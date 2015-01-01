Länger, lebendiger, wirksamer: Wie ein Vortrag Menschen wirklich bewegt

Menschen begeistern, Wirkung erzielen mit dem was und wie wir es sagen – das entscheidet über unseren Erfolg

Auf der Bühne stehen, Impulse geben, Menschen in den Bann ziehen – genau das macht einen starken Vortrag aus. Doch während viele Veranstalter auf kurze Slots setzen, zeigt sich immer deutlicher: Leadership lebt von Tiefe, Resonanz und echter Empathie. Und das braucht Zeit.

Üblicherweise werden Redner für 30 oder maximal 45 Minuten gebucht. Reicht das für Inspiration? Ja. Reicht es, um Menschen wirklich zu bewegen? Selten. Deshalb war die Anfrage für einen 90-Minuten-Vortrag für Angela Barzen eine Mischung aus Freude – und Respekt. Denn jeder kennt die Doppelstunde aus der Schulzeit. Wie oft blieb die Konzentration wirklich bei 90 Minuten? Genau.

Doch diese „Challenge“ wurde zur Chance. Denn echte Leadership entsteht dann, wenn Menschen beteiligt werden. Wenn aus einem Vortrag Erleben wird. Wenn aus einer Bühne ein Raum für Authentizität und Empathie entsteht. Genau hier setzt Angela Barzen an – nicht mit Folien, sondern mit Momenten, die tragen.

Gleich zu Beginn forderte sie die 360 Teilnehmer auf:

„Bitte stehen Sie auf und sagen Sie Ihrem Nachbarn: _Schön, dass gerade Sie heute mein Nachbar sind._“

Ein einfacher Satz – ein starkes Erlebnis. Positive Emotionen waren sofort sichtbar. Die perfekte Brücke ins Thema Resilienz. Und genau so ging es weiter: Fragen, kleine Übungen, spontane Impulse – alles getragen von Authentizität, Empathie und echter Verbindung.

In der Mitte des Abends verwies sie auf ihren beliebten Vortrag _“7 Tipps, wie man Menschen begeistert“_ in dem Authentizität in der Führung ein Schwerpunkt ist – und zeigte live, wie Begeisterung entsteht: durch Interaktion, durch menschliche Nähe, durch Leadership, das nicht doziert, sondern mitfühlt. Genau diese Mischung aus Klarheit, Authentizität und Empathie lässt Inhalte haften.

Mehr erleben, weniger konsumieren

Ein langer Vortrag bleibt nur dann lebendig, wenn Menschen eingeladen werden, mitzuwirken. Fragen beantworten, Erfahrungen teilen, Mini-Übungen integrieren – und ja, auch einzelne Zuhörer auf die Bühne holen.

Angela Barzen liebt diesen Moment:

„Wer traut sich? Wer möchte erleben, wie sich innere Haltung im Körper zeigt?“

Und dann passiert Magie – nicht, weil alles perfekt läuft, sondern gerade weil es das nicht tut. Manchmal misslingt eine Übung. Manchmal zögert ein Teilnehmer. Manchmal entsteht ein spontaner Lacher.

Doch genau das ist moderne Leadership: Mut zeigen. Authentizität leben. Raum geben. Empathie zeigen. Und spüren, wie Menschen sich öffnen, wenn sie merken, dass auch

Ein Profi nicht perfekt sein muss, um zu berühren.

Das Ergebnis: Alle Zuhörer blieben die gesamten 90 Minuten – und stellten danach sogar noch Fragen. Ein Format, das beweist: Ein langer Vortrag kann Menschen nicht nur inspirieren, sondern wirklich bewegen, weil er Leadership erlebbar macht und durch Empathie Vertrauen schafft.

Die Botschaft dieses Abends: Mehr Mut zu längeren Formaten. Mehr Raum für Erleben.

Mehr Authentizität auf der Bühne. Mehr Empathie im Kontakt.

Denn Erfolg ist kein Zufall – er entsteht durch starke Rhetorik und klare, emotionale Kommunikation. Und manchmal eben auch durch einen Vortrag, der länger als 30 Minuten dauert.

Angela Barzen ist Unternehmerin, Keynote Speakerin und Expertin für Kommunikation und Leadership. Ihre Karriere begann mit einer mutigen Vision: Mit ihrer Firma PLAKATIV brachte sie als eine der ersten Unternehmerinnen in Deutschland großformatige Werbeplakate auf Hausfassaden – und revolutionierte damit die Außenwerbung.

Doch Angela Barzen ist weit mehr als eine erfolgreiche Unternehmerin. Sie ist Visionärin und Macherin. In Ägypten ließ sie ihr eigenes 42 Meter langes Safarischiff, die „Seven7Seas“, bauen – ein Symbol für Mut, Führungskraft und die Fähigkeit, Träume in die Realität umzusetzen. Heute nutzt sie diese Geschichte als kraftvolle Metapher in ihren Keynotes: für Führung ohne Plan B, für Haltung in stürmischen Zeiten und für den Mut, Kurs zu halten – auch wenn der Wind dreht.

Als Expertin für Kommunikation und Leadership begleitet Angela Barzen heute Führungspersönlichkeiten, Unternehmer und Teams auf ihrem Weg zu klarer, authentischer und wirksamer Kommunikation. Ihr Credo: „Erfolg ist kein Zufall – er ist das Ergebnis von klarer Haltung, mutigen Entscheidungen und starker Kommunikation.“

