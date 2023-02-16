Equinox Gold verzeichnet ein Jahr des Wandels mit strategischer Fusion, Rekordproduktion und -umsatz, Portfoliooptimierung, Schuldenabbau um mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar und kündigt erste Dividende an

18. Februar 2026 – Vancouver, BC – Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) (Equinox Gold oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/equinox-gold-valentine-and-greenstone-ramping-up-targeting-1-million-ounces-gold-production-in-2026mp4/ -) freut sich, seine ungeprüften Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal (Q4) und das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Gesamtjahr) bekannt zu geben. Diese Ergebnisse sind vorläufig und können sich aufgrund der endgültigen geprüften Ergebnisse noch ändern. Der geprüfte Konzernabschluss von Equinox Gold für 2025 und die dazugehörige Erläuterung und Analyse der Geschäftsführung für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 werden im Laufe dieses Monats veröffentlicht. Alle Finanzzahlen sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Darren Hall, CEO von Equinox Gold, kommentierte: 2025 war ein wichtiges Jahr des Fortschritts für Equinox Gold. Durch die Fusion mit Calibre entstand ein erstklassiger, auf Nordamerika fokussierter Goldproduzent, der sich auf zwei neue kanadische Minen mit langer Lebensdauer stützt. Das Jahr erforderte eine Neujustierung der Erwartungen, insbesondere angesichts der Herausforderungen bei der Produktionssteigerung in Greenstone. Viele dieser Probleme konnten erfolgreich gelöst werden, parallel zur vorzeitigen ersten Goldförderung und kommerziellen Produktion in Valentine, der Portfoliooptimierung durch Veräußerung von Vermögenswerten und einer wesentlichen Umgestaltung der Bilanz mit einer Schuldenreduzierung von mehr als 1,1 Milliarden Dollar seit dem zweiten Quartal 2025.

Im vierten Quartal begannen sich wichtige operative Verbesserungen in nachhaltigen Ergebnissen niederzuschlagen, sodass im vierten Quartal eine Rekordgoldproduktion von 247.024 Unzen erzielt wurde. In Greenstone führten höhere Abbau- und Verarbeitungsraten zu einem deutlichen Produktionsanstieg auf über 70.000 Unzen Gold, was einer Steigerung von 29 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. In Valentine verlief die Inbetriebnahme schneller als geplant, sodass im November die kommerzielle Produktion aufgenommen werden konnte und im vierten Quartal mehr als 23.000 Unzen Gold gefördert wurden.

Zu Beginn des Jahres 2026 sind unsere Prioritäten klar: sicher und verantwortungsbewusst arbeiten, freien Cashflow generieren, Schulden abbauen und weiterhin den Wert unseres Portfolios erschließen. Angesichts der starken Goldpreise und der Erwartung, im Jahr 2026 700.000 bis 800.000 Unzen Gold zu produzieren, gehen wir davon aus, dass der Cashflow die verbleibenden Schulden im Jahr 2026 tilgen wird. Die gestärkte Bilanz bietet mehr Flexibilität, um in den nächsten fünf Jahren ein potenzielles organisches Wachstum von 400.000 bis 500.000 Unzen aus der Phase-2-Erweiterung in Valentine, der Erweiterung in Castle Mountain und Optionen in Los Filos selbst zu finanzieren.

Mit dem weiteren Wachstum des freien Cashflows wachsen auch die Möglichkeiten, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Heute haben wir die Einführung einer vierteljährlichen Bardividende und, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX, die Umsetzung eines Aktienrückkaufprogramms bekannt gegeben, was unser Vertrauen in die Finanzlage und die langfristigen Aussichten des Unternehmens sowie unser Engagement für die Schaffung eines bedeutenden langfristigen Werts für unsere Aktionäre widerspiegelt.

Umsetzung, Wachstum, Disziplin und Transparenz werden den Shareholder Value steigern. Equinox Gold konzentriert sich darauf, als führender Goldproduzent einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Aktionäre und langfristige Vorteile für unsere Partner in der Gemeinde zu schaffen.

HIGHLIGHTS DES GESAMTJAHRES 2025 UND NACHFOLGENDE EREIGNISSE(1)

– Erreichung eines Jahresproduktionsrekords von 922.827 Unzen, darunter 856.908 Unzen, die die Prognose für 2025 von 785.000 bis 915.000 Unzen erfüllen, sowie 65.918 Unzen aus Valentine, Los Filos und Castle Mountain(2)

– Gesamt-Cash-Kosten von 1.494 USD pro Unze und Gesamtkosten (AISC) von 1.925 USD pro Unze(2)(3)

o Die Cash-Kosten und AISC lagen am unteren Ende der Prognose für das Gesamtjahr; siehe Prognose und Ist-Zahlen für 2025 unten

– Verkauf von 778.561 Unzen Gold, die Equinox Gold im Jahr 2025 zuzurechnen sind, zu einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 3.465 USD pro Unze, wodurch Einnahmen aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen in Höhe von 2,71 Milliarden USD erzielt wurden

– Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals in Höhe von 915,1 Millionen US-Dollar

– Bereinigtes EBITDA von 1.339,6 Millionen US-Dollar(3)

– Nettoeinkommen von 221,5 Millionen US-Dollar oder 0,35 US-Dollar pro Aktie (unverwässert)

– Bereinigter Nettogewinn von 420,5 Millionen US-Dollar oder 0,67 US-Dollar pro Aktie (unverwässert)(3)

o Zum 31. Januar 2026 hatte Equinox Gold seine Schulden seit dem zweiten Quartal 2025 um 1,1 Milliarden US-Dollar reduziert

– Barmittel und Barmitteläquivalente (uneingeschränkt) in Höhe von 407,4 Millionen US-Dollar(4) zum 31. Dezember 2025

– Nettoverschuldung von ca. 75 Millionen US-Dollar zum 31. Januar 2026 (3)(5)

