SKVTechnik – Liefert Seitenkanalverdichter

SKVTechnik ist ein europaweit agierender Händler, der Seitenkanalverdichter und Ventilatoren an Gewerbetreibende und Händler vertreibt. Kunden fragen per Knopfdruck an.

Seitenkanalverdichter sind vor allem in industriellen Anwendungen, nicht mehr wegzudenken. Überall wo Saugluft oder Druckluft benötigt wird, finden Kunden Anwendungsmöglichkeiten für Vakuumpumpen oder Verdichter, die sogenannten Seitenkanalverdichter.

Das Netzwerk potientieller Kunden von SKVTechnik ist weit gefächert. Vor allem Anlagenbauer oder industrielle Großkunden nutzen gern die preislich vorteilhaften Angebote der SKVTechnik und greifen über die gesamte Produktpalette hinweg gern in die Regale des Online-Händlers. SKVTechnik gibt die Rabatte, welche über die enormen Abnahmemengen von den Herstellern realisiert werden, annähernd vollständig an die Kunden weiter. Das macht SKVTechnik zu einem zuverlässigen Partner für günstige Seitenkanalverdichter mit guter Qualität aus deutscher und europäischer Produktion. Denn nicht nur die Preise, sondern auch die Qualität ist entscheiden.

Das Portfolio von SKVTechnik ist fein abgestimmt. Neben den günstigen kleineren Maschinen aus dem südlichen Deutschland sind es auch die großen Maschinen aus Italien und Frankreich, welche für Kunden interessant sind. In Bereich der über 15 Kilowatt Motoren, konnten bisher die deutschen Hersteller nicht mithalten. Dieser Umstand hat sich allerdings in den Anfangsmonaten von 2016 geändert. Seit 2016 haben die deutschen Hersteller nachgezogen und bieten nun die größeren Maschinen ebenfalls in sehr guter und gewohnt deutscher Qualität auch zu konkurrenzfähigen Preisen an. Denn immer ist beides wichtig. Einerseits müssen die Produkte in einer guten Qualität zuverlässig geliefert werden und andererseits müssen die Produkte aber auch mit konkurrenzfähigen Preisen an den Markt kommen, damit ihr Einsatz für die Industriekunden interessant wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verfügbarkeit. Maschinen der SKVTechnik erhalten Kunden nach der Bestellung meist innerhalb von 1 bis 2 Wochen geliefert. Dieser Zeitraum ist meist ausreichend, kann aber auch mit schnelleren aber natürlich auch teueren Speditionen unterboten werden. Das aber nur, wenn Not am Mann ist.

SKVTechnik hat für die Kunden eine einfache Methode entwickelt, im Internet schnell den gewünschten Seitenkanalverdichter zu finden. Bereits auf der Online-seite sind die Maschinen streng nach Volumenleistung und nach Druckleistung getrennt aufgelistet. Je nachdem über welche Angaben Kunden nach Verdichtern suchen, ist es bereits im Onlineauftritt möglich im dritten Schritt den notwendigen Verdichter zu finden. Ein Preisvergleich ist eigentlich nicht notwendig, da SKVTechnik die qualitativ hochwertigen Maschinen im unteren Preissegment anbietet. Onlinehandel ist nun einmal ein hartes Geschäft mit wenig Marge.

Sollten Kunden bei der Suchauswahl einmal nicht zurecht kommen, hat SKVTechnik mit dem Auftritt unter SKVENT.de eine Plattform geschaffen, auf der Kunden den gewünschten Seitenkanalverdichter selbst konfigurieren können. Durch die Eingabe des Arbeitspunktes der zu findenden Maschine werden aus hunderten Seitenkanalverdichtern genau die herausgefiltert, die diesen Arbeitspunkt erfüllen können. Damit finden Kunden die richtige Maschine im Handumdrehen.

Pressekontakt:

SKVTechnik

Klaus Doldinger

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

Tel. 0172 7799600

Unternehmensprofil

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SKVTechnik – Werbeabteilung

Herr Klaus Doldinger

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.com

email : info@skvtechnik.com

