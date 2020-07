Wortschatzoptimierung Englisch 1.0 – Arbeitsheft für fortgeschrittene Englischlernende

„Wortschatzoptimierung Englisch 1.0“ wurde von Paul W. Maloney entwickelt. Mit Hilfe dieses gut strukturierten Workbooks sollen fortgeschrittene Lerner mehr Sicherheit im Ausdruck gewinnen.

Fast jeder, der eine Fremdsprache lernt, kennt dieses Problem. Im Laufe der Zeit hat man zwar viele Wörter und auch Grammatik gelernt, doch trotzdem bereitet es einem Probleme, sich richtig auszudrücken. Große Unsicherheit ist oft eine Folge. An diesem Punkt setzt das Workbook von Paul. W. Maloney an. Durch die Arbeit mit seinem Buch sollen Lernende mehr Sicherheit im Ausdruck gewinnen und Fehler vermeiden. In zwölf Lektionen werden gezielt die Bereiche behandelt, die deutschsprachigen Lernenden am häufigsten Probleme bereiten.

Zielgruppe sind fortgeschrittene Lernende, die über Grundkenntnisse des englischen Wortschatzes verfügen und ihr Englisch im Selbststudium verbessern möchten.

Der Autor Paul W. Maloney, Jahrgang 1950, stammt ursprünglich aus der Nähe von Boston in den USA. Nach Abschluss seines Studiums der Germanistik lehrte er zunächst an einer Universität in seiner Heimat, bevor er als Lehrkraft für Deutsch und Englisch nach Hildesheim kam. Als freiberuflicher Autor hat er an zahlreichen Lehrmitteln für den Englischunterricht an der gymnasialen Oberstufe mitgewirkt.

„Wortschatzoptimierung Englisch 1.0“ von Paul W. Maloney ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06670-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

