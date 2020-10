Englisch lernen und üben! Tonstudio Sprecher hat eine nette, außergewöhnliche Sprachschule in Düsseldorf.

English Language Services in Düsseldorf, Englischtrainer und Sprecher für Tonstudios hat über 20 Jahre Erfahrung mit Firmenkursen und Privatunterricht. Der britische native-speaker ist auch Sprecher.

ELS hat über 20 Jahre Erfahrung mit Firmenkursen und Privatunterricht, Seminaren und Kleingruppen. Mitten in Düsseldorf (Stadtmitte-Nord) bieten professionelle britische Englischlehrer, die auch deutsch sprechen, effektives Englischtraining und entspannte Sprechpraxis in einer persönlichen, freundlichen Atmosphäre an.

Wenn Sie Englisch lernen und üben möchten, mehr als „conversation“ wollen aber kein endloses Pauken von „grammar“, sind Sie bei English Language Services in Düsseldorf gut aufgehoben.

Sie möchten in Englisch so sicher auftreten wie in Deutsch? Nach dem Motto „we’ll get you speaking!“ bringen qualifizierte, muttersprachliche Trainer Sie zum Sprechen.

Selbstverständlich wird das Training unter Einhaltung der Hygienevorschriften durchgeführt und ELS sorgt auch für eine sehr gute Belüftung mit HEPA Luftreiniger. Aber in Corona-Zeiten muss man flexibel sein: das Training ist – falls Sie es möchten – auch online lebendig. Sie können bequem zu Hause Englisch lernen: ELS steht Ihnen auch auf PC, Tablet oder Smartphone zur Verfügung.

Und wenn Sie eine englische Stimme für Ihr Video, ihre Internetseite oder ihren Werbefilm suchen, ist Philip Richard New ein sehr erfahrener Sprecher mit einer vielseitigen und angenehmen Stimme. Der Native Speaker aus England spricht Ihren englischen Text kompetent und überzeugend.

Als professioneller Sprecher für Tonstudios in Deutschland hat Philip Richard New „Voice-over“ Aufnahmen für Werbefilmen und Firmenvideos gemacht, englische Texte im WDR Schulfernsehen gesprochen und für eine App der Südwestrundfunk verschiedene Rollen gespielt.

Stimmlagen von sehr tief bis mittel-hoch und verschiedene britische Akzente kann Philip Richard New produzieren. Er hat viele Jahre Moderations- und Präsentationserfahrung und auch Bühnen- und Sprechererfahrung.

