Innovation für Licht und Klang

ALGROUP bietet beleuchtete Akustikrahmen

Nur das perfekte Zusammenspiel aus Akustik und Beleuchtung sorgt für ein optimales Raumklima. Doch bauliche Beschaffenheiten setzen einer guten Klangatmosphäre oft Grenzen. Das Unternehmen ALGROUP aus Köln bietet darum beleuchtete Qualitätsrahmen der FRAMELESS-Serie mit akustischer Wirkung, mit denen sich Licht und Klang individuell gestalten lassen.

„Gerade für Großraumbüros, Konferenzräume oder Verkaufsflächen, aber auch für das eigene Wohnzimmer eignen sich unsere Akustikrahmen mit Beleuchtung“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei ALGROUP. „Wir bieten Wandbilder, Deckenpaneele oder Raumtrenner, die zur Schallisolierung und als besonderes Beleuchtungsobjekt dienen.“ Die Kombination aus Textilspannrahmen mit moderner LED-Technik und schallabsorbierenden bzw. schallisolierenden Akustikvliesen ermöglicht eine optimale Gestaltung der Raumatmosphäre.

Für die Drucke wird ein spezielles Gewebe genutzt, das die schallisolierende Wirkung der Akustikvliese unterstützt und gleichzeitig eine optimale Ausleuchtung gewährleistet. Neben den schallabsorbierenden Eigenschaften ist das Gewebe schwer entflammbar (Brandschutzklasse B). Die Textildrucke werden auf hochwertige Aluminiumrahmen eingesetzt, wodurch eine optimale Spannung garantiert wird.

Damit die Motive richtig zur Geltung kommen, werden sie im Hintergrund gleichmäßig ausgeleuchtet. Die verwendeten LEDs zeichnen sich dadurch aus, dass sie besonders langlebig, energieeffizient und dimmbar sind.

„Mit den beleuchteten FRAMLESS-Akustikrahmen können ganz einfach und schnell optische Highlights im Interior Design geschaffen werden, die zudem noch für eine angenehme Klangatmosphäre sorgen“, erklärt Maike Schumacher abschließend.

Weitere Informationen zu Themen wie Beleuchtete Rahmen oder Akustik Absorber Wand finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

