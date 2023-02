Frauenpower am Frauentag im Nova Maldives mit Stargast Hamna Ali, der bekannten maledivischen Freitaucherin

Das für seine Good-Soul Days bekannte, neue Sterne-Resort Nova auf den Malediven feiert den Internationalen Frauentag (8. März 2023) mit wahrer Sport-Frauenpower

Die Tauchexpertin und Freitaucherin Hamna Ali wird nicht nur ihr beeindruckendes Können präsentieren, sondern die weiblichen Gäste sind eingeladen, mit ihr bei kostenlosen Schnorcheltouren zu den schönsten Spots der Riffe zu erkunden. Das Besondere: Hamna ist als ausgebildete Apnoe-Taucherin in der Lage, mehrere Minuten unter Wasser zu bleiben und sich so frei wie ein Fisch im Wasser zu bewegen. Damit zeigt das Nova deutlich, zu welchen beeindruckenden Leistungen Frauen in der Lage sind. Manche Apnoe-Taucher können selbstständig in eine Tiefe von über 100 Metern tauchen und über 10 Minuten keine Luft holen. Eine Kunst, bei der Körper und Geist vollkommen in Einklang stehen müssen und die deshalb so gut zum Nova Maldives passt.

Als Freitauch-Spezialistin und Botschafterin der weltweit größten Frauen-Tauchgemeinschaft „Girls who Scuba“ gibt sie am Abend exklusive Einblicke in ihre spannenden unter Wasserwelt und verrät Tipps, wie man die Kunst des Freitauchens erlernt. Zum Weltfrauentag lockt eine Vielzahl an kostenlosen Aktivitäten: Yoga Session zum Sonnenaufgang in einer außergewöhnlichen Kulisse, um Geist und Körper unter professioneller Anleitung des Yogi in Einklang zu bringen, spannendes Water-Polo, Wassergymnastik- und Pilates-Kurse und ein Women-only Fußballspiel. Abends lädt eine Party zu Drinks und Tanz.

Über Nova Maldives

Nova ist ein neuer Resort Stern auf den Malediven, denn es möchte mehr als nur ein Lifestyle-Urlaubsziel sein. Nova ist ein Ort, an dem die Menschen im Augenblick leben und in den Geist der Malediven und der pulsierenden Nova-Community eintauchen. Intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst – Nova verkörpert die Kultur der Unternehmens Philosophie der Pulse Hotels & Resorts. Es ist eine erfrischende Interpretation des All-Inclusive-Konzepts, das über Mahlzeiten und Dienstleistungen hinausgeht und jeden dazu einlädt, die vielfältigen Optionen von Nova zu genießen. Die 76-Villen-Insel liegt im Süd-Ari-Atoll und ist per Wasserflugzeug zu erreichen. Gäste jeden Alters sind in der „soulful“ Nova Community willkommen. Von Beach-Volleyball und Tauchen bis hin zu lokaler Kunst und Kultur, von den stilvollen, entspannten Villen an Land und auf dem Wasser bis hin zur köstlichen kulinarischen Vielfalt – im Nova Resort nehmen sich die Gäste die Zeit, das zu tun, was ihre Seele glücklich macht.

Über Pulse Hotels & Resorts.

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