– Erste vierteljährliche Bardividende in Höhe von 0,015 Dollar pro Aktie, zahlbar am 26. März 2026; angestrebte regelmäßige vierteljährliche Dividende von 0,015 Dollar pro Aktie (0,06 Dollar pro Aktie jährlich), vorbehaltlich der vierteljährlichen Genehmigung durch den Verwaltungsrat

– Durchführung eines normalen Emissionsangebots, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange, zum Kauf von bis zu 5 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens zum Zwecke der Einziehung

– Bedeutende neue AI-gestützte Goldentdeckung 8 km nordwestlich der Valentine-Mühle und weitere Entdeckung breiter Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung entlang des Trends der bestehenden Mineralreserven (siehe Pressemitteilung vom 2. Februar 2026)

HIGHLIGHTS DES 4. QUARTALS 2025(1)

– Produzierte eine Rekordmenge von 247.024 Unzen Gold, darunter 1.336 Unzen aus Castle Mountain und 23.207 Unzen aus Valentine

– Gesamtkosten von 1.392 USD pro Unze und AISC von 1.907 USD pro Unze(3)

– Verkauf von 242.392 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 4.060 $ pro Unze, wodurch Einnahmen aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen in Höhe von 987,8 Millionen $ erzielt wurden

– Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals von 396,0 Millionen US-Dollar

– Bereinigtes EBITDA von 579,0 Millionen US-Dollar(3)

– Nettoeinkommen von 197,5 Millionen US-Dollar oder 0,25 US-Dollar pro Aktie (unverwässert)

– Bereinigter Nettogewinn von 272,9 Millionen US-Dollar oder 0,35 US-Dollar pro Aktie (unverwässert)(3)

1. Siehe Übersicht über die Berichterstattung 2025 im Anhang. Während die in den oben aufgeführten Punkten dargestellten Produktions-, Kosten- und Finanzergebnisse die Beiträge der brasilianischen Betriebe enthalten, werden diese in den Finanzberichten und MD&A des Unternehmens als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte ausgewiesen, die damit verbundenen Verbindlichkeiten als zur Veräußerung gehaltene Verbindlichkeiten und die Ergebnisse ihrer Geschäftstätigkeit als aufgegebene Geschäftsbereiche.

2. Die Produktion, die verkauften Goldunzen sowie die Cash-Kosten und AISC im Zusammenhang mit den Calibre-Vermögenswerten sind Equinox Gold erst ab dem 17. Juni 2025 zuzurechnen. Die Prognose von Equinox Gold für 2025 umfasst die Produktion aus den Calibre-Vermögenswerten vom 1. Januar 2025 an, um das Potenzial des erweiterten Portfolios widerzuspiegeln, schließt jedoch die Produktion aus Castle Mountain, Los Filos und Valentine aus. Siehe Prognose und Ist-Zahlen für 2025 weiter unten.

3. Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze, die AISC pro verkaufter Unze, das bereinigte EBITDA, der bereinigte Nettogewinn, das bereinigte EPS und die Nettoverschuldung sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise.

4. Ohne Berücksichtigung von 22,6 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, die zum 31. Dezember 2025 in zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten im Zusammenhang mit aufgegebenen Geschäftsbereichen enthalten sind.

5. Berechnet anhand von nicht abgestimmten Barmitteln in Höhe von 440 Millionen US-Dollar und Schulden in Höhe von 515 Millionen US-Dollar zum 31. Januar 2026, ohne in-the-money-Wandelschuldverschreibungen.

PROGNOSE UND IST-ZAHLEN FÜR 2025

Die aktualisierte Prognose für 2025, die am 11. Juni 2025 bekannt gegeben wurde, berücksichtigt die Calibre-Vermögenswerte zu 100 % ab dem 1. Januar 2025.

Ist-Zahlen Prognose für 2025(1)

Gesamtjahr 2025(1) Konsolidiert(1) Greenstone Brasilien Mesquite Pan Nicaragua

Produktion (Unzen) 856.908 785.000-915.000 220.000-260.000 250.000-270.000 85.000-95.000 30.000-40.000 200.000-250.000

Barausgaben 1.416 1.400-1.500 1.275-1.375 1.725-1.825 1.200-1.300 1.600-1.700 1.200-1.300

($/oz)(2)(3)

AISC ($/oz)(2)(3) 1.809 1.800-1.900 1.700-1.800 2.275-2.375 1.800-1.900 1.600-1.700 1.400-1.500

1. Die Prognosen für 2025 und die Ist-Zahlen für 2025 spiegeln die konsolidierte Produktion der Equinox Gold- und Calibre-Vermögenswerte ab dem 1. Januar 2025 wider, schließen jedoch die Produktion von Los Filos, Castle Mountain und Valentine aus.

2. Die Cash-Kosten und AISC für das Gesamtjahr 2025 spiegeln die konsolidierten Kosten für die Equinox Gold- und Calibre-Vermögenswerte ab dem 1. Januar 2025 wider und schließen die Produktion und Kosten im Zusammenhang mit Los Filos, Castle Mountain und Valentine aus. Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise.

3. Die Wechselkursannahmen für die Cash Costs und AISC pro Unze für 2025 umfassten Folgendes: 5,25 BRL zu 1 USD, 1,34 CAD zu 1 USD und 35 NIO zu 1 USD.

PROGNOSE FÜR 2026

Am 14. Januar 2026 gab Equinox Gold eine Prognose für die Produktion und Kosten für 2026 von 700.000 bis 800.000 Unzen Gold bei Cash Costs von 1.425 bis 1.525 USD pro Unze und AISC von 1.775 bis 1.875 USD pro Unze bekannt (siehe Pressemitteilung vom 14. Januar 2026). Die Prognose umfasst nicht die Produktion aus den brasilianischen Betrieben, die am 23. Januar 2026 verkauft wurden. Das Unternehmen gab außerdem eine Ausgabenprognose für 2026 in Höhe von 325 bis 375 Millionen US-Dollar für Wachstumskapital, 70 bis 80 Millionen US-Dollar für Exploration und 80 bis 90 Millionen US-Dollar für allgemeine Unternehmens- und Verwaltungsausgaben bekannt.

