Optimierter Klang im Raum

Wie die FRAMELESS-Rahmen von ALGROUP die Raumakustik verbessern

Lärm und Schall reduzieren nachweislich die Aufenthaltsqualität und haben negativen Einfluss auf Kommunikation und Konzentration. Zur Verbesserung der Akustik im Raum sind die Akustikrahmen von FRAMELESS eine einfache und wirksame Option. Zudem überzeugen die Produkte von ALGROUP mit hochwertiger Qualität und schlichter Eleganz.

Gerade in Arbeitsräumen wie dem Großraumbüro oder im Konferenzraum, aber auch bei jeglichen offenen Räumlichkeiten mit hohen Decken, können viel Schall und Nachhall störend wirken. „Mit unseren Akustikrahmen wird Lärm reduziert und Schall wirksam absorbiert und das ganz ohne bauliche Maßnahmen“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei ALGROUP. „Hinzukommt, dass die großformatigen Bilder für das Interior Design und die Raumgestaltung stilvolle Akzente an den Wänden setzen.“

Die FRAMELESS Akustikrahmen werden nach individuellen Formatvorgaben gefertigt und können ganz nach den Vorstellungen der Kunden gestaltet werden. Aufgrund von schalldurchlässigen Textildrucken, wird der Schall aufgenommen und durch Akustikmaterial im Rahmen absorbiert. Die Stärke des eingesetzten Akustikmaterials wird auf die Anforderungen der Kunden geplant, sodass ein optimales Ergebnis im Vordergrund steht. Die Rahmen sind einfach zu montieren und ermöglichen mittels einer Kedernut einen unkomplizierten Motivwechsel.

Als besonderes Highlight bei der Inneneinrichtung bietet ALGROUP die Option, die Akustikrahmen mit einer zusätzlichen LED-Beleuchtung auszustatten. Dabei wird der Textildruck homogen ausgeleuchtet und erstrahlt an der Wand. „Wir gehen gerne ganz individuell auf unsere Kunden und deren Wünsche ein und sorgen für den optimalen Klang im Raum. So können unter anderem Bürokonzepte ganz einfach hinsichtlich Design und Funktion geplant und realisiert werden“, so Maike Schumacher abschließend.

Weitere Informationen zu Akustik Trennwand oder zu leuchtendes Bild finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

