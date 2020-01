SKVTechnik hält, was sie verspricht – Seitenkanalverdichter mit 15,0kW bis 25,0 kW Leistung

SKVTechnik ist ein europaweit agierender Großhändler für Seitenkanalverdichter und Ventilatoren. SKVTechnik ist bereits seit 2012 am Markt. Der neue S32-2-1940 ist endlich da.

Das ist ein Verdichter der Sonderklasse der SKVTechnik, ausschließlich für industrielle Anwendungen geeignet.

Der S32 kommt als doppelstufiger Seitenkanalverdichter. Er leistet zwischen 110 mbar bis 280 mbar Überdruck. Im Saugbetrieb leistet er sogar 310 mbar. Das ist bei kleineren Seitenkanalverdichtern schon eine Menge aber im Zusammenhang mit einem Volumen von 1940 m³ / Stunde ist das ein sehr hoher Druck. Kunden sollten bei der Bestellung beachten, dass der Verdichter zwischen 187 und 219 Kilogramm wiegt. Vorsicht also vor unbedachter Bestellung.

Die größte Leistung erreicht der Side – Channel Blower natürlich mit dem 25kW Motor. Die Motoren können bei 50 oder 60 Herz angeschlossen werden. Die wirtschaftlichste Betriebsweise erreichen Kunden mit einem Frequenzumformer, der dem Motor vorgeschaltet ist. Mit Frequenzumformer können spezifische Arbeitspunkte erreicht werden, die ohne dieses Hilfmittel nicht erreichbar wären. In gewissen Grenzen kann auch das Fördervolumen noch weiter gesteigert werden. Bei 60 Herz leistet der Seitenkanalverdichter bereits 2310 cm pro Stunde und mit dem FU wird der Wert natürlich noch weiter gesteigert. Der Motor ist in einem Spannungsbereich zwischen 360 und 440 bei 50 Hz anschließbar und bei 60 Hz in einem Spannungsbereich zwischen 432 und 528 V anschließbar. In diesen Leistungsbereichen wird in Abhängigkeit von der Leistung ein Strom von 35 bis 52 Ampere verbraucht.

Dieser Seitenkanalverdichter sucht am Markt in Europa seinesgleichen und kann auf Anfrage innerhalb von 14 Tagen geliefert werden. Eine Rückgabe ist ausgeschlossen. Die Zahlung muss nach Warenerhalt sofort erfolgen. Der Verdichter wird gegen Vorkasse in alle Länder der Erde versendet. Nur in Deutschland ist der Kauf auf Rechnung an Gewerbebetriebe zulässig.

Falls Kunden bei der Bestellung Hilfe benötigen, dann kann auch gern eine Anfrage an SKVTechnik per integrierter Email gesendet werden. Alle Seiten oder Shops der SKVTechnik haben einen entsprechenden Link. Ein Angebot wird meist innerhalb von 4-6 Stunden verfügbar sein. Rückfragen werden sofort gestellt. Das Angebot erfolgt mit Angabe der ungefähren Lieferzeit und den konkreten Preisen incl. Lieferkosten.

Pressekontakt: SKVTechnik

Klaus Doldinger

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

Tel. 0172 7799600

Unternehmensprofil: SKVTechnik

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SKVTechnik – Werbeabteilung

Herr Klaus Doldinger

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.com

email : info@skvtechnik.com

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

Pressekontakt:

SKVTechnik – Werbeabteilung

Herr Klaus Doldinger

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.com

email : info@skvtechnik.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Weg von Urgroßvaters Regenschirmreparatur hin zum aufstrebenden E-Commerce Unternehmen