TELEFONKONFERENZ UND WEBCAST

Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 19. Februar 2026, um 7:00 Uhr PT (10:00 Uhr ET) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 zu erörtern.

Telefonkonferenz Webcast-Login

Gebührenfrei in den USA und Kanada: 1-833-752-3366 Equinox Gold | Finanzdaten

Internationale Anrufer: +1 647-846-2813

ÜBER EQUINOX GOLD

Equinox Gold (TSX: EQX, NYSE-A: EQX) ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das auf Wachstum ausgerichtet ist und über eine starke Basis aus hochwertigen, langlebigen Goldbetrieben in Kanada und ganz Amerika sowie eine Pipeline von Entwicklungs- und Expansionsprojekten verfügt. Das Unternehmen wurde vom renommierten Bergbauunternehmer Ross Beaty gegründet und wird von ihm geleitet. Es wird von einem erfahrenen Führungsteam mit umfassender Expertise geleitet und konzentriert sich auf disziplinierte Umsetzung, operative Exzellenz und langfristige Wertschöpfung. Equinox Gold bietet Anlegern ein bedeutendes Engagement im Goldsektor mit einem diversifizierten Portfolio und einem klaren Wachstumspfad. Weitere Informationen finden Sie unter www.equinoxgold.com oder wenden Sie sich anir@equinoxgold.com.

EQUINOX GOLD KONTAKT

Ryan King

EVP Kapitalmärkte

T: 778.998.3700

E:ryan.king@equinoxgold.com

E: ir@equinoxgold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

ANHANG

ÜBERSICHT ÜBER DIE BERICHTERSTATTUNG 2025

Equinox Gold hat im Jahr 2025 eine Reihe von Transaktionen abgeschlossen, die sich auf die Darstellung der Betriebs- und Finanzergebnisse im Jahresabschluss und im dazugehörigen Lagebericht auswirken.

Die Fusion mit Calibre Mining wurde am 17. Juni 2025 abgeschlossen. Obwohl die Produktion und die damit verbundenen Kosten dieser Vermögenswerte (die Calibre-Vermögenswerte) erst ab dem 17. Juni 2025 Equinox Gold zuzurechnen sind, umfasst die Produktions- und Kostenprognose von Equinox Gold für 2025 die Produktion und Kosten der Calibre-Vermögenswerte ab dem 1. Januar 2025, um das Potenzial des erweiterten Portfolios widerzuspiegeln.

Am 1. Oktober 2025 schloss Equinox Gold den Verkauf der Pan Mine und anderer Vermögenswerte in Nevada für einen Gesamtpreis von 136,5 Millionen Dollar ab, bestehend aus 98,4 Millionen Dollar in bar, von denen 10,3 Millionen Dollar in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen zum 31. Dezember 2025 enthalten waren, einen Schuldschein in Höhe von 8,6 Millionen Dollar, der im Januar 2026 vollständig zurückgezahlt wurde, und eine Eigenkapitalvergütung mit einem beizulegenden Zeitwert von 29,5 Millionen Dollar in Form von Stammaktien von Minera Alamos (TSX-V: MAI). Equinox Gold verkaufte seine Stammaktien von Minera Alamos im Februar 2026 für einen Bruttoerlös von 41,1 Millionen Dollar.

Am 14. Dezember 2025 gab Equinox Gold eine Vereinbarung über den Verkauf seiner in Betrieb befindlichen Minen in Brasilien (Brazil Operations) für 900 Millionen Dollar in bar bei Abschluss der Transaktion und bis zu 115 Millionen Dollar in einer produktionsabhängigen bedingten Zahlung ein Jahr nach Abschluss (Brazil Sale Transaction) bekannt. Daher wurden die Brazil Operations im Jahresabschluss und im Lagebericht sowie in der nachstehenden Tabelle Konsolidierte operative und finanzielle Highlights als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte ausgewiesen, die damit verbundenen Verbindlichkeiten als zur Veräußerung gehaltene Verbindlichkeiten und die Ergebnisse aus ihrem Betrieb als aufgegebene Geschäftsbereiche, getrennt von den fortgeführten Geschäftsbereichen, zu denen Greenstone, Valentine, Mesquite, Castle Mountain, Los Filos und Nicaragua Operations gehören. Die Brasilien-Verkaufstransaktion wurde am 23. Januar 2026 abgeschlossen. Bei Abschluss der Brasilien-Verkaufstransaktion erhielt das Unternehmen eine Barzahlung in Höhe von 891,1 Millionen US-Dollar, die den üblichen Anpassungen des Betriebskapitals nach Abschluss unterliegt.

