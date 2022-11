Energy and Water Development Corp. beauftragt CORE IR für Investor Relations und Aktionärskommunikation

HAMBURG, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 14. November 2022 / Energy and Water Development Corp., (OTCQB:EAWD) (EAWD), ein innovatives Unternehmen des Sektors alternative Energien und umweltfreundliche Technologien, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen die Firma CORE IR, ein führendes Unternehmen für Investor Relations, Öffentlichkeitsarbeit und strategische Beratung, beauftragt hat, dem Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Investor Relations und Aktionärskommunikation zu erbringen.

Die Arbeit von CORE IR wird darauf abzielen, den Bekanntheitsgrad von EAWD zu erhöhen und institutionellen und privaten Anlegern das Geschäftsmodell und die Wachstumsstrategien des Unternehmens näher zu bringen. CORE IR, ein Boutique-Unternehmen für Investoren- und Öffentlichkeitsarbeit sowie strategische Beratung, ist darauf spezialisiert, die effektivsten Investitions-, Wachstums- und Engagementstrategien für kleine bis mittelgroße börsennotierte und private Unternehmen durch einen integrierten Ansatz für Beziehungsaufbau und Unternehmenskommunikation zu entwickeln.

Wir glauben, dass die umfassende Erfahrung von CORE IR in den Märkten, in denen wir aktiv sind, in Kombination mit dem praktischen, integrierten Kommunikationsansatz der Firma dazu beitragen wird, ein Bewusstsein für unser einzigartiges Angebot und das Wertversprechen eines Unternehmens zu schaffen, das sich für nachhaltige Lösungen für den Planeten einsetzt, sagt Irma Velazquez, MSc, CEO von EAWD.

CORE IR ist ein idealer Partner für EAWD, und wir sind begeistert über die Möglichkeit, mit dem Management zusammenzuarbeiten und unseren integrierten Ansatz umzusetzen, um das Unternehmen beim Ausbau seiner Strategien für Öffentlichkeitsarbeit und Engagement zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, das Marktbewusstsein und das Engagement bei den Investoren zu erhöhen und das Unternehmen beim Erreichen seiner Ziele zu unterstützen, fügt Scott Gordon, President von CORE IR, hinzu.

Über CORE IR

CORE IR hat seinen Hauptsitz in Garden City (New York) und besteht aus erfahrenen Markt- und Branchenexperten mit Fachkenntnissen in den Bereichen Investor Relations für Institutionen und Privatanlegern sowie integrierte Unternehmenskommunikation und Kapitalmarktberatung. CORE IR bietet eigens entwickelte, integrierte Lösungen für Investoren- und Öffentlichkeitsarbeit an, die kleinen bis mittelgroßen Unternehmen ein gezieltes Engagement ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.coreir.com.

Über Energy and Water Development Corp.

Energy and Water Development Corp. ist ein Unternehmen für technische Lösungen, dessen Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Wasser- und Energielösungen im Bereich Energie- und Wasserversorgung gerichtet ist. EAWD konzipiert Wasser- und Energiesysteme auf Basis bereits bestehender, bewährter Technologien und nutzt sein technisches Know-how, um die Lösungen an die Bedürfnisse seiner Kunden anzupassen. Das Unternehmen bietet Privatunternehmen, staatlichen Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) Planungs-, Bau-, Wartungs- und spezielle Beratungsdienste an. Weitere Informationen finden Sie hier: energy-water.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Geschäftstätigkeit und Expansionspläne von EAWD. In dieser Pressemitteilung werden zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen von Begriffen oder Ausdrücken wie schätzen, projizieren, vorhersagen, glauben, erwarten, fortsetzen, antizipieren, anvisieren, könnten, planen, beabsichtigen, anstreben, Ziel, werden, sollten, können oder anderen Wörtern und ähnlichen Ausdrücken begleitet, die die Ungewissheit zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse ausdrücken. Angaben, die Annahmen über tatsächliche oder potenzielle zukünftige Produktion und Verkäufe, Marktgröße, Kooperationen und Trends oder Betriebsergebnisse enthalten, stellen ebenfalls solche zukunftsgerichteten Aussagen dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Zusicherungen zukünftiger Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten sowie wichtige Faktoren (von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen), die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Ergebnissen abweichen, einschließlich derer, die im Jahresbericht von EAWD auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr zu finden sind, der bei der SEC hinterlegt und auf der Website des Unternehmens unter energy-water.com/investors/ verfügbar ist.

EAWD hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine derzeitigen Erwartungen und Annahmen über zukünftige Ereignisse gestützt. Obwohl die Geschäftsleitung diese Erwartungen und Annahmen für angemessen hält, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, regulatorischen und anderen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten, von denen die meisten schwer vorherzusagen sind und sich viele der Kontrolle von EAWD entziehen. Sie werden dringend gebeten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gemacht und basieren auf den zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen. Sofern nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung unserer zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen und lehnt diese ausdrücklich ab.

Mediensprecherin:

Maureen Richardson, River Communications

+ 914-686-5599

mrichardson@riverinc.com

Ansprechparter für Anleger:

Bret Shapiro

CORE IR

Brets@coreir.com

QUELLE: Energy and Water Development Corp. (EAWD)

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

