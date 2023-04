Experten rechnen mit steigenden Lithium-Preisen

Batteriemetalle, allen voran Lithium, besitzen eine wirtschaftliche und geopolitische Priorität.

Dass die Versorgungssicherheit mit Lithium zu den zentralen wirtschaftlichen Themen gehört, haben viele Staaten erkannt. Der Preis für Lithium und andere Batteriemetalle wird daher nicht nur von Angebot und Nachfrage bestimmt werden, sondern auch durch politische Entscheidungen und geopolitische Risiken. Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo geht insbesondere ab 2024 von steigenden Lithium-Preisen aus. Aktuell sind die Preise für das weiße Gold zurückgekommen. Hier wirkten wohl die Erwartungen, dass ein steigender Angebotsüberschuss möglich ist. Auch hat Chinas Regierung Barsubventionen für Haushalte, die neue Elektrofahrzeuge kaufen, beendet. Dies erhöhte in China die Lithium-Lagerbestände. Langfristig dürfte die Nachfrage nach Lithium aber weltweit steigen. Denn ohne Lithium funktioniert kein Elektroauto und kein tragbares Gerät.

Um Klimaziele zu erreichen, hat die Europäische Kommission neue Vorschläge vorgestellt, um die Versorgung mit kritischen und strategischen Rohstoffen und die Entwicklung von Technologien in den Blickpunkt zu rücken. Lithium und auch Kobalt stehen dabei in der ersten Reihe. Auch die US-Regierung hat die Bedeutung der Batterierohstoffe erkannt. Dass sich China in den vergangenen 40 Jahren in einigen Rohstoffbereichen zu einer Art Supermacht entwickelt hat, sorgt für Bedenken und motiviert die Staaten. Das sollte, wie gesagt, auch die Preise in der Zukunft widerspiegeln. Das sollte Ende 2023 und darüber hinaus höhere Lithiumpreise verursachen. Da ist es an der Zeit sich Lithiumgesellschaften genauer anzuschauen.

Century Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/century-lithium-corp/ – konzentriert sich auf die Entwicklung des Clayton Valley Lithium-Projektes in Nevada. Es gehört zu 100 Prozent dem Unternehmen.

ION Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/ion-energy-ltd/ – besitzt zwei Lithiumprojekte in der Mongolei. China mit seinen Gigafabriken ist als Lithiumabnehmer gleich nebenan. Dabei arbeitet ION Energy mit vielen Interessengruppen zusammen, um die mongolische Wirtschaft und die Energiewende dort zu unterstützen.