KONSOLIDIERTE BETRIEBLICHE UND FINANZIELLE HIGHLIGHTS – Betriebsdaten

Drei Monate bis Jahr

Betriebsdaten Einheit 31. Dezember 30. September 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember

2025 2025 2024 2025(5) 2024

Goldproduktion aus operativen Vermögenswerten, die in Unzen -222.481- -233.216- — -856.908- —

der Prognose für 2025 enthalten

sind

Abzüglich: Goldproduktion aus Calibre-Vermögenswerten oz — — — -(143.282)- —

vor Abschluss der

Calibre-Akquisition

Hinzufügen: Goldproduktion aus Vermögenswerten, die Unzen -24.543- -3.166- — -65.918- —

nicht in der Prognose für 2025 enthalten

sind

Goldproduktion – alle Betriebe(4) Unzen -247.024- -236.382- -213.964- 779.544 -621.893-

Goldproduktion – fortgeführte Geschäftsbereiche Unzen -173.278- -168.753- -135.052- 520.639 374.581

Goldproduktion – aufgegebene Geschäftsbereiche Unzen -73.745- -67.629- -78.912- 258.905 247.311

Verkauftes Gold – Alle Aktivitäten(4) Unzen -242.392- -239.311- -217.678- 778.561 623.578

Verkauftes Gold – fortgeführte Geschäftsbereiche Unzen -168.558- -170.193- -136.384- 519.671 374.246

Verkauftes Gold – aufgegebene Geschäftsbereiche Unzen -73.834- -69.119- -81.294- 258.890 249.332

Durchschnittlicher realisierter Goldpreis – Alle $/oz 4.060 3.397 2.636 3.465 2.423

Betriebe

Durchschnittlicher realisierter Goldpreis – $/oz 4.024 3.401 2.630 3.478 2.435

fortgeführte

Geschäftsbereiche

Durchschnittlicher realisierter Goldpreis – aufgegebene $/oz 4.140 3.388 2.646 3.437 2.406

Geschäftsbereiche

Cash-Kosten pro verkaufter Unze – Alle Betriebe(1)(2) $/Unze 1.392 1.434 1.458 1.494 1.598

Cash-Kosten pro verkaufter Unze – alle Betriebe ohne $/Unze 1.392 1.441 1.432 1.464 1.519

Los

Filos(2)(3)

Cash-Kosten pro verkaufter Unze – fortgeführte $/Unze 1.211 1.383 1.511 1.406 1.622

Geschäftsbereiche(2)

Cash-Kosten pro verkaufter Unze – aufgegebene $/Unze 1.773 1.556 1.381 1.663 1.569

Geschäftsbereiche(2)

AISC pro verkaufter Unze – Alle Betriebe(1)(2) $/Unze 1.907 1.833 1.652 1.925 1.870

AISC pro verkaufter Unze – alle Betriebe außer Los $/Unze 1.907 1.825 1.613 1.891 1.752

Filos(2)(3)

AISC pro verkaufter Unze – fortgeführte $/Unze 1.673 1.739 1.630 1.786 1.811

Geschäftsbereiche(2)

AISC pro verkaufter Unze – aufgegebene $/Unze 2.397 2.056 1.684 2.188 1.941

Geschäftsbereiche(2)

1. Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise.

2. Die konsolidierten Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze schließen die Ergebnisse von Castle Mountain nach August 2024, als die Restauslaugung begann (siehe Entwicklungsprojekte), und die Ergebnisse von Los Filos nach März 2025, als der Betrieb am 1. April 2025 auf unbestimmte Zeit eingestellt wurde (siehe Entwicklungsprojekte), aus. Die konsolidierten Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze beinhalten Greenstone ab November 2024 und Valentine ab Dezember 2025, wenn die Minen die kommerzielle Produktion erreichen. Die konsolidierten AISC pro verkaufter Unze schließen allgemeine Unternehmens- und Verwaltungskosten aus.

3. Die konsolidierten Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze wurden angepasst, um die Ergebnisse von Los Filos auszuschließen, die in der Prognose für 2025 nicht berücksichtigt wurden.

4. Die Goldproduktion für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 umfasst 1.336 Unzen aus Castle Mountain und 23.207 Unzen aus Valentine; die Goldverkäufe für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 umfassen 335 Unzen aus Los Filos, 1.349 Unzen aus Castle Mountain und 19.155 Unzen aus Valentine. Die Goldproduktion für das am 31. Dezember 2025 endende Jahr umfasst 33.013, 9.089 und 23.816 Unzen, die in Los Filos, Castle Mountain bzw. Valentine gefördert wurden. Die für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr verkaufte Goldmenge umfasst 37.172, 9.106 und 19.155 Unzen, die in Los Filos, Castle Mountain und Valentine verkauft wurden.

5. Der Betrieb für das am 31. Dezember 2025 endende Jahr umfasst die Ergebnisse der Betriebe in Pan, Valentine und Nicaragua ab dem Datum des Abschlusses der Calibre-Akquisition am 17. Juni 2025.

6. Die Zahlen in den Tabellen dieser Pressemitteilung addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht.

KONSOLIDIERTE BETRIEBLICHE UND FINANZIELLE HIGHLIGHTS – Finanzdaten

Drei Monate zum Jahr

Finanzdaten Einheit 31. Dezember 30. September 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember

2025 2025 2024 2025(2) 2024

Umsatz M$ -681,4- -584,3- -359,4- -1.817,2- -912,8-

Erträge aus Bergbaubetrieb Mio. -342,3- -181,9- -95,8- -642,9- -206,1-

Nettoeinkommen – Alle Geschäftsbereiche Mio. -197,5- -75,6- -28,3- -221,5- -339,3-

Nettoergebnis (Verlust) – fortgeführte GeschäftsbereicheMio. -82,3- -5,8- -(29,6) -(18,9) -260,3-

Nettoergebnis – aufgegebene Geschäftsbereiche Mio. -115,2- -69,8- -57,9- -240,3- -79,0-

Gewinn (Verlust) pro Aktie (unverwässert) – Alle $/Aktie -0,25- -0,10- -0,06- -0,35- -0,85-

Geschäftsbereiche

Gewinn (Verlust) je Aktie (unverwässert) – fortgeführte $/Aktie -0,10- -0,01- -(0,07) -(0,03) -0,65-

Geschäftsbereiche

Gewinn (Verlust) je Aktie (unverwässert) – aufgegebene $/Aktie -0,15- -0,09- -0,13- -0,38- -0,20-

Geschäftsbereiche

Bereinigtes EBITDA – Alle Geschäftsbereiche(1) Mio. -579,0- -419,9- -223,2- -1.339,6- -479,0-

