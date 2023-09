Jetzt wird’s prickelnd im Nova Maldives

Nicolas Maillart, eines der ältesten Champagnergüter, zu Gast in einem der jüngsten Resorts.

Vom 06. bis 08. November 2023 findet im Nova Maldives eine einzigartige Champagner-Premiere statt: Erstmals ist Winzer Nicolas Maillart vom gleichnamigen Champagnerhaus Nicolas Maillart mit seinen prickelnden Schätzen zu Gast im Nova Maldives, einem der jüngsten Resort-Sterne der Malediven.

Bei den Champagnerverkostungen beleuchtet Nicolas Maillart, der in 9. Generation das renommierte, 1753 gegründete Champagnerhaus leitet, persönlich die Facetten des Champagners, der Önologie und gibt Einblicke in seine Philosophie. Denn das Engagement Nicolas Maillart geht über die Kunst der Champagnerherstellung hinaus. Er setzt wie das Nova Maldives auf ökologische Nachhaltigkeit. 2020 wurde das Weingut auf einen biodynamischen Anbau umgestellt. Bereits 2009 wurden Photovoltaikmodule installiert, die 90 % des Strombedarfs decken und den CO2-Fußabdruck deutlich reduzieren. Die Weinberge in der Premier Cru Lage werden von Nicolas Maillart weitgehend händisch gepflegt, um so umweltschonend wie möglich zu sein und gleichzeitig ein ganz persönliches Gespür für jeden Jahrgang zu entwickeln. Das ermöglicht köstlichen Champagnergenuss, ohne das Wohlergehen der Umwelt zu gefährden.

Das Nova Maldives, gelegen auf einer naturbelassenen Insel im Herzen des beliebten Süd-Ari Atolls der Malediven, steht für Nachhaltigkeit und den Genuss unvergesslicher Erlebnisse. Das 5-Sterne-Resort ist die ideale Plattform für die Malediven-Premiere des Platine 1er Cru Champagners und weiteren Highlights des Champagnerhauses wie dem charakteristische Nicholas Maillart Chaillot’s Gillis, der zu 100 % aus Chardonnay besteht und dem Nicholas Maillart Mont Martin, der zu 100 % aus Pinot Meunier gekeltert wird.

Zu den Highlights des Champagnergastspiels zählt das Degustationsmenü im feinen Barbecue-Restaurant Flames, in dem vom Feuer geküsste Gerichte perfekt gegrillt werden. Das Menü wurde exklusiv kreiert von Novas Küchenchef Sanjeet Gopee. Zu den zehn Nicolas-Maillart-Champagnern werden u. a. köstliche Fine de Clair-Austern, saftig gratiniert mit Champagner-Sabayon und Estragon, Schlammkrabben-Ravioli und Kurobuta-Schweinekotelett, gegrillt mit aromatischem Pommery-Senf, mit Knoblauchpüree und lila Kartoffeln serviert.

Das Nova setzt auf Nachhaltigkeit auf allen Ebenen ein. Jeder Gast ist eingeladen, sich an nachhaltigen Aktivitäten zu beteiligen, neue Fähigkeiten zu erlernen, die lokale Gemeinschaft und die Umwelt mit sinnvollen Projekten zu unterstützen. Beim Korallen-Aquakultur-Workshop oder der Nova-Hausriffreinigung verbinden sich die Gäste wieder mit der Natur und leisten einen aktiven Beitrag zu ihrer Schonung.

Statt auf riesige Edelstahltanks setzt Nicolas Maillart in seinem Keller auf die traditionellen Holzfässer aus Barrique. So entwickelt der Champagner von Nicolas Maillart seinen ganz eigenen Charakter, der unter Kennern sehr geschätzt wird. Bei den kostenlosen Yoga und Meditationsstunden inmitten der unberührten Natur geht es auch im Nova um den persönlichen Charakter der Gäste. Hier finden die Gäste Harmonie und widmen sich der Reise ins eigene „Ich“, dem inneren Wohlbefinden und der Entspannung.

„Im Nova Maldives suchen wir ständig nach Möglichkeiten die Erlebnisse und Erfahrungen unserer Gäste so persönlich wie möglich zu gestalten. Mit Nicolas Maillart haben wir einen Partner dafür gefunden, der unsere Begeisterung für Qualität teilt und widerspiegelt. Wir freuen uns, von der jahrhundertelangen Erfahrung zu profitieren und freuen uns unseren Gästen exklusive Köstlichkeiten anzubieten, die das kulinarische Erlebnis im Nova perfekt ergänzen.“ sagt Abdulla Aboobakaru, General Manager des Nova Maldives.

Über Nova Maldives

Seit August 2022 ist Nova Maldives der neue Resort Stern auf den Malediven. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadies für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das Spa, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein entspannter Ort zum Relaxen.

Hier kann man so viel oder so wenig tun, wie man möchte: Tauchen, Schnorcheln, Fitness, Ausflüge… oder einfach unter einer Palme die Seele baumeln lassen. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

Über Pulse Hotels & Resorts.

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

Website: Nova-Maldives.com

Pressefotos für Print, Online & Social Media:

Nicolas Maillart im Nova Maldives (picdrop.com)

Nova Maldives (picdrop.com)

Copyright Nova Maldives

Für weitere Presseinformationen:

Annette Zierer ziererCOMMUNICATIONS

Tel.: +49-89-356 124-88 Mobile: +49-176-23 40 40 40

E-Mail: annette.zierer@zierercom.com

