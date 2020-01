Heilpraktiker Roland Strähuber kann in seiner Naturheilpraxis in Dorfen Schmerzen, Ängste und Sorgen lindern

Ob Rückenschmerzen, chronische Bronchitis, Erschöpfung und Stress oder unerklärliche Beschwerden – Roland Strähuber bietet in seiner Naturheilpraxis Dorfen vielfältige Therapiemethoden zur Linderung.

Ängste, Sorgen, Leiden oder Nöte besser zu verstehen und zu begleiten, das ist das Anliegen von Roland Strähuber. Der Heilpraktiker nimmt sich in seiner Naturheilpraxis im oberbayerischen Dorfen viel Zeit für seine Patienten und steht ihnen bei der Linderung von Schmerzen einfühlsam und kompetent zur Seite. Ob physische oder psychische Beschwerden – Roland Strähuber geht den Ursachen intensiv auf den Grund und bietet eine Vielzahl an Therapiemethoden, die nachhaltige Linderung und ein harmonisches Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele bringen können.

Zu seinen Methoden zählen Airnergy, die Faszientherapie, Osteopathie, Dorn-Therapie, Spagyrik oder Pulsationstherapie.

Gegen Gelenkschmerzen oder Schmerzen im Bewegungsapparat wie Rückenschmerzen, Hüftschmerzen oder Schulterschmerzen, gegen chronische Beschwerden wie Arthrose, Athritis oder Rheuma findet der ausgebildete Heilpraktiker die passende Therapie oder Massage.

Auch chronische Bronchitits oder hormonelle Dysbalancen weiß Roland Strähuber zu behandeln. Mit viel Gefühl kümmert er sich in seiner Naturheilpraxis um Angst-, Burnout- oder Stresspatienten. Er hilft ihnen, der eigenen Gefühls- und Gedankenwelt zu begegnen und auf diese Weise Schmerzen, Leiden und Krankheiten zu mindern und Stress-Symptome mit einhergehenden Gesundheitsstörungen gezielt zu bekämpfen.

In all seinen Behandlungen steht das Prinzip von Ursache und Wirkung im Vordergrund. Roland Strähuber betrachtet die Gesamtsituation jedes Einzelnen und agiert als respektvoller Wegbegleiter und Therapeut während eines befreienden Veränderungsprozesses.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Naturheilpraxis Strähuber

Herr Roland Strähuber

Wasentegernbach 45

84405 Dorfen

Deutschland

fon ..: 08082/4249608

web ..: http://www.naturheilpraxis-straehuber.de

email : info@nhp-straehuber.de

Roland Strähuber bietet in seiner Naturheilpraxis in Dorfen vielfältige Therapiemethoden, um Beschwerden zu lindern und Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