Bereinigtes EBITDA – fortgeführte Geschäftsbereiche Mio. -405,1- -297,1- -123,8- -889,3- -281,6-

Bereinigtes EBITDA – aufgegebene Geschäftsbereiche Mio. -173,9- -122,9- -99,5- -450,2- -197,3-

Bereinigter Nettogewinn – Alle Geschäftsbereiche(1) Mio. -272,9- -139,9- -77,5- -420,5- -113,1-

Bereinigter Nettogewinn – fortgeführte GeschäftsbereicheMio. -163,2- -70,4- -13,6- -187,9- -30,7-

Bereinigter Nettogewinn – aufgegebene Geschäftsbereiche Mio. -109,7- -69,4- -63,9- -232,6- -82,4-

Bereinigtes EPS – Alle Geschäftsbereiche(1) $/Aktie -0,35- -0,18- -0,17- -0,67- -0,28-

Bereinigtes EPS – fortgeführte Geschäftsbereiche $/Aktie -0,21- -0,09- -0,03- -0,30- -0,08-

Bereinigtes EPS – aufgegebene Geschäftsbereiche $/Aktie -0,14- -0,09- -0,14- -0,37- -0,21-

Bilanz- und Cashflow-Daten

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Mio. -407,4- -348,5- -239,3- -407,4- -239,3-

(uneingeschränkt)

Nettoverschuldung(1) Mio. -1.147,3- -1.278,2- -1.108,5- -1.147,3- -1.108,5-

Operativer Cashflow vor Veränderungen des nicht Mio. -396,0- -322,1- -212,7- -915,1- -430,2-

zahlungswirksamen

Betriebskapitals

Aktienkapital

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen M -786,1- -771,3- -454,4- -630,3- -400,1-

Aktien

Verwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl M -794,7- -781,9- -454,4- -630,3- -473,5-

ausstehender

Aktien

1. Das bereinigte EBITDA, der bereinigte Nettogewinn, das bereinigte EPS und die Nettoverschuldung sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise.

2. Die Betriebs- und Finanzdaten für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr enthalten die Ergebnisse der Betriebe in Pan, Valentine und Nicaragua ab dem Datum des Abschlusses der Calibre-Akquisition am 17. Juni 2025.

3. Die Zahlen in den Tabellen dieser Pressemitteilung addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht.

BETRIEBS- UND FINANZERGEBNISSE NACH BERGWERK

Greenstone, Ontario, Kanada

Greenstone ist eine Tagebaumine mit einer Carbon-in-Pulp-Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 9,8 Millionen Tonnen pro Jahr in Ontario, Kanada. Das Unternehmen erwarb im April 2021 zunächst eine 60-prozentige Beteiligung an Greenstone und konsolidierte im Mai 2024 100 % der Anteile. Die Inbetriebnahme von Greenstone begann im ersten Quartal 2024, und die kommerzielle Produktion wurde im November 2024 aufgenommen. Greenstone befindet sich in der Endphase der Hochfahrphase bis zur vollen Auslegungskapazität. Da Greenstone im vierten Quartal 2024 nicht vollständig in Betrieb war, werden die Ergebnisse für das Quartal unten mit denen des dritten Quartals 2025 verglichen.

Drei Monate bis Jahr

Betriebsdaten Einhei31. Dezember 30. September 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember

t 2025 2025 2024 2025 2024

Gefördertes Erz kt 5.033 -3.797- -3.145- 14.198 -7.108-

Gewonnene Abfälle kt 13.216 12.957 9.225 48.207 26.453

Tagebau-Streifenverhältnis w:o -2,63- -3,41- -2,93- -3,40- -3,72-

Verarbeitete Tonnen kt 2.195 1.909 1.643 7.777 3.687

Durchschnittlicher Goldgehalt g/t -1,29- -1,05- -1,26- -1,09- -1,22-

Erholung % -83,7- -85,8- -82,0- -83,9- -82,1-

Goldproduktion Unzen -72.091- -56.029- -53.022- -223.843- -111.717-

Verkauftes Gold Unzen -71.466- -55.603- -56.413- -223.355- -110.518-

Finanzdaten

Umsatz(2) Mio. -286,2- -195,5- -148,3- -777,3- -278,3-

Barkosten(1) M$ -80,8- -80,6- -58,7- -308,1- -107,2-

Erhaltungskapital(1) Mio. -31,7- -28,7- -5,3- -94,5- -5,3-

Rückgewinnungskosten M -3,6- -0,5- -0,3- -4,9- -0,8-

Gesamt-AISC(1) M$ -116,1- -109,8- -64,3- -407,5- -113,3-

AISC-Deckungsbeitrag(1) M$ -170,0- -85,7- -83,9- -369,8- -165,0-

Nicht nachhaltige Ausgaben M -49,7- -29,0- -21,1- -121,4- -212,9-

Einheitsanalyse

Realisierter Goldpreis pro verkaufter Unze $/Unze-4.004- -3.516- -2.629- -3.480- -2.518-

Cash Costs pro verkaufter Unze(1) $/Unze-1.131- -1.450- -1.041- -1.380- -970-

AISC pro verkaufter Unze(1) $/Unze-1.626- -1.975- -1.141- -1.824- -1.025-

Bergbaukosten pro geförderter Tonne $/t -3,17- -3,31- -2,66- -3,24- -1,97-

Verarbeitungskosten pro verarbeiteter Tonne $/t -14,70- -15,80- -15,68- -15,17- -12,05-

G&A-Kosten pro verarbeiteter Tonne $/t -11,62- -9,51- -7,04- -9,55- -7,24-

1. Cash Costs, nachhaltige Investitionen, AISC, AISC-Deckungsbeitrag, Cash Costs pro verkaufter Unze und AISC pro verkaufter Unze sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise.

