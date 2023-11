Entdecken Sie die Effizienz und Vielseitigkeit des FPZ S.p.A. Seitenkanalverdichters K07RMD-4-3ph

Entdecken Sie die Kraft und Effizienz des FPZ S.p.A. Seitenkanalverdichters – K07RMD-4-3ph-, ein Wunderwerk moderner Technik, das für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde.

Dieses leistungsstarke und effiziente Gerät ist speziell entwickelt, um in verschiedenen industriellen Anwendungen, einschließlich ATEX-Umgebungen, zu bestehen und zu glänzen.

Hauptmerkmale:

Optimale Leistung: Mit einem robusten 4.0 kW Motor liefert dieser Verdichter ein Volumen von 181 m³/h, wobei er sowohl im Vakuum (-450 mbar) als auch im Blasdruck (550 mbar) effizient arbeitet.

Geräuscharm: Trotz seiner hohen Leistungsfähigkeit behält der Seitenkanalverdichter mit einem Schalldruck von nur 70.5 dB(A) eine angenehme Arbeitsumgebung bei.

Kompaktes Design: Mit einem Gewicht von 53.5 kg ist der Verdichter sowohl robust als auch relativ leicht und einfach zu integrieren.

Vielseitige Stromversorgung und Frequenzumrichter-Kompatibilität:

Der Verdichter läuft im Wide Range von 345 – 415 / 200 – 240 V, was eine hohe Flexibilität in verschiedenen elektrischen Umgebungen bietet.

Kompatibel mit handelsüblichen Frequenzumrichtern, ermöglicht der K07RMD-4-3ph eine einfache Anpassung an unterschiedliche Betriebsbedingungen.

Erweitern Sie Ihre Optionen mit den alternativen Modellen:

Das 3kW-Modell bietet eine etwas geringere Leistung, aber mit ähnlicher Effizienz, ideal für Anwendungen, die weniger Intensität erfordern.

Für anspruchsvollere Aufgaben ist das 5.5kW-Modell verfügbar, das eine höhere Kapazität und Leistung für die anspruchsvollsten Bedingungen bietet.

Erfahren Sie mehr über diesen Seitenkanalverdichter und laden Sie das vollständige Datenblatt herunter unter: Datenblattf.

Das 4,0 kW Modell bietet eine Frequenz von 50 Hz, eine maximale Druckdifferenz (Dp_max) von 450 mbar im Vakuumbetrieb und eine maximale Fördermenge (Q_max) von 550 m³/h. Die Lautstärke (Leq) liegt bei 70,5 dB(A) und das Gewicht bei 53 kg. Die Stromaufnahme im Stern-/Dreieck-Betrieb beträgt 7,93/13,7 A, und der Cosf liegt zwischen 8,55-8,06 / 14,8-14,0. Die Drehzahl ist mit 2910 rpm angegeben.

Die Alternative mit 3,0 kW zeigt ähnliche Frequenz- und Lautstärkewerte, jedoch eine geringere maximale Druckdifferenz von 400 mbar und eine Fördermenge von 450 m³/h. Mit einem Gewicht von 51,8 kg ist diese Variante etwas leichter. Die Stromaufnahme ist mit 6,25/10,8 A niedriger, der Cosf beträgt 6,66-6,43 / 11,5-11,1, und die Drehzahl liegt bei 2930 rpm.

Die leistungsstärkere 5,5 kW Variante bietet eine maximale Fördermenge von 650 m³/h, allerdings ohne Angabe der maximalen Druckdifferenz. Das Gewicht steigt auf 66,5 kg, während die Stromaufnahme bei 6,41/11,1 A liegt und der Cosf bei 6,70-6,64 / 11,6-11,5. Die Drehzahl beträgt hier 2940 rpm.

Für direkte Einkäufe besuchen Sie bitte: https://skvtechnik.com/index.php?a=2183.

Setzen Sie auf bewährte Qualität und Leistung – wählen Sie FPZ S.p.A. für Ihre industriellen Anforderungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skvtechnik – 2023

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

fax ..: 037412510952

web ..: https://www.skvtechnik.com

email : skvtechnik@gmail.com

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

