Engagement und Können: Integration gelungen!

Integration darf nicht nur im Stillen gelingend erfolgen: sie benötigt auch unsere Beachtung und des würdigenden Mitwirkens Vieler!

Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun! Wer mit diesem Zitat der Marie von Ebner-Eschenbach – auf der home page eines Kfz-Meisterbetriebes zumindest ungewöhnlich! – sein Handeln beschreibt, der weiß was er tut.

Wenn dieses Tun dann noch, wie im Fall von Erdal Topcu (geb. 1992 in Ankara/Polatli), auf engagierter Leistung, gepaart mit hoher menschlicher Kompetenz basiert, dann lohnen sich das nähere Hinsehen und erst recht die Inanspruchnahme seiner Dienstleistungen.

2002 erfolgte im Zuge der Familienzusammenführung Einreise mit der Mutter aus der Türkei in den Raum Stuttgart, wo der Vater bereits als erfolgreicher Bauunternehmer ansässig war und begann mit dem Besuch der 6. Klasse das neue Leben in Deutschland.

Da der Familien-Verbund in Worms ansässig war und deren Verbindungen bestanden, schloss sich 2003 aus familiären Gründen der Wechsel vom Neckar an den Rhein an.

Dort Besuch der Nibelungenschule und später am BIZ Jahrgangs-Bester.

Die Stadt Worms / EBWO war Ausbildungsbetrieb zum Kfz-Mechatroniker

Aus Kapazitätsgründen wurde zum einjährigen Zeitgewinn die Kfz-Meisterausbildung in Flensburg am 12. August 2015 erfolgreich abgeschlossen.

Selbständigkeit war bereits seit Ausbildungstagen erklärtes Ziel und nach Stationen als Kfz-Meister bei der Stadt Worms / EBWO, einem bundesweiten Werkstatt-Betrieb, sowie VW-Autohaus mit der gesamten Markenpalette des Konzerns, fand sich an Oktober 2022 im Gebäude des ehemals ältesten Handwerks-Betriebes von Worms – Planen Schäfer GmbH- nach 6 Jahren Leerstand die neue Heimat.

In Eigenleistung von Familie und Freunden wurde total entkernt, sowie ein Werkstattbetrieb nach neuestem technischem Stand eingerichtet: der Kfz-Meisterbetrieb Erdal Topcu begründet.

Ausschließlich Markenprodukte von Continental Reifen bis Varta Batterien sind im Angebot, wobei die Garantie der Liqui Moly Öle ganz besonders überzeugt und positiver Entscheidungsfaktor ist.

Neben dem Chef selbst sind der feste Mitarbeiter Omar, sowie Ersen und Nuri als Jahres-Praktikanten im Einsatz, die zur Ausbildung übernommen werden sollen.

Gelegentliche Tages-Praktikanten und Schnuppertag-Absolventen unterstreichen die Zuwendung von Erdal Topcu an die Jugend. Zudem ist er im Prüfungsausschuss Ludwigshafen vertreten, wie dies künftig auch für Worms angestrebt wird.

Im stetig aufstrebenden Kfz-Meisterbetrieb schraubt der Meister noch persönlich und kein Auto verlässt die Werkstatt ohne seinen Check.

Selbstverständlich bestehen neben der Kfz-Meisterprüfung auch alle einschlägigen Bescheinigungen, wie Airbag, AU, Diagnosetechnik, Ersthelfer, Hochvolt, Klima und deckt die Angebots-Palette das komplette Spektrum ab, also: Achsvermessung, Anhängerkupplungen, Autoglas, Automatikgetriebeölspülung, Bremsen + Reifen Service, e-Auto Service, modernste Fahrzeugdiagnose, HU + AU, Inspektionen, Klimaanlagen-Service, Ölwechsel, Räderwechsel + Einlagerung, Trägersysteme (e-Bike), Unfallinstandsetzung, Werkstatt-Ersatzfahrzeuge.

Zweifelsohne sind die bevorstehenden Frühjahrs-Inspektionen und Osterferien ein idealer Zeitpunkt sich von der Leistungsfähigkeit des Kfz-Meisterbetrieb Erdal Topcu zu überzeugen und dem sympathischen Familienvater zu seinem Engagement gelungener Integration aus der einheimischen Bevölkerung Etwas zurück zu geben und gemeinsam davon zu profitieren!

Karl-Hofmann-Anlage 10

67547 Worms

? +49 176 222 453 01

@ info@autowerkstatt-worms.eu

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 08.30 – 18.00

Samstag 08.30 – 13.00

