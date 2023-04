Energie und Ernährung – zwei grundlegende Bedürfnisse

Menschen haben Bedürfnisse, wie Wasser, Nahrung, Sauerstoff und sie wollen ausreichend mit Energie versorgt sein.

In Zeiten des Klimawandels, wo die Volkswirtschaften nach Dekarbonisierung streben, ist die Versorgung mit erneuerbaren Energien noch nicht ausreichend. Ein Energiemix ist notwendig und dazu gehört auch die Atomenergie. Der Ruf nach Energiesicherheit ist durch den Russland-Ukraine-Konflikt angefacht worden und so steigt die Urannachfrage. Investitionen und Entwicklungen im Bereich der Kernkraft nehmen zu. Ob die AKW-Abschaltung in Deutschland jetzt sinnvoll ist, da kann man streiten. Auf der PDAC 2023 in Toronto konnte man hören, wie gut die Fundamentaldaten für Uran sind, vermutlich so gut wie noch nie. Denn Wachstum im Sektor sauberer Energie gab es so wie jetzt noch nie zuvor. So gehen viele Experten für die nächsten Jahre von einer Angebotsknappheit aus. Zu den besten Urangebieten in Nordamerika gehören Texas, Wyoming und Saskatchewan.

Bestens aufgestellt mit Projekten in Kanada und in den Vereinigten Staaten ist Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ . Die aussichtsreichen Uranprojekte sind zum Teil bereits startklar.

Steigender Lebensstandard und Bevölkerungswachstum verlangen aber nicht nur nach mehr und sicherer Energie. Die Versorgung der Weltbevölkerung mit Nahrung in ausreichender Menge und Qualität ist noch nicht gegeben. Umso wichtiger ist es, dass die Pflanzen wichtige Nährstoffe bekommen. Hier hilft Kali. Dieser Rohstoff ist für gesundes Pflanzenwachstum unabdingbar. Die größten Kali-Produzentenländer sind Kanada, China, Russland und Weißrussland. Kali gibt es zudem auch in Deutschland, Israel, Jordanien, Chile oder auch in Afrika.

Dort in Gabun besitzt Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – das Kaliprojekt Banio. Dem Projekt wird ein hervorragendes Potenzial nachgesagt. Frühere Bohrungen werden analysiert und die Vorbereitungen für neue Bohrungen laufen auf Hochtouren.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

