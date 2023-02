Neue Single-Schiffreise von Sunwave durch Kroatiens Inselwelt

Der Singlereisenveranstalter Sunwave erweitert sein Angebot im Trend-Segment „Inselhopping“. Neu im Programm ist eine Genussreise auf der MS Nikola durch die Inselwelt Kroatiens.

Die Küstenregion Dalmatiens ist ein echtes Mittelmeerparadies: Azurblaues Meerwasser, riesige Gebirgsketten und historische Altstädte prägen die Szenerie entlang der Adria. Um all die Facetten der Landschaft vollends auskosten zu können, benötigt man nur das richtige Transportmittel – und was wäre da wohl besser geeignet als ein Schiff, um alle wichtigen Hafenstädte anzusteuern? Der auf Singlereisen spezialisierte Veranstalter Sunwave aus Hamburg hat zu diesem Anlass den Zweimast-Motorsegler MS Nikola gechartert und veranstaltet im September und Oktober dieses Jahres erstmals kroatisches „Inselhopping“ für Alleinurlauber.

Historische Bauten entlang der Adria

Die Route der MS Nikola verläuft entlang einer der schönsten europäischen Küstenlandschaften überhaupt. Immer wieder entdecken Passagiere malerische Buchten, die zum Entspannen und Baden einladen, während an Land architektonische Sightseeing-Highlights sowie besondere Naturerlebnisse warten. Da wäre etwa die südliche Hafenstadt Split, die vor allem durch ein Bauwerk weltberühmt wurde: den Diokletianspalast. Konzipiert als Alterssitz für den römischen Kaiser Diokletian, ist er heute eines der am besten erhaltenen römischen Denkmäler der Welt. Im Norden des Landes ist es hingegen die historische Hafenstadt Zadar, die alle Blicke auf sich zieht. Sie ist die zweitgrößte Stadt in Dalmatien und blickt auf eine 3000-jährige Geschichte zurück – das wohl bekannteste Ausflugsziel hier ist allerdings nicht einmal 20 Jahre alt. Die „Meeresorgel“ wandelt den Schlag der Wellen in Töne um – das „Instrument“ wird also wortwörtlich von der Natur gespielt und lädt zum Verweilen auf den weißen Stiegen der Küste ein. Apropos Natur: Das Facettenreichtum von Kroatiens Flora und Fauna erfahren Reisende hautnah während der Besuche in den Nationalparks. Auf dem Programm steht der Krka Nationalpark, durch den der gleichnamige Fluss vorbei an zahlreiche Festungsruinen, Mühlen und einigen Klöstern verläuft. Und auch der Nationalpark Kornaten, der einen Teil der namensgebenden Inselgruppe umfasst, wirkt durch die prägende Karstlandschaft äußerst imposant. Die Kornaten sind mit insgesamt 89 Eiländern und Felsen die dichteste Inselgruppe im Mittelmeer und stehen seit über 40 Jahren unter striktem Naturschutz.

An Bord der MS Nikola

Neben den „großen Highlights“ sind es aber gerade die kleinen Momente, die eine Rundreise durch Kroatien auszeichnen – etwa bei einem gemeinsamen Grillabend mit Köstlichkeiten direkt aus der Region. Genächtigt wird während der Rundreise auf der MS Nikola. Das von Hand gefertigte Schiff verfügt über 17 komfortabel ausgestattete Kabinen, die auch zur Alleinnutzung gebucht werden können, und glänzt durch ein traditionell-maritimes Design. Im Inneren des vollklimatisierten Transportmittels finden sich ein Salon, eine Lounge sowie eine Bar für anregende Gespräche, während das Sonnendeck zum Relaxen einlädt. An Bord werden vor allem internationale und mediterrane Gerichte serviert. Kreuzt die MS Nikola eine der malerischen Buchten, ist sie der Ausgangspunkt für Schwimm- und Schnorchel-Ausflüge auf dem azurblauen Wasser – und das alles in bester Gesellschaft! Denn das Sunwave-Motto „Alles kann, nichts muss“ zieht sich natürlich auch durch die Schiffsreise. Soll heißen: Es gibt keine nervigen Verkupplungsspielchen. Im Fokus steht, eine gute Zeit mit Gleichgesinnten zu verbringen und schöne Erinnerungen zu schaffen. Ein Platz auf der MS Nikola ist ab 677,- Euro pro Person buchbar unter www.sunwave.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Beyond Five Stars

Herr Pascal Ambros

Am Glockenturm 6

63814 Mainaschaff

Deutschland

fon ..: +49 6021-58388 40

web ..: https://bfs-presse.de

email : mail@bfs-presse.de

„Beyond Five Stars“ ist ein Full-Service-Dienstleister, der sich auf kreative PR-Lösungen spezialisiert hat. Seit 2009 unterstützt unser Team aus erfahrenen Fachjournalisten, Grafik- und Vertriebs-Spezialisten zahlreiche Unternehmen bei der Umsetzung von individuellen PR-, Presse- & Marketingprojekten. Als Teil der „rundy group“ verfügen wir über ein umfangreiches Leistungsspektrum – über alle Medienkanäle hinweg.

Pressekontakt:

Beyond Five Stars

Herr Pascal Ambros

Am Glockenturm 6

63814 Mainaschaff

fon ..: +49 6021-58388 40

email : mail@bfs-presse.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mehrere Defence-Projekte stehen kurz vor der klinischen Phase-I-Studie Arcadia Minerals – Bohrergebnisse bestätigen Lithiummineralisierung in der dritten Pfanne des Lithiumtonprojekts Bitterwasser