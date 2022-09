Das ideale Messesystem für einen professionellen Auftritt

Wie die FRAMELESS-Produkte von ALGROUP den Werbeerfolg von Unternehmen steigern

Um ein Unternehmen wirkungsvoll zu präsentieren und die Aufmerksamkeit von Messerbesuchern auf neue Produkte zu ziehen, bietet ALGROUP aus Köln hochwertige Messesysteme. Die Werbeexperten verfügen über hohe Kompetenz und viel Erfahrung im Visual Branding und im Event-Bereich.

„Vom Display über die Messetheke bis zur Gaming Station – Wir bieten eine Bandbreite an Messemodulen für den individuellen Messeauftritt“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei ALGROUP. „Ein besonderes Highlight bildet unsere beleuchtete Messewand. Diese modulare Lightbox bietet viel Flexibilität, da sie mit anderen Systemen kombinierbar, leicht zu transportieren und ganz einfach im Aufbau und der Handhabung ist. Für eine homogene Ausleuchtung und eine intensive Leuchtkraft sorgen langlebige LEDs.“

Die FRAMELESS-Produkte von ALGROUP überzeugen mit eleganten Aluminiumrahmen und hochwertigen Textildrucken. Diese werden nach den persönlichen Vorstellungen der Kunden bedruckt. Ein großer Vorteil ist die werkzeuglose und einfache Montage.

Vom modernen, schlichten Messestand mit viel Raum für konstruktive Gespräche bis hin zu einem aufwändigen Erlebnisstand mit interaktiven technischen Elementen konzipieren und realisieren die Experten von ALGROUP die individuellen Wünsche ihrer Kunden. Die Projektmanager bieten eine umfassende Begleitung von der Konzeption bis zur Fertigstellung eines Messestands und beraten auch im Nachhinein zu innovativen Anpassungen.

Weitere Informationen zu Themen wie Messedesign, Rahmen mit Beleuchtung oder Interior Design finden Interessierte auf https://www.algroup.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALGROUP GmbH

Frau Pia Müller

Waltherstraße 49-51

51069 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 / 68 93 23 0

fax ..: 0221 / 68 93 23 88

web ..: https://www.algroup.de

email : info@algroup.de

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Lisa Petzold-Sauer

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Krypto kinderleicht – Kryptowährung PLC Ultima setzt auf Geschwindigkeit mit PLCU X