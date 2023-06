STUDENTKNIGHT – Jobbörse für Studenten in über 520 Orten – Einfach Stellenanzeigen schalten für Studentenjobs

STUDENTKNIGHT, die deutschlandweite Jobbörse für Studenten, ist eine Plattform in über 520 Orten, die speziell auf die Bedürfnisse und Anforderungen von Studenten zugeschnitten ist.

STUDENTKNIGHT (www.studentknight.de) dient als Schnittstelle zwischen Arbeitgebern, die Stellenangebote für Studenten anbieten, und den Studierenden, die nach passenden Jobmöglichkeiten in unserer Jobbörse während ihres Studiums suchen.

Unsere Jobbörse für Studenten bietet eine Vielzahl von Stellenangeboten, die für Studenten geeignet sind, wie zum Beispiel Praktika, Werkstudentenjobs, Studentenjobs, Teilzeitstellen oder Abschlussarbeiten. Die Plattform ermöglicht es den Studenten, nach relevanten Stellen in der Jobbörse zu suchen und sich auf diese zu bewerben.

Darüber hinaus bietet unsere Jobbörse für Studenten zusätzliche Funktionen und Dienstleistungen, um den Studenten bei der Jobsuche und Karriereplanung zu unterstützen. Dazu gehören in der Jobbörse beispielsweise Filter- und Suchfunktionen, Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen, Informationen über Arbeitgeber und Karriere- und Beratungsressourcen.

Unsere Jobbörse für Studenten ist benutzerfreundlich, stellt aktuelle und relevante Stellenangebote bereit und bietet eine umfassende Unterstützung bei der Jobsuche und Karriereplanung. Sie ermöglicht es den Studenten, passende Jobmöglichkeiten in der Jobbörse zu finden und sich auf ihre zukünftige Karriere vorzubereiten.

Das Schalten von Stellenanzeigen für Studentenjobs in unserer Jobbörse bietet verschiedene Vorteile für Arbeitgeber. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile:

– Zugang zu qualifizierten und motivierten Studierenden: Durch das Schalten von Stellenanzeigen für Studentenjobs in unserer Jobbörse können Arbeitgeber auf eine spezifische Zielgruppe zugreifen: Studenten. Studierende bringen oft frisches Wissen, neue Perspektiven und eine hohe Lernbereitschaft mit. Sie können eine wertvolle Ergänzung für das Team sein und die Arbeitskraft unterstützen.

– Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Studenten suchen oft nach Teilzeitjobs, Werkstudententätigkeiten oder Praktika in unserer Jobbörse, die mit ihrem Studium vereinbar sind. Sie sind bereit, ihre Arbeitszeiten an den Stundenplan anzupassen und während der Semesterferien mehr Stunden zu arbeiten. Dadurch erhalten Arbeitgeber mehr Flexibilität bei der Personalplanung.

– Kostenersparnis: Studentenjobs bieten oft eine kostengünstige Arbeitskraft für Arbeitgeber. Studenten haben oft niedrigere Gehaltsansprüche als erfahrene Fachkräfte und können somit eine kosteneffektive Lösung für bestimmte Aufgaben und Projekte darstellen.

– Potenzielle langfristige Mitarbeiterbindung: Wenn Arbeitgeber Studenten frühzeitig in ihr Unternehmen integrieren und ihnen wertvolle Erfahrungen bieten, besteht die Möglichkeit, dass diese Studenten nach Abschluss ihres Studiums als vollwertige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen bleiben. Dies kann zu einer langfristigen Mitarbeiterbindung und einer Reduzierung der Rekrutierungskosten führen.

– Verjüngung des Teams und frischer Input: Durch die Einstellung von Studenten bringen Arbeitgeber frische Perspektiven und neue Ideen in ihr Team. Studenten sind oft mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Technologien vertraut und können dazu beitragen, das Unternehmen auf dem aktuellen Stand zu halten.

– Diversity und Vielfalt: Durch die Einstellung von Studenten aus verschiedenen Fachrichtungen und Hintergründen können Unternehmen ihre Diversität und Vielfalt stärken. Dies fördert eine innovative Arbeitskultur und ermöglicht einen breiteren Pool an Kompetenzen und Ideen.

– Möglichkeit der internen Weiterentwicklung: Studenten, die als Werkstudenten oder Praktikanten eingestellt werden, haben die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen im Unternehmen zu sammeln und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Arbeitgeber können ihnen Schulungen, Mentoring und Entwicklungsmöglichkeiten bieten, um ihr Potenzial zu fördern und potenzielle zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszubilden.

– Durch das Schalten von Stellenanzeigen für Studentenjobs in unseren Jobbörse können Arbeitgeber von diesen Vorteilen profitieren und talentierte Studenten in ihr Unternehmen einbinden, um ihre Teams zu stärken und ihre langfristigen Personalbedürfnisse zu decken.