2. Der Umsatz wird abzüglich der Silber-Nebenproduktgutschriften ausgewiesen.

Valentine, Neufundland und Labrador, Kanada

Valentine ist ein Tagebaubergwerk mit einer konventionellen CIL-Anlage zur Zerkleinerung und Vermahlung von 2,5 Millionen Tonnen, das sich im Zentrum von Neufundland und Labrador (Kanada) befindet und von Equinox Gold am 17. Juni 2025 im Rahmen der Calibre-Akquisition erworben wurde. Valentine befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Inbetriebnahmephase und die erste Goldgewinnung erfolgte im September 2025, gefolgt von der kommerziellen Produktion Ende November 2025. Valentine befindet sich derzeit im Prozess der Hochfahrphase auf die volle Auslegungskapazität.

Drei Monate endend Zeitraum vom

Betriebsdaten Einheit31. Dezember 30. September 30. Juni 17. Juni bis 31.

2025 2025 2025 Dezember

2025

Gefördertes Erz kt 1.007 -445- -44- 1.496

Gewonnene Abfälle kt 6.139 4.989 439 11.568

Tagebau-Streifenverhältnis w:o -6,10- -11,22- -9,91- -7,73-

Verarbeitete Tonnen kt 558 127 – 685

Durchschnittlicher Goldgehalt g/t -1,53- -0,78- — -1,39-

Ausbeute % -91,7- -89,7- — -91,5-

Goldproduktion Unzen -23.207- -609- — -23.816-

Verkauftes Gold Unzen -19.155- — — -19.155-

Finanzdaten

Umsatz(3) Mio. -80,5- — — -80,5-

Barausgaben(1) M$ -30,2- — — -30,2-

Rückgewinnungskosten M$ -0,2- -0,1- — -0,3-

Gesamt-AISC(1) M$ -30,4- -0,1- — -30,6-

AISC-Deckungsbeitrag(1) M$ -50,1- -(0,1) — -50,0-

Nicht nachhaltige Ausgaben M -70,3- -97,2- -15,1- -182,7-

Einheitsanalyse

Realisierter Goldpreis pro verkaufter Unze $/Unze -4.204- — — -4.204-

Barausgaben pro verkaufter Unze(1)(2) $/Unze -1.579- — — -1.579-

AISC pro verkaufter Unze(1)(2) $/Unze -1.588- — — -1.596-

Bergbaukosten pro geförderter Tonne $/t -5,13- — — -2,81-

Verarbeitungskosten pro verarbeiteter Tonne $/t -18,15- — — -14,78-

G&A-Kosten pro verarbeiteter Tonne $/t -25,46- — — -20,74-

1. Cash Costs, Sustaining Capital, AISC, AISC-Deckungsbeitrag, Cash Costs pro verkaufter Unze und AISC pro verkaufter Unze sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise.

2. Die konsolidierten Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze für die drei Monate und das Jahr zum 31. Dezember 2025 enthalten die Ergebnisse von Valentine ab Dezember 2025, nachdem die Mine im November 2025 die kommerzielle Produktion aufgenommen hatte.

3. Die Einnahmen werden abzüglich der Silber-Nebenproduktgutschriften ausgewiesen.

Betriebe in Nicaragua

Equinox Gold erwarb El Limon (Limon) und La Libertad (Libertad) am 17. Juni 2025 im Rahmen der Calibre-Akquisition. Limon und Libertad sind sowohl Bergbau- als auch Mühlenbetriebe und Teil der Hub-and-Spoke-Strategie Nicaraguas, bei der Erz aus mehreren Tagebau- und Untertagevorkommen entweder in der Mühle von Limon oder in der Mühle von Libertad verarbeitet wird, die zusammen über eine installierte Verarbeitungskapazität von 2,7 Millionen Tonnen pro Jahr verfügen.

Drei Monate bis Zeitraum vom Jahr

Betriebsdaten – Nicaragua-Betriebe Einheit 31. Dezember 30. September 17. Juni bis 31. 31. Dezember

2025 2025 Dezember 2025(2)

