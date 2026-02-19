Entscheidung ist Erfolgsfaktor

Auf internationalen Leadership-Konferenzen geht es längst nicht mehr nur um Strategie oder Effizienz, sondern um mentale Stärke in komplexen Zeiten.

Wer jetzt nicht entscheidet, wird entschieden – warum Mut der wichtigste Wirtschaftsfaktor unserer Zeit ist

Die Welt wirkt unruhig. Märkte schwanken, politische Konflikte verschieben Gewissheiten, Geschäftsmodelle geraten unter Druck. Viele Führungskräfte reagieren mit Vorsicht – manche mit Stillstand. Doch gerade in einer Zeit der Veränderung zeigt sich, wer führt. Denn jede Entscheidung prägt Richtung, Tempo und Haltung eines Unternehmens. Wer Orientierung geben will, braucht eine klare Vision und den Mut, auch unter Unsicherheit zu handeln. Am Ende entscheidet genau diese Kombination darüber, ob Organisationen stabil bleiben oder neuen Erfolg schaffen. Das hat wenig mit blindem Optimismus zu tun – sondern mit der Fähigkeit, strategisch und bewusst positiv denken zu können.

Unsicherheit lähmt

Ökonomen und Psychologen sind sich erstaunlich einig: Unsicherheit lähmt vor allem dort, wo Verantwortung unklar ist. Studien der Harvard Business School zeigen, dass Führungskräfte mit klarem Entscheidungsverhalten deutlich resilientere Organisationen aufbauen. Der Mut zur Entscheidung reduziert interne Reibung und beschleunigt Innovation. Gleichzeitig zeigen Analysen des MIT Sloan Management Review*, dass Unternehmen in Phasen großer Veränderungerfolgreicher sind, wenn Führung eine verständliche Zukunftsperspektive formuliert. Menschen orientieren sich an Bedeutung – und genau deshalb wird eine überzeugende Vision zum entscheidenden Faktor. Sie erhöht Motivation, stärkt Vertrauen und steigert nachweislich die Wahrscheinlichkeit für wirtschaftlichen Erfolg. Interessant ist dabei ein psychologischer Aspekt: Wer lernt, bewusst positiv denken zu können, bewertet Risiken realistischer und handelt schneller.

Die aktuelle Lage zwingt Führungskräfte zu einem Perspektivwechsel. Lange galt Stabilität als Ideal. Heute zählt Beweglichkeit. Das Tempo der Veränderung hat sich dramatisch erhöht – durch Technologie, geopolitische Spannungen und globale Märkte. In solchen Situationen ist jede Entscheidung mehr als ein Managementakt; sie ist ein Signal. Sie zeigt Mitarbeitenden, Investoren und Kunden, ob Führung Orientierung geben kann. Wer dabei eine stabile Visionformuliert, schafft psychologische Sicherheit. Genau daraus entsteht langfristiger Erfolg.

Entscheidender Faktor ist mentale Stärke

In der Managementpraxis wird dieses Prinzip immer häufiger diskutiert. Auf internationalen Leadership-Konferenzen geht es längst nicht mehr nur um Strategie oder Effizienz, sondern um mentale Stärke in komplexen Zeiten. In diesem Kontext sorgt aktuell eine Keynote für Aufmerksamkeit: „PEAK Performance – der Weg zur Spitze“ von Angela Barzen. Darin beschreibt sie, wie Führungskräfte mit Klarheit und Kommunikation durch Phasen intensiver Veränderungnavigieren können. Ihr Ansatz verbindet psychologische Forschung mit praktischer Führungserfahrung: Eine klare Entscheidung, eine tragfähige Vision und konsequentes Handeln schaffen Orientierung – und damit die Grundlage für spürbaren Erfolg. Ein zentraler Punkt ihrer Argumentation: Führung bedeutet auch, die eigene Denkhaltung zu steuern und Teams zu befähigen, selbst unter Druck bewusst positiv denken zu können.

Warum unser Gehirn Unsicherheit eigentlich vermeiden will

Die Wissenschaft liefert dafür eine solide Grundlage. Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass unser Gehirn auf Unsicherheit mit Stress reagiert – was analytisches Denken einschränkt. Führungskräfte, die Struktur und Sinn vermitteln, reduzieren diesen Effekt. Wenn Mitarbeitende verstehen, wohin eine Vision führt, können sie Risiken besser einschätzen und engagierter handeln. Ebenso zeigen Untersuchungen der University of Pennsylvania im Bereich der Positiven Psychologie, dass Menschen mit konstruktiver Denkhaltung eher Lösungen entwickeln. Anders gesagt: Wer lernt, systematisch positiv denken zu können, erkennt Chancen schneller. Genau diese Haltung macht Organisationen beweglich genug für die nächste Veränderung, mutig genug für die nächste Entscheidung und fokussiert genug für messbaren Erfolg.

Die entscheidende Frage lautet also nicht, ob die Welt wieder ruhiger wird. Die entscheidende Frage lautet: Wer gestaltet die Zukunft aktiv? Führung bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn Daten unvollständig sind. Wer dabei Orientierung gibt, stärkt Vertrauen – und Vertrauen ist der Treibstoff jeder wirtschaftlichen Entwicklung. Am Ende zeigt sich immer wieder: Unternehmen gewinnen nicht trotz Unsicherheit, sondern weil Menschen den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen und bewusst positiv denken.

*MIT Sloan Management Review / HSBC Research Report:

_“Seizing Uncertainty: How Leaders Make Better Decisions in Uncertain Times“_

MIT Sloan Management Review / HSBC Global Study, 2024

Angela Barzen ist Unternehmerin, Keynote Speakerin und Expertin für Kommunikation und Leadership. Ihre Karriere begann mit einer mutigen Vision: Mit ihrer Firma PLAKATIV brachte sie als eine der ersten Unternehmerinnen in Deutschland großformatige Werbeplakate auf Hausfassaden – und revolutionierte damit die Außenwerbung.

Doch Angela Barzen ist weit mehr als eine erfolgreiche Unternehmerin. Sie ist Visionärin und Macherin. In Ägypten ließ sie ihr eigenes 42 Meter langes Safarischiff, die „Seven7Seas“, bauen – ein Symbol für Mut, Führungskraft und die Fähigkeit, Träume in die Realität umzusetzen. Heute nutzt sie diese Geschichte als kraftvolle Metapher in ihren Keynotes: für Führung ohne Plan B, für Haltung in stürmischen Zeiten und für den Mut, Kurs zu halten – auch wenn der Wind dreht.

Als Expertin für Kommunikation und Leadership begleitet Angela Barzen heute Führungspersönlichkeiten, Unternehmer und Teams auf ihrem Weg zu klarer, authentischer und wirksamer Kommunikation. Ihr Credo: „Erfolg ist kein Zufall – er ist das Ergebnis von klarer Haltung, mutigen Entscheidungen und starker Kommunikation.“

