschaft von Nevada Gold Mines. Sie befindet sich im Carlin-Trend und stellt den größten Goldbergbaubetrieb in den USA dar (gut 1,5 Millionen Unzen Gold). In der Rangliste folgt die in Russland gelegene Olimpiada-Mine. Gut eine Million Unzen Gold wurden 2022 produziert, weniger als im Vorjahr, da niedrigere Gehalte der Erze zu verzeichnen waren.

Es folgt die Boddington-Mine in Westaustralien, dann Minen in der Demokratischen Republik Kongo, in Kanada (Ontario) und Nevada (USA). Platz neun belegt die Dominikanische Republik und Platz zehn gebührt einer Mine in Mali, an der Grenze zu Senegal. Die Inflation und Krisen wie der Krieg in Russland sorgen für die Attraktivität des Goldes. Als Anleger kann man sich physisches Gold zulegen oder in Gold-Bergbaugesellschaften investieren.

Eine besondere Möglichkeit sind Beteiligungen an Royalty-Unternehmen, denn eine Diversifizierung, also eine Risikostreuung ist dabei gleich mitinbegriffen.

Zwei Unternehmen aus diesem Bereich, die das erste Quartal 2023 sehr erfolgreich absolviert haben, sind Osisko Gold Royalties und Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ -. Letztgenanntes Unternehmen ist in Nord-, Mittel- und Südamerika aktiv und zahlt auch Dividenden.

Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/ – konzentriert sich auf Nordamerika.