2025

Gesteinsabbau – Tagebau kt -485- -740- -1.329- -2.104-

Gewonnene Abfälle – Tagebau kt -10.957- -10.375- -22.720- -40.755-

Tagebau-Streifenverhältnis w:o -22,57- -14,02- -17,10- -19,37-

Durchschnittlicher Goldgehalt im Tagebau g/t -3,86- -3,51- -3,74- -3,84-

Gesteinsabbau – unter Tage kt -110- -114- -248- -476-

Durchschnittlicher Goldgehalt unter Tage g/t -2,77- -2,93- -2,81- -3,18-

Abgebautes Erz – Gesamtmenge kt -596- -854- -1.576- -2.579-

Verarbeitete Tonnen kt -589- -598- -1.267- -2.358-

Durchschnittlicher Goldgehalt g/t -3,83- 4,05 -3,93- 4,07

Ausbeute % -91,0- -91,1- -91,0- -90,9-

Goldproduktion Unzen -61.884- 71.119 -133.003- 262.025

Verkauftes Gold Unzen -61.654- 71.435 -133.089- 262.110

Betriebsdaten – El Limon Mill

Verarbeitete Tonnen kt -129- -124- -272- -504-

Durchschnittlicher Goldgehalt g/t -5,01- 5,61 -5,27- 5,12

Ausbeute % -89,5- -90,5- -90,0- -90,0-

Goldproduktion Unzen -17.449- -22.838- -40.287- -71.605-

Verkauftes Gold Unzen -17.401- -22.944- -40.345- -71.663-

Betriebsdaten – Werk La Libertad

Verarbeitete Tonnen kt -460- -474- -1.003- -1.854-

Durchschnittlicher Goldgehalt g/t -3,50- 3,64 -3,55- 3,78

Ausbeute % -91,6- -91,3- -91,3- -91,2-

Goldproduktion Unzen -44.435- -48.281- -92.716- -190.420-

Verkauftes Gold Unzen -44.253- -48.491- -92.744- -190.448-

Finanzdaten – Nicaragua-Geschäft

Umsatz(4) M -243,9- -239,9- -483,8- N/A

Barkosten(3) Mio. -75,1- -94,2- -169,3- N/A

Erhaltungskapital(3) Mio. -21,4- -12,5- -35,1- N/A

Laufende Leasingzahlungen M -0,2- -0,2- -0,4- N/A

Rückgewinnungskosten M -0,8- -0,7- -1,6- N/A

Gesamt-AISC(3) Mio. -97,4- -107,7- -206,4- N/A

AISC-Deckungsbeitrag(3) M$ -146,5- -132,2- -277,4- N/A

Nicht nachhaltige Ausgaben Mio. -19,9- -24,0- -50,1- N/A

Einheitsanalyse – Nicaragua-Geschäft

Realisierter Goldpreis pro verkaufter Unze $/Unze -3.956- -3.358- -3.635- N/A

Cash-Kosten pro verkaufter Unze(3) $/Unze -1.218- -1.319- -1.272- -N/A-

AISC pro verkaufter Unze(3) $/Unze -1.580- -1.507- -1.551- -N/A-

1. Limon und Libertad wurden im Rahmen der Calibre-Akquisition erworben. Daher werden keine Vergleichszahlen zu früheren Quartalen angegeben.

2. Die in dieser Spalte aufgeführten Betriebsdaten umfassen die Betriebsergebnisse für Limon und Libertad für das gesamte am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, einschließlich des Zeitraums vor Abschluss der Calibre-Akquisition am 17. Juni 2025. Da Equinox Gold vor Abschluss der Calibre-Akquisition keinen Anspruch auf die wirtschaftlichen Vorteile von Limon und Libertad hat, werden keine Finanzergebnisse für den Zeitraum vor dem 17. Juni 2025 angegeben.

3. Cash-Kosten, nachhaltige Kapitalkosten, AISC und AISC-Deckungsbeitrag sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise.

4. Der Umsatz wird abzüglich der Silber-Nebenproduktgutschriften ausgewiesen.

Mesquite-Goldmine, Kalifornien, USA

Mesquite ist eine Tagebau-Goldmine mit Haufenlaugung (ROM) im Imperial County, Kalifornien. Mesquite ist seit 1986 in Betrieb.

Dreimonatszeitraum Jahr

Betriebsdaten Einhei31. Dezember 30. September 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember

t 2025 2025 2024 2025 2024

Gestein, das abgebaut und auf der kt -667- -780- — -6.193- -6.681-

Laugungshalde gestapelt

wurde

Gewonnene Abfälle kt -11.337- -11.663- -13.348- -43.604- -49.076-

Tagebau-Streifenverhältnis w:o -17,00- -14,95- — -7,04- -7,35-

Durchschnittlicher Goldgehalt gestapelt auf g/t -0,25- -0,24- — -0,51- -0,33-

Laugungsbett

Goldproduktion oz -14.761- -27.642- -17.129- -85.998- -71.984-

Verkauftes Gold Unzen -14.599- -27.882- -17.273- -85.970- -73.664-

Finanzdaten

Umsatz(2) Mio. -60,0- -90,2- -45,5- -286,8- -173,1-

Cash Costs(1) M$ -21,4- -37,2- -23,1- -115,6- -92,7-

Erhaltungskapital(1) M$ -13,6- -14,4- -0,2- -40,5- -0,6-

Rückgewinnungskosten (Rückforderungen) M -0,3- -1,8- -0,7- -5,9- -2,8-

Gesamt-AISC(1) Mio. -35,3- -53,4- -24,0- -162,0- -96,1-

AISC-Deckungsbeitrag(1) M$ -24,7- -36,9- -21,4- -124,7- -76,9-

Nicht nachhaltige Ausgaben Mio. -2,6- -0,2- -22,7- -11,5- -41,1-

Einheitsanalyse

Realisierter Goldpreis pro verkaufter Unze $/Unze-4.111- -3.236- -2.634- -3.336- -2.350-

Cash-Kosten pro verkaufter Unze(1) $/Unze-1.465- -1.333- -1.337- -1.345- -1.259-

AISC pro verkaufter Unze(1) $/Unze-2.417- -1.913- -1.392- -1.885- -1.306-

Bergbaukosten pro geförderter Tonne $/t -1,74- -1,79- -1,71- -1,70- -1,47-

Verarbeitungskosten pro verarbeiteter Tonne $/t -15,34- -13,99- — -7,08- -6,82-

G&A-Kosten pro verarbeiteter Tonne $/t -5,94- -9,08- — -3,46- -2,91-

1. Cash Costs, Sustaining Capital, AISC, AISC-Deckungsbeitrag, Cash Costs pro verkaufter Unze und AISC pro verkaufter Unze sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise.

2. Der Umsatz wird abzüglich der Silber-Nebenproduktgutschriften ausgewiesen.

Pan Mine, Nevada, USA

Equinox Gold erwarb die Pan Mine am 17. Juni 2025 im Rahmen der Calibre-Akquisition und verkaufte sie am 1. Oktober 2025. Pan ist eine Tagebau-Goldmine mit Haufenlaugung südöstlich von Eureka, Nevada, die seit 2017 ununterbrochen in Betrieb ist.

