EnWave erhält Bestellung für 100kW nutraREV® Verarbeitungslinie von Fresh Business Peru

Vancouver, B.C., 31. Dezember 2019

Die EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) („EnWave“, oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/play/enwave-moon-cheese-highly-profitable-selling-more-rev-machines-in-2019/ ) berichtet heute, dass sie einen Ausrüstungskaufvertrag (der „Vertrag“) für die Lieferung einer 100kW nutraREV® Verarbeitungslinie an Consulting FB Tech and Apps S.L. („Fresh Business“) in Peru unterzeichnet hat. Das Abkommen markiert den Ausbau der kommerziellen Aktivitäten von Fresh Business in Peru, wo das Unternehmen hochwertige, hoch nahrhafte Obst- und Gemüseprodukte bezieht, die mit der EnWave Radiant Energy Vacuum („REVTM“) Technologie für den Export in internationale Märkte getrocknet werden.

EnWave und Fresh Business unterzeichneten im April 2019 einen lizenzgebührenpflichtigen kommerziellen Lizenzvertrag (die Lizenz“), mit dem EnWave Fresh Business die exklusiven Rechte zur Herstellung einer Vielzahl von Premium-Trockenfutterprodukten unter Verwendung der REV Technologie in Peru gewährt. Fresh Business hat bei der Unterzeichnung der Lizenz eine 10kW REVTM Maschine gekauft. Mit der Ergänzung einer 100kW nutraREV® Maschine wird Fresh Business seine lizenzgebührenpflichtige Produktionskapazität deutlich erhöhen.

Fresh Business ist bereit, die vielfältigen, lokal angebauten landwirtschaftlichen Produkte Perus zu nutzen und gleichzeitig die proprietäre REV Technologie von EnWave zu nutzen, um wertschöpfende kommerzielle Anwendungen für den internationalen Export zu schaffen. Die REV Technologie ist eine schnelle Methode, um Wasser aus organischen Materialien bei niedriger Temperatur und auf homogene Weise zu entfernen. Es ist eine bewährte Methode, um gesunde, hochwertige Obst- und Gemüseprodukte zu schaffen, die als Zutaten oder als Verbraucherprodukte im Einzelhandel verkauft werden können. Die Installation und Inbetriebnahme der 100kW nutraREV® Verarbeitungslinie ist für den Sommer 2020 geplant.

Über Fresh Business

Fresh Business wird von einem Team von Fachleuten mit großer Erfahrung in der Agrar- und Lebensmittelindustrie unterstützt. Mit dem Zugang zu hochwertigen Rohstoffen, die lokal in Peru beschafft werden, baut Fresh Business ein robustes Exportgeschäft mit hochwertigen, getrockneten Früchten und Gemüse aus Südamerika in die westlichen Märkte auf. Fresh Business verarbeitet preiswerte Obst- und Gemüserohstoffe an der Quelle in Peru, die zu Premiumprodukten für den Export verarbeitet werden.

Fresh Business verwendet ein Geschäftsmodell, bei dem Fachleute mit einer fortschrittlichen Vision in der Integration von Kreativität, Marketing und Innovation ihr Know-how zur Verbesserung der Geschäftsstrategie ihrer Kunden einsetzen. Fresh Business ist bestrebt, auf einzigartige Weise neue Geschäftsideen zu entwickeln, die auf dem heutigen Markt wettbewerbsfähig sind.

Die positive und proaktive Einstellung von Fresh Business, ihr Wunsch, sich auszuzeichnen, und die ständige Suche nach neuen Herausforderungen veranlassten sie, ihr Geschäft zu erweitern und eine neue Sparte, Fresh Business Food & Nutrition Innovation, zu entwickeln, die sich auf die Agrar- und Nahrungsmittelindustrie . Fresh Business Food & Nutrition Innovation, hat seinen eigenen Ansatz, um Kreativität, Wissen, Technologie und Marketing zu verbinden, um innovative Lebensmittelunternehmen mit internationaler Ausrichtung zu schaffen, zu inkubieren und zu entwickeln.

Für weitere Informationen über Fresh Business besuchen Sie bitte www.freshgroup.es und www.freshbusiness.es

Über EnWave

Die EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Hochtechnologieunternehmen, hat Radiant Energy Vacuum („REV“) entwickelt – eine innovative, proprietäre Methode zur präzisen Dehydrierung von organischen Materialien. EnWave hat die zum Patent angemeldeten Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der REV Technologie weiterentwickelt und damit die Zeit von der Ernte bis zur Marktreife von Cannabisprodukten verkürzt.

Die kommerzielle Lebensfähigkeit der Technologie von REV wurde nachgewiesen und wächst schnell über mehrere Marktvertikalen im Lebensmittel- und Pharmasektor, einschließlich des legalen Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzgebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in verschiedenen Branchen für die Nutzung der REV Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bisher über dreißig lizenzgebührenpflichtige Lizenzen unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen hat EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die NutraDried Food Company, LLC, gegründet, um rein natürliche Milchsnackprodukte in den Vereinigten Staaten herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen, einschließlich der Marke Moon Cheese®.

EnWave hat REV als störende Dehydrierungsplattform im Lebensmittel- und Cannabissektor eingeführt: schneller und billiger als Gefriertrocknung, mit besserer Qualität des Endproduktes als Lufttrocknung oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle Plattformen an: REV:

1.-nutraREV® ist ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und kostengünstig dehydriert und dabei ein hohes Maß an Nährstoffen, Geschmack, Textur und Farbe erhält; und,

2. -quantaREV® ist ein auf Tabletts basierendes System, das für die kontinuierliche, hochvolumige Niedertemperaturtrocknung eingesetzt wird.

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.

EnWave Unternehmensgruppe

Mr. Brent Charleton, CFA

Präsident und Geschäftsführer

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA , Präsident und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-mail: bcharleton@enwave.net

Dan Henriques, CFO unter +1 (604) 835-5212

E-Mail: dhenriques@enwave.net

Deborah Honig, Unternehmensentwicklung mit + 1 (647) 203-8793

E-Mail: dhonig@enwave.net

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sicherer Hafen für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Vorhersagen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen für die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Für die Richtigkeit der Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wird keine Gewähr übernommen. Alle Verweise Dritter auf Marktinformationen in dieser Pressemitteilung sind nicht garantiert, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung und beinhalten eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EnWave Corporation

Jochen Staiger

Suite 425, 744 West Hastings Street

V6C 1A5 Vancouver, BC

Kanada

email : info@resource-capital.ch

EnWave Corporation ist ein in Vancouver ansässiges Technologieunternehmen das kommerzielle Applikationen für ihre geschützte Radiant Energy Vacuum (REV(TM)) Trocknungstechnologie anbietet.

Pressekontakt:

EnWave Corporation

Jochen Staiger

Suite 425, 744 West Hastings Street

V6C 1A5 Vancouver, BC

email : info@resource-capital.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

