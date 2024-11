Energieversorger müssen Stromerzeugung steigern – Uran hilft

Die Stromnachfrage steigt. Eine sichere und umweltfreundliche Versorgung braucht Kernenergie.

Laut Prognosen wird der Energiebedarf etwa der USA schon in wenigen Jahren das Angebot übersteigen. Eine Steigerung der Stromversorgung um rund 26 Prozent bis 2028 wäre notwendig.

Atomenergie kann die Lücke kurzfristig im Energieangebot zwar nicht schließen, wird aber langfristig immer wichtig bleiben. Tech-Giganten wie Microsoft oder Amazon machen es gerade vor, denn das Zeitalter der künstlichen Intelligenz saugt Unmengen Energie auf. Und so handeln vorausschauende Unternehmen entsprechend und sichern sich kohlenstoffarme Energie für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Natürlich steht die Atomkraft vor Herausforderungen, der Bau neuer Kernkraftwerke ist langwierig und teuer, aber erneuerbare Energien wie Sonne und Wind reichen nun mal nicht aus. Daher haben sich auch die USA und mehr als 20 andere Nationen verpflichtet, die globale Kernenergiekapazität bis 2050 zu verdreifachen. Dies geschieht durch den Bau neuer Anlagen, große Investitionen und der Verlängerung der Lebensdauer bestehender Atomkraftwerke.

Gemäß einer aktuellen Studie können die USA die Verdreifachung der Kernenergiekapazität bewältigen. 94 Reaktoren sind in den USA am Netz und liefern rund 20 Prozent des Stroms und knapp die Hälfte des CO2-freien Stroms. Kernenergie ist keine Konkurrenz zu erneuerbaren Energien, sondern unterstützt die Energiewende. Als Modellprojekt gilt in den USA das Vogtle-Kernkraftwerk und es ist der größte Erzeuger von sauberer Energie in den USA. Es besteht aus großen Reaktoren und auch kleinen modularen Reaktoren (SMRs) sowie Mikroreaktoren. Die letzte ans Netz gegangene Anlage bei Vogtle arbeitet um zirka 30 Prozent effektiver und war in der Herstellung 20 Prozent günstiger als die vorherige Anlage, eine erfreuliche Entwicklung. Zum Funktionieren der Atomkraftwerke braucht es Uran.

In den USA besitzt Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – kostengünstige, umweltfreundliche ISR-Uranprojekte, für diese sieben Projekte sind bereits alle wichtigen Genehmigungen erteilt worden. Weitere Uranprojekte befinden sich in Kanada.

Ebenfalls in den USA und auch in Kanada und Australien verfügt IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – über hochwertige Uranprojekte. Uranminen in Utah kann die Gesellschaft kurzfristig in Betrieb nehmen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bänke, Tische und Wandschmuck mit individuellen Motiven bei MARAMORE Partnervermittlung Perfektes Paar: Die Brücke zwischen Ost und West