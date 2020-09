Endlich mehr Lebensfreude

Um das alte Ich hinter sich zu lassen und noch mal ganz neu durchzustarten, braucht es keine Therapie. Ein Leben voller Leichtigkeit und Lebensfreude ist durch Meditation ganz leicht möglich.

Meditation ist ein wunderbarer Weg, um in Leichtigkeit und Lebensfreude zu kommen. Entspannung ist das Nebenprodukt. Viele Menschen finden den Weg raus aus der Schwere des Alltags erst dann, wenn sie selbst schwer krank werden oder jemand, der ihnen nah steht. Meditation ist der Urlaub für Körper, Geist und Seele im Alltag. Während der Meditation kommt der Körper aus der Stress-Reaktion in den Schöpfer – Modus. Der Weg ist frei für Regeneration, Kreativität aber auch für optimale Verdauungs-und Stoffwechselvorgänge.

Meditation bewirkt, dass die Gehirnwellen sich verändern. Es kehrt eine tiefe Ruhe ein. Lassen sich Körper, Geist und Seele auf diesen Zustand ein, beginnt der Körper Botenstoffe und Hormone auszuschütten, die uns glücklich machen. Viele Menschen stehen von der Meditation mit einem Lächeln auf. Es ist, als wäre ihre Energie, ihre Kraft und die Freude zu ihnen zurückgekehrt. Damit ist auch der Weg offen für Regeneration und ein Gesund sein. Sie gehen durch ihr Leben als hätte sich ein Schleier von ihrem Herzen gelöst. Die Farben des Lebens leuchten wieder.

Immer öfter führt der eigene Erwartungs- und Leistungsdruck von außen zu Burn Out und Depression. Die eigenen negativen Gedanken führen in eine Abwärtsspirale. Wie wäre es, wenn es gar nicht erst so weit kommt? Dafür braucht es kein Sabbatical oder einen langen Urlaub. Um zur Ruhe zu kommen und den Weg wieder zurück zu uns selbst zu finden, braucht es lediglich ein wenig Zeit für Meditation. Anstatt von Ängsten und Druck getrieben zu sein, entsteht ein neuer Raum der inneren Weite.

In der Meditation öffnen sich Körper und Geist für neue Möglichkeiten. Die Lebensfreude erwacht aus ihrem Dornröschenschlaf, weil der Körper aus der Stressreaktion kommt und Glückshormone ausgeschüttet werden. Diese ganz besondere Form der Meditation lehrt Körper und Geist achtsam für negative Gedanken zu werden, die den Körper in die Stressreaktion bringen. So werden Lebensfreude und Leichtigkeit überhaupt erst wieder möglich. Sind wir ständig in der Stressreaktion funktionieren wir nur noch. Das, was andere von uns denken und erwarten, ist wichtiger als das, was unsere Seele braucht. Wir verbrauchen all unsere Lebensenergie, um im Dschungel der Anforderungen zu überleben. Es bleibt kein Raum und Energie für neue Wege, andere Denkweisen und für die Leichtigkeit des Seins.

Es ist unser Geburtsrecht gesund und glücklich zu sein. Immer mehr Menschen glauben jedoch, häufig krank zu sein und ein Leben voller Sorgen zu leben, sei ganz normal. Es ist, als wenn wir eine Flasche Mineralwasser nicht sorgfältig verschließen, irgendwann ist die ganze Kohlensäure verbraucht und das Wasser wird schal und verkeimt. Wie die Kohlensäure entweicht unsere Energie nach außen, nur um die Anforderungen der anderen an uns zu bedienen. Wir führen ein Leben, das wir nicht mehr aktiv selbst leben, sondern wir werden gelebt.

Meditation ist ein machtvolles Tool, das eigene Leben wieder bewusst und aktiv zu leben.

