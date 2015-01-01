Worte, die bewegen – Warum Rhetorik der Schlüssel zum Big Picture ist

Erfolg auch in Veränderungsprozessen scheitern meist nicht an der Idee – sondern an der Kommunikation. Kommunikation und Rhetorik ist die Kernkompetenz. Gute Nachricht: und die ist erlernbar.

Unternehmer brauchen mehr als Zahlen: Motivation, Mut und Rhetorik als Wegbereiter für echte Zusammenarbeit

Ob Startup-Gründer oder gestandene Führungskraft – wer heute Menschen bewegen will, braucht mehr als Excel-Tabellen und Strategiepapiere. Rhetorik ist längst nicht nur ein Werkzeug, sondern die Brücke zwischen Vision und Umsetzung. Denn Zahlen liefern Fakten, Worte aber schaffen Bilder. Sie wecken Emotionen, geben Orientierung und setzen Energie frei.

Gerade in Zeiten von Change ist es entscheidend, nicht nur Entscheidungen zu treffen, sondern sie so zu kommunizieren, dass Mitarbeiter, Kunden und Partner sie mittragen. Eine Studie der Uni Hohenheim zeigt: um die 70 % aller Change-Prozesse scheitern nicht an der Idee, sondern an der fehlenden Kommunikation. Genau hier setzt Rhetorik an – als Schlüsselkompetenz für Unternehmer und Führungskräfte.

Rhetorik schafft Motivation und Mut

Rhetorik heißt nicht, schöne Reden zu schwingen. Es bedeutet, Bilder zu malen, die Menschen verstehen. Ein Beispiel: Ein Unternehmer, der in 5 Minuten klar machen kann, warum sein Team gebraucht wird, stiftet Motivation, schafft Vertrauen und weckt den Mut, Neues anzugehen. Gerade wenn es unbequem wird, wenn Change droht, ist es die Sprache, die Halt gibt und Zusammenarbeit ermöglicht.

Die Keynote, die ins Herz trifft

„Gemeinsam zum Big Picture“ – so lautet die Keynote von Angela Barzen, Unternehmerin, Mentorin und Kommunikationsexpertin. In ihrer Rede zeigt sie, wie Führungskräfte durch klare Worte nicht nur Mitarbeiter überzeugen, sondern ganze Organisationen in Bewegung setzen. Mut, Zusammenarbeit und Motivation sind für sie keine Floskeln, sondern Führungsprinzipien.

Ihre Botschaft: „Nur wer sein Bild im Kopf klar hat, kann es auch in die Köpfe anderer bringen.“ Damit wird Rhetorik zum Fundament jeder nachhaltigen Change-Strategie.

Zusammenarbeit sichtbar machen

Zahlen unterstreichen die Bedeutung: Laut einer Deloitte-Studie gaben 82 % der Führungskräfte an, dass gelungene Kommunikation der entscheidende Faktor für erfolgreiches Leadership ist. Und doch investieren weniger als 20 % der Unternehmen systematisch in Rhetoriktrainings. Dabei zeigt die Praxis: Wer regelmäßig an seiner Wirkung arbeitet, stärkt nicht nur seine Führungskompetenz, sondern steigert auch die Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Team – ein echter Wettbewerbsvorteil.

Fazit: Das Big Picture beginnt mit Worten

Ob Keynote auf der großen Bühne oder das Mitarbeitergespräch im kleinen Kreis – Rhetorik ist mehr als ein Nice-to-have. Sie ist das Werkzeug, mit dem aus einer Vision Realität wird. Sie schafft Motivation, fördert Zusammenarbeit, macht Change lebbar und gibt Führungskräften den Mut, ihr Big Picture klar und überzeugend zu zeichnen.

Denn: Wer seine Geschichte nicht erzählt, wird Teil der Geschichten anderer.

Angela Barzen ist Unternehmerin, Keynote Speakerin und Kommunikationsexpertin mit über 25 Jahren Erfahrung. Sie hat ein eigenes Unternehmen gegründet, ein neues Medium auf dem deutschen Markt etabliert, dieses erfolgreich verkauft und anschließend Verantwortung als Aufsichtsrätin und Vorstandsmitglied übernommen.

Was Angela besonders macht, ist ihre Fähigkeit, große Visionen mit Mut und Klarheit in die Realität zu bringen – selbst dann, wenn andere sagen: „Das ist doch verrückt.“ Ihr Antrieb: Menschen zu inspirieren, über sich hinauszuwachsen, Chancen zu ergreifen und echte Wirkung zu erzielen. Als Speakerin, Mentorin und Leadership-Expertin zeigt sie, wie Kommunikation von innen nach außen transformiert und so persönliche wie unternehmerische Erfolge möglich macht. Erfolg ist kein Zufalle, es ist das Ergebnis wirksamer und emotionaler Kommunikation.

