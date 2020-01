Sind Sie fit für schwierige Kundengespräche? Seminare in Stuttgart

Schlagfertig mit Telefon und E-Mail – Vertriebsverstärker Telefon + E-Mail

Hamburg & Köln 08.01.2020

Stuttgart & München 13.02.2020

Frankfurt & Hannover 10.03.2020

Frankfurt & Berlin 01.04.2020

Zielgruppe:

> Assistenz der Geschäftsführung, Sales Manager, Kundenberater, Kundenbetreuer, Mitarbeiter im

> Vertrieb, Vertriebsassistenten, Mitarbeiter im Callcenter, Mitarbeiter im Vertriebsaußendienst / -innendienst, Mitarbeiter, die Kundenkontakt am Telefon haben

Seminarprogramm:

Schlagfertig mit Telefon und E-Mail

> Wie fange ich an? Aufhänger für Deinen gelungenen Gesprächseinstieg

> Agil Verhandeln mit Telefon und E-Mail:

– Mit den richtigen Fragen fängst Du gute Fische

– ZOPA, BATNA & Co.

– Zugeständnisse gut verkaufen

> Deine besten Taktiken für Telefon und E-Mails:

– Der große Biss

– Schlechte Nachricht/ gute Nachricht

– Kunden an Board holen mit der Salami-Taktik

> Vermeide False Friends in Deiner Kommunikation

> Geschickter Medien-Mix: So bist Du noch erfolgreicher mit Telefon und E-Mail

Wie bekomme ich den „Draht“ zum Kunden?

> Aktives Zuhören – Wer fragt führt!

> Negativformulierungen und Weichspüler vermeiden

> Herausschärfen von Kundennutzen und konkreten Zielen

> 9 Schritte zum professionellen Gesprächsverhalten

> Schlagfertig und überzeugend argumentieren

Richtige Argumentation bei schwierigen Kundengesprächen

> Die richtige Wortwahl bei wütenden Kunden

> Gespräche mit Vielrednern bewältigen

> Geschickt mit Einwänden umgehen

> Souverän argumentieren und das Geschäft zum Abschluss bringen

> Elegant mit aggressiven Anrufern umgehen

> Kunde droht mit Kündigung der Geschäftsbeziehung

Telefonie + E-Mail als Vertriebs-Verstärker

> Cross-Selling: Bestandskunden aktivieren und betreuen

> Altkunden zurückgewinnen – Wertschätzung zeigen

> Neukunden am Telefon und per E-Mail überzeugen

> Nachfassen von E-Mail, Postmailing, Marketing- und Vertriebsaktionen per Telefon

> Hinweis auf Neuheiten und Serviceleistungen

