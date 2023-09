EnWave unterzeichnet Gewerbelizenzvereinbarung mit Michael Foods

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. September 2023 / IRW-Press / – EnWave Corporation (TSX-V: ENW | FWB: E4U) (EnWave oder das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass mit der Firma Michael Foods, einer Tochtergesellschaft von Post Holdings und einem führenden milliardenschweren Anbieter von Lebensmitteldienstleistungen, Lebensmittelzutaten und Einzelhandelsprodukten in Amerika, ein Lizenzvertrag für eine gebührenpflichtige gewerbliche Nutzung (die Lizenz) unterzeichnet wurde. Michael Foods hat außerdem nach mehrmonatigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der Produktentwicklung ein 10kW Radiant Energy Vacuum (REV)-Gerät von EnWave angekauft.

Die Lizenz gewährt Michael Foods das Recht, bestimmte Produkte unter Verwendung der REV-Technologie in den Vereinigten Staaten von Amerika herzustellen, und sieht eine fortlaufende Lizenzgebühr vor, die an den kommerziellen Umsatz aller von Michael Foods während der Laufzeit hergestellten und verkauften REV-getrockneten Produkte gebunden ist.

Mit dieser Lizenz kann EnWave seine dreiundfünfzigste Vereinbarung mit Gebührenbeteiligung abschließen.

Über Michael Foods

Michael Foods, eine Tochtergesellschaft von Post Holdings, hat ihren Firmensitz in Hopkins im US-Bundesstaat Minnesota. Als führendes Unternehmen für Lebensmitteldienstleistungen und Lebensmittelzutaten produziert und vertreibt Michael Foods ein umfangreiches Sortiment an innovativen Ei- und Kartoffelprodukten. Unsere Marken Papettis®, Abbotsford Farms®, Simply Potatoes® und Easy Eggs® sind landesweit geschätzt und beliebt. Über eine Reihe von Geschäftsbildungsplattformen und ein weitreichendes Produktions- und Vertriebsnetz bietet Michael Foods außerdem inspirierende Kulinarik- und Marketinglösungen und sorgt gleichzeitig für eine effizientere Lieferkette sowie mehr Komfort und Lebensmittelsicherheit im Restaurantbetrieb. Mit Produktionsstandorten, die sich vom Nordosten bis in den Südwesten der USA erstrecken, setzt sich unser Unternehmen mit seinen Mitarbeitern für die Unterstützung unserer Gemeinden und für den Erhalt der für unser Geschäft so wichtigen landwirtschaftlichen Flächen ein. Nähere Informationen finden Sie unter www.michaelfoods.com.

Über Post Holdings, Inc.

Post Holdings, Inc. ist eine Holdinggesellschaft für verpackte Konsumgüter mit Firmensitz in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri, deren Unternehmen in den Kategorien Center-of-the-Store, Kühlung, Foodservice und Lebensmittelzutaten tätig sind. Es handelt sich dabei um die Unternehmen Post Consumer Brands, Weetabix, Michael Foods und Bob Evans Farms. Post Consumer Brands ist in Nordamerika ein Marktführer in der Kategorie essfertige Cerealien und vermarktet außerdem Nussbutter der Marke Peter Pan®. Weetabix ist der Erzeuger der im Vereinigten Königreich meistverkauften Cerealienmarke Weetabix®. Michael Foods und Bob Evans Farms sind auf dem Gebiet der Tiefkühlkost führend und beliefern Firmen in den Marktsegmenten Foodservice und Einzelhandel mit innovativen Mehrwert-Eiprodukten und Tiefkühl-Kartoffelbeilagen. Post ist über seine Drittbeteiligung an der Firma 8th Avenue Food & Provisions, Inc. auch in der Lebensmittelkategorie Privatmarken vertreten. Nähere Informationen finden Sie unter www.postholdings.com.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellentrocknung weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REV)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

Über fünfzig EnWave-Lizenzpartner in sechsundzwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern, effizienter zu arbeiten und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen.

Die Strategie von EnWave besteht darin, Gewerbelizenzverträge mit Lebensmittelproduzenten abzuschließen, die daran interessiert sind, ihre Produkte besser, rascher und wirtschaftlicher zu trocken als mit der Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung und dazu von den folgenden Vorteilen der Herstellung spannender neuer Produkte profitieren wollen, wobei der optimalen Feuchtigkeitsgehalt um bis zu siebenmal schneller erreicht wird sowie Geschmack, Textur, Farbe und Nährwert ihrer Produkte verbessert werden.

Erfahren Sie mehr unter EnWave.net.

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

President und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, President und CEO, +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dylan Murray, CFO, +1 (778) 870-0729

E-Mail: dmurray@enwave.net

Safe Harbour-Zertifizierung für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Für die Richtigkeit aller Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wird keine Gewähr übernommen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Verweise auf Marktinformationen Dritter sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

