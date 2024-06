Energie lernt schwimmen

Das Interesse an schwimmenden Kraftwerken nimmt zu.

Es gib nuklearbetriebene Schiffe und schwimmende Kraftwerke, das sind zwei verschiedene Dinge. Erstere erfüllen Transportaufgaben. Die schwimmenden Kraftwerke sind dagegen für die Erzeugung und Versorgung von Stromkunden gebaut. Daneben existieren sogar nuklearbetriebene Eisbrecher. Schwimmende Kraftwerke werden speziell für abgelegene oder unzugängliche Regionen entwickelt. Und die Nachfrage nach nachhaltigen Energiequellen in Gebieten ohne flächendeckende Netzstruktur wächst. Im fernen Osten Russlands wurde bereits 2019 ein schwimmendes Kraftwerk an das Stromnetz angeschlossen. Aber auch international hat das Interesse an schwimmenden Kraftwerken aufgrund des globalen Energiedefizits zugenommen. Südostasien, Afrika und Lateinamerika haben bereits Interesse gezeigt.

Auch beim Thema Atommüll gibt es interessante Ansätze. So wird daran geforscht aus britischem Altmaterial neues Material für Krebsbehandlungen und zur Energieversorgung künftiger Weltraummissionen zu schaffen. Dabei spricht der zuständige Professor Tinsley vom britischen National Nuclear Laboratory von „Altmaterial“ und nicht von „Atommüll“. Zwar sind medizinische Nutzung und Weltraumnutzung zwei völlig verschiedene Sparten, aber ihnen ist gemeinsam, dass etwas extrahiert wird, das in Altmaterial vorkommt. Welche spannenden Innovationen es im Nuklearbereich auch geben wird, die Erfordernisse der Klima- und Energiesicherheit veranlassen immer mehr Länder die Kernenergie in die Pläne zur Erreichung der Netto-Null-Treibhausemissionen miteinzubeziehen. So hat sich Uran deutlich verteuert, da es ein begehrter Rohstoff ist. Dies ist positiv für Uranunternehmen wie zum Beispiel Uranium Energy oder IsoEnergy.

Zu den stark diversifizierten Uranunternehmen gehört Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ -, ein in den USA führendes ISR-Uranunternehmen. Uranprojekte, teils weit fortgeschritten, sind in den USA und in Kanada.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – ist in den besten Urangebieten in den USA, Kanada (Athabascabecken, Saskatchewan), Australien und Argentinien vertreten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

