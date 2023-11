Der FPZ Seitenkanalverdichter K04MS-0.75 – 0.90-3ph-: Höchste Leistung und Effizienz für anspruchsvolle Anwend

Ob in der Industrie, in der Forschung oder in zahlreichen anderen Anwendungsgebieten – der FPZ Seitenkanalverdichter K04MS-0.75 – 0.90-3ph- setzt neue Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit und Leistung.

Mit einer Leistung von 0,75 kW im 50Hz-Betrieb und 0,90 kW im 60Hz-Betrieb bietet dieser Seitenkanalverdichter eine beeindruckende Leistungsfähigkeit, die in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Tragen kommt.

Leistungsstark und vielseitig:

Der K04MS-0.75 – 0.90-3ph- Seitenkanalverdichter beeindruckt nicht nur mit seiner Leistung, sondern auch mit seiner Vielseitigkeit. Mit einer Frequenz von 50.0 Hz und 60.0 Hz ist er für unterschiedliche Netzfrequenzen geeignet, und sein breiter Betriebsbereich ermöglicht es, sowohl Vakuum- als auch Druckanwendungen mit Leichtigkeit zu bewältigen. Mit einem Vakuumwert von -150 mbar und einem Druckwert von 150.0 mbar im 50Hz-Betrieb, sowie einem Vakuumwert von 125 mbar und einem Druckwert von 125.0 mbar im 60Hz-Betrieb, ist dieser Seitenkanalverdichter für eine breite Palette von Anforderungen bestens gerüstet.

Effizient und leise:

Der K04MS-0.75 – 0.90-3ph- Seitenkanalverdichter zeichnet sich nicht nur durch seine Leistungsstärke aus, sondern auch durch seine Effizienz. Mit einem Volumenstrom von 137.0 m³/h im 50Hz-Betrieb und 166.0 m³/h im 60Hz-Betrieb ist er in der Lage, große Luftmengen zu bewegen, ohne dabei unnötig Energie zu verschwenden. Darüber hinaus überzeugt er mit einem niedrigen Schallpegel von nur 61.6 dB(A) im 50Hz-Betrieb und 63.6 dB(A) im 60Hz-Betrieb, was zu einer angenehmen Arbeitsumgebung beiträgt.

Robust und langlebig:

Der FPZ Seitenkanalverdichter K04MS-0.75 – 0.90-3ph- wurde entwickelt, um auch den anspruchsvollsten Anforderungen standzuhalten. Mit einem Gehäuse aus hochwertigem Material und einer zuverlässigen Konstruktion ist er äußerst robust und langlebig. Er wiegt nur 16.5 kg und ist dennoch in der Lage, beeindruckende Leistungen zu erbringen.

Flexibel und anpassbar:

Dieser Seitenkanalverdichter bietet eine breite Palette von Anschlussmöglichkeiten, einschließlich verschiedener Spannungen und Phasenkonfigurationen. Mit Unterstützung für Y-Delta-Verbindungen und einem weiten Spannungsbereich von 345V – 415V im 50Hz-Betrieb und 380V – 480V im 60Hz-Betrieb ist er äußerst flexibel und kann problemlos in unterschiedlichen Umgebungen eingesetzt werden.

Zuverlässig und zukunftssicher:

Der FPZ Seitenkanalverdichter K04MS-0.75 – 0.90-3ph- erfüllt die Anforderungen der IE3-Effizienzklasse und zeichnet sich durch einen hohen Leistungsfaktor (Cos fi) aus, der für eine optimale Energieeffizienz sorgt. Dies macht ihn nicht nur umweltfreundlich, sondern auch zukunftssicher, da er den aktuellen Energieeffizienzstandards entspricht.

Erfahren Sie mehr:

Besuchen Sie unsere Shopseite (Link: FPZ Seitenkanalverdichter K04MS-0.75 – 0.90-3ph-), um weitere Informationen über den FPZ Seitenkanalverdichter K04MS-0.75 – 0.90-3ph- zu erhalten und Ihre Bestellung aufzugeben. Sie können auch das ausführliche Datenblatt (Link: Datenblatt) herunterladen, um detaillierte technische Informationen zu erhalten.

Hervorragende Leistung, Vielseitigkeit und Effizienz machen den FPZ Seitenkanalverdichter K04MS-0.75 – 0.90-3ph- zur idealen Wahl für Ihre anspruchsvollen Anwendungen. Bestellen Sie noch heute und profitieren Sie von der Qualität und Zuverlässigkeit, die FPZ bietet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skvtechnik – 2023

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

fax ..: 037412510952

web ..: https://www.skvtechnik.com

email : skvtechnik@gmail.com

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