Die wichtigsten Gründe für Studentknight Stellenanzeigen

Hohe Reichweite

Studentknight, Google for Jobs, soziale Medien (über 620.000 Follower) und Netzwerke unterstützen den Arbeitgeber.

Direkt-Einladung

Nicht auf Bewerbungen warten und direkt Talente im Kandidatenpool mit einem Klick zur Bewerbung einladen.

Bewerbermanager

Mehr Bewerbungen durch die One-Click-Bewerbung in der Jobbörse erhalten und Bewerbungen mit unserem Bewerbermanager verwalten.

Arbeitgeberprofil

Bewerber die wichtigsten Informationen zu deinem Unternehmen mit einem aussagekräftigen Profil präsentieren.

Unsere Vorteile

Google for Jobs

Durch Optimierung aller Jobanzeigen in unserer Jobbörse für Google for Jobs werden Stellenanzeigen Nutzern direkt in den Suchergebnissen mit eigenem Unternehmenslogo angezeigt.

Social Media

Facebook (über 620.000 Follower), Instagram, Xing, LinkedIn und weitere soziale Medien werden genutzt, um mehr Aufmerksamkeit für Stellenanzeigen zu generieren.

Partner-Netzwerk

Für deine Stellenanzeigen in unserer Jobbörse nutzen wir je nach Eignung und Bedarf auch unsere strategischen Kooperationen und Netzwerke um mehr Reichweite zu erzielen.

Kostenloses Profil

Ein kostenloses Profil als Unternehmen, Ausbildungsbetrieb oder Personaldienstleister erstellen, um mehr Reichweite zu erhalten.

Mehr Infos: www.studentknight.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

STUDENTKNIGHT

Herr Ünsal Hacibekiroglu

Hohes Feld 15A

33611 Bielefeld

Deutschland

fon ..: +49 (0)521-1200556-0

fax ..: +49 (0)521-1200556-1

web ..: http://www.studentknight.de

email : info@studentknight.de

STUDENTKNIGHT ist ein Karriereportal & Jobportal. In der Jobbörse finden Bewerber & Kandidaten wie Studenten, Auszubildende, Praktikanten, Absolventen & Young Professionals Jobanzeigen für Jobs. Bewerber finden Stellenangebote im Stellenmarkt oder können sich als Kandidat im Talentpool vorstellen. Artikel, Tipps und Vorlagen werden bereit gestellt.

Arbeitgeber wie Unternehmen, Ausbildungsbetriebe und Personaldienstleister stellen sich bei unseren jungen Talenten in ihren multimedialen Jobanbieter-Profilen vor und wecken deren Interesse für ihre Arbeitgebermarke. Indem Jobanbieter potenziellen Bewerbern einen Einblick mit Text, Bildern und Videos in das Unternehmen geben und klare Erwartungen und Anforderungen kommunizieren, können Unternehmen Kandidaten ansprechen, die besser zur Jobbeschreibung passen, und motivierte Mitarbeiter langfristig binden.

Die Jobbörse von Studentknight verfügt über fortschrittliche Filter- und Suchfunktionen, die es den Kandidaten ermöglicht, z.B. nach spezifischen Kriterien wie Standort, Branchen und Jobtyp zu suchen. Es wird eine große Auswahl an Studentenjobs, Schülerjobs, Azubi Jobs, Absolventenjobs, Praktika und Werkstudentenstellen angeboten. Das Jobportal bietet eine breite Palette von Minijobs, kurzfristige Beschäftigungen, Nebenjobs, Gelegenheitsjobs, Vollzeitstellen, Teilzeitjobs, Aushilfsjobs, Ferienjobs und Saisonjobs an.

Kandidaten werden eingeladen, sich in den Kandidatenpool von Studentknight einzutragen, ihren Lebenslauf bereit zu stellen, ein Profil anzulegen und zu aktualisieren. Sie geben dabei Informationen zu ihrer Ausbildung, Fähigkeiten, Stärken, Joberfahrungen und Karrierezielen an. Unternehmen oder Personalvermittler können den Kandidatenpool durchsuchen und filtern. Wenn Jobanbieter potentielle Talente im Kandidatenpool identifizieren, können sie direkt Kontakt aufnehmen oder Einladungen für Jobangebote senden.

Pressekontakt:

STUDENTKNIGHT

Herr Ünsal Hacibekiroglu

Hohes Feld 15A

33611 Bielefeld

fon ..: +49 (0)521-1200556-0

web ..: http://www.studentknight.de

email : info@studentknight.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vizsla Copper trifft Vereinbarung mit Trailbreaker Resources zur Erweiterung des Kupfer-Gold-Projekts Woodjam Woher das meiste Gold kommt