Energy And Water Development (OTCQB:EAWD) erhält weltweiten Patentschutz für seine netzunabhängigen, autarken E-Ladestationen

ST. PETERSBURG, FLORIDA / ACCESSWIRE / 28. September 2022 / Im aktuellen Umfeld, in dem sich die Elektrofahrzeugbranche und die Regierungen der harten Realität der Herausforderungen beim Ausbau einer entsprechenden Ladeinfrastruktur bis zum Jahr 2030 stellen müssen, kann die Firma Energy And Water Development (EAWD) mit Freude berichten, dass ihre internationale Patentanmeldung für die netzunabhängige, autarke E-Ladestation mit Energieversorgung von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) genehmigt wurde. Die WIPO ist eine internationale Allianz, die den Schutz von Marken und Patenten in mehr als 150 Ländern – darunter die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, Russland, China, Indien und Brasilien – gewährleistet.

Dieses Patent schützt die innovative Technologie von EAWD, mit der die Auswirkungen der Elektromobilität auf das Stromnetz – eine enorme Herausforderung für die Branche der E-Ladeanbieter – verringert werden. Das netzunabhängige, energieautarke E-Ladesystem mit Energieversorgung von EAWD basiert auf einer neuartigen Kombination aus hochmodernen Solarglaspaneelen, Hochleistungsbatterien und Energiemanagement-Hardware und -Software und stellt damit die für das Aufladen von Elektro-LKWs erforderliche Energie bereit.

Die Firma EAWD arbeitet derzeit daran, ihr System an einem strategisch günstigen Standort in Zentraldeutschland zu installieren. Wenn dieses speziell angefertigte System in einigen Monaten in Betrieb geht, wird es die weltweit erste große netzunabhängige E-Ladestation für Nutzfahrzeuge sein.

Die Genehmigung unserer internationalen Patentanmeldung versetzt uns in die Lage, die Entwicklung und Installation unserer netzunabhängigen, autarken E-Ladestationen mit Energieversorgung entsprechend zu forcieren, so CEO Irma Velazquez, MSc. Wir bieten damit eine nachhaltige und erschwingliche Lösung für eine der dringendsten Herausforderungen, mit denen Europa und der Rest der Welt im Bereich Elektromobilität konfrontiert sind.

Die Firma EAWD wird ihre Ladestation noch vor Jahresende im Rahmen einer Live-Demo präsentieren.

Über Energy and Water Development Corp.

Energy and Water Development Corp. (OTCQB: EAWD) ist ein Unternehmen für technische Lösungen, dessen Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Lösungen im Bereich Energie- und Wasserversorgung gerichtet ist. EAWD konzipiert seine Systeme auf Basis bewährter Technologien und nutzt sein technisches Know-how, um die Lösungen an die Bedürfnisse seiner Kunden anzupassen. Das Unternehmen bietet Privatunternehmen, staatlichen Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) Planungs-, Bau-, Wartungs- und spezielle Beratungsdienste an.

