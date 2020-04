EnWave unterzeichnet Vereinbarung mit führendem südamerikanischen Lebensmittelunternehmen

Vancouver, B.C., 22. April 2020. Die EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/play/enwave-targeting-profitability-in-2020-signed-joint-development-deal-with-gea-lyophil/) gab heute bekannt, dass sie mit einem führenden südamerikanischen Lebensmittelkonzern („Food Company“) eine Technologiebewertungs- und Lizenzoptionsvereinbarung („TELOA“) unterzeichnet hat, um die potenzielle kommerzielle Nutzung der Strahlungsenergie-Vakuum („REV“) Dehydrierungstechnologie des Unternehmens zu evaluieren. Während der Laufzeit des TELOA wird die „Food Company“ eine monatliche Bewertungsgebühr zahlen und die ausschließliche Option haben, eine gebührenpflichtige kommerzielle Lizenz-vereinbarung zur Nutzung der Technologie von REV für die Produktion einer Vielzahl von Lebensmittelprodukten mit Mehrwert zu erhalten. Die Food Company wird während der Laufzeit eine 10kW REVTM-Maschine für den Einsatz in ihrer F&E-Einrichtung leasen, um die Produktentwicklung in Zusammenarbeit mit den Lebensmittel-wissenschaftlern von EnWave durchzuführen.

Der Einsatz von REVTM zur Herstellung lagerstabiler, wertsteigernder Lebensmittelprodukte hat sich bereits auf mehreren Märkten weltweit bewährt. Wenn die Food Company erfolgreich Produkte mit REVTM entwickelt und in den kommerziellen Verkauf einführt, wird sie die Dehydrationsexpertise von EnWave neben der bereits etablierten Markenpräsenz der Food Company in zahlreichen lateinamerikanischen Ländern nutzen. Diese Möglichkeit beinhaltet die potentielle Kommerzialisierung neuer Snack-, Zutaten-, Lebensmittel- und Foodservice-Produkte über ihre länderübergreifenden, groß angelegten Vertriebsnetze, die bereits von der Food Company genutzt werden.

EnWave verfügt über ein robustes Portfolio an geistigem Eigentum, das sich über zahlreiche internationale Märkte erstreckt, und hat die Technologie von REV an mehr als dreißig Lebensmittelunternehmen in über sechzehn Ländern weltweit lizenziert.

Über EnWave

EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Hochtechnologieunternehmen, hat ein Strahlungsenergie-Vakuum („REV“) entwickelt – eine innovative, geschützte Methode zur präzisen Dehydratisierung organischer Materialien.

Die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Technologie von REV wurde nachgewiesen und wächst rasch in verschiedenen Marktvertikalen im Lebensmittel- und Pharmasektor. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzgebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in verschiedenen Branchen für die Nutzung der REV Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bis heute mehr als fünfunddreißig lizenzgebührenpflichtige Lizenzen unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen gründete EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die NutraDried Food Company, LLC, zur Herstellung, Vermarktung und zum Verkauf rein natürlicher Milch-Snackprodukte in den Vereinigten Staaten, einschließlich der Marke Moon Cheese®.

EnWave hat REV als störende Dehydrierungsplattform im Lebensmittelsektor eingeführt: schneller und billiger als Gefriertrocknung, mit besserer Endproduktqualität als Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle REV Plattformen an:

1. nutraREV®, ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und kostengünstig entwässert und gleichzeitig ein hohes Maß an Nährstoffen, Geschmack, Textur und Farbe beibehält; und

2. quantaREV®, ein System auf Schalenbasis, das für die kontinuierliche Trocknung bei niedrigen Temperaturen in großen Mengen verwendet wird.

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter: www.enwave.net

EnWave Unternehmen

Herr Brent Charleton, CFA

Präsident und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, Präsident und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-mail: bcharleton@enwave.net

Dan Henriques, CPA, CA, CFO unter +1 (604) 835-5212

E-Mail: dhenriques@enwave.net

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