DreimonatszeitraumZeitraum vom Neun Monate

Betriebsdaten Einheit 30. September 202517. bis 30. Juni 17. Juni bis 30. 30. September

2025(1) September 2025

2025 (2)

Gestein, das abgebaut und auf der Laugungshalde gestapelt kt -1.166- -191- -1.357- -3.541-

wurde

Gewonnene Abfälle kt -2.881- -364- -3.245- -8.660-

Tagebau-Streifenverhältnis w:o -2,47- -1,90- -2,39- -2,45-

Durchschnittlicher Goldgehalt gestapelt auf Laugungsbett g/t -0,37- -0,50- -0,38- -0,35-

Goldproduktion Unzen -10.797- 1.080 11.877 26.138

Verkauftes Gold Unzen -10.746- 1.079 11.825 26.086

Finanzdaten

Umsatz(4) Mio. -37,9- -3,6- -41,5- N/A

Barkosten(3) Mio. -17,1- -1,8- -18,9- N/A

Rückgewinnungs- und Explorationskosten Mio. -0,3- -0,1- -0,4- N/A

Gesamt-AISC(3) M$ -17,4- -1,9- -19,3- N/A

AISC-Deckungsbeitrag(3) M$ -20,5- -1,7- -22,2- N/A

Nicht nachhaltige Ausgaben Mio. -6,1- -1,0- -7.1- Nicht zutreffend

Einheitsanalyse

Realisierter Goldpreis pro verkaufter Unze $/Unze -3.528- -3.323- -3.510- N/A

Barausgaben pro verkaufter Unze(3) $/Unze -1.592- -1.654- -1.597- N/A

AISC pro verkaufter Unze(3) $/Unze -1.619- -1.737- -1.629- N/A

Bergbaukosten pro geförderter Tonne $/t -2,69- -2,63- -2,68- N/A

Verarbeitungskosten pro verarbeiteter Tonne $/t -4,01- -3,79- -3,98- N/A

G&A-Kosten pro verarbeiteter Tonne $/t -1,13- -1,12- -1,13- N/A

1. Pan wurde im Rahmen der Calibre-Akquisition übernommen. Daher werden keine Vergleichszahlen für Quartale vor der Calibre-Akquisition angegeben.

2. Die in dieser Spalte dargestellten Betriebsdaten umfassen die Betriebsergebnisse von Pan für den gesamten Neunmonatszeitraum bis zum 30. September 2025, einschließlich des Zeitraums vor Abschluss der Calibre-Akquisition am 17. Juni 2025 bis zu seinem Verkauf am 1. Oktober 2025. Da Equinox Gold vor Abschluss der Calibre-Akquisition keinen Anspruch auf die wirtschaftlichen Vorteile von Pan hat, werden keine Finanzergebnisse für den Zeitraum vor dem 17. Juni 2025 angegeben.

3. Cash Costs, AISC, AISC-Deckungsbeitrag, Cash Costs pro verkaufter Unze und AISC pro verkaufter Unze sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise.

4. Der Umsatz wird abzüglich der Silber-Nebenproduktgutschriften ausgewiesen.

Aufgegebene Geschäftsbereiche – Brasilien

Die aufgegebenen Geschäftsbereiche umfassen die Mine Aurizona, den Bahia-Komplex und die Mine RDM in Brasilien.

Dreimonatszeitraum Jahr

Betriebsdaten Einheit31. Dezember 30. September 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember

2025 2025 2024 2025 2024

Goldproduktion Unzen -73.745- -67.629- -78.912- -258.905- -247.311-

Verkauftes Gold Unzen -73.834- -69.119- -81.294- -258.890- -249.332-

Finanzdaten

Umsatz(2) Mio. -305,7- -234,2- -215,1- -889,9- -599,9-

Barkosten(1) M$ -130,9- -107,0- -112,1- -430,6- -391,3-

Erhaltendes Kapital(1) M$ -40,4- -29,3- -21,9- -117,4- -82,7-

Laufende Leasingzahlungen M -3,3- -3,2- -1,4- -10,9- -5,3-

Rückgewinnungskosten M -2,3- -2,5- -1,3- -7,6- -4,7-

Gesamt-AISC(1) M$ -177,0- -142,0- -136,7- -566,5- -484,0-

AISC-Deckungsbeitrag(1) M$ -128,7- -92,2- -78,4- -323,3- -116,0-

Nicht nachhaltige Ausgaben M -10,4- -4,8- -4,4- -29,2- -25,2-

Einheitsanalyse

Realisierter Goldpreis pro verkaufter Unze $/Unze -4.140- -3.388- -2.646- -3.437- -2.406-

Cash Costs pro verkaufter Unze(1) $/Unze -1.773- -1.548- -1.379- -1.663- -1.569-

AISC pro verkaufter Unze(1) $/Unze -2.397- -2.054- -1.682- -2.188- -1.941-

Abbaukosten pro geförderter Tonne – Tagebau $/t 2,91- -2,60- -2,44- -2,85- -2,72-

Bergbaukosten pro geförderter Tonne – $/t 46,44- -44,07- -28,06- -41,42- -33,81-

Untertagebau

Verarbeitungskosten pro verarbeiteter Tonne $/t -16,65- -15,27- -13,84- -15,77- -15,54-

G&A-Kosten pro verarbeiteter Tonne $/t -7,71- -5,93- -4,83- -5,95- -5,31-

1. Cash Costs, Sustaining Capital, AISC, AISC-Deckungsbeitrag, Cash Costs pro verkaufter Unze und AISC pro verkaufter Unze sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise.

2. Der Umsatz wird abzüglich der Silber-Nebenproduktgutschriften ausgewiesen.

KONSOLIDIERTE BILANZ

Zum 31. Dezember 2025 und 2024

(ungeprüft, in Tausend US-Dollar)

2025 2024

Vermögenswerte

Umlaufvermögen

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -407.355- -239.329-

Marktgängige Wertpapiere -162.683- -6.142-

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen -65.468- -70.035-

Vorräte -369.759- -417.541-

Vorausbezahlte Aufwendungen -26.352- -44.529-

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte -10.608- -6.529-

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte -928.332- —

-1.970.557- -784.105-

Langfristige Vermögenswerte

Bindungsfähige Barmittel -7.567- -12.201-

Vorräte -368.130- -277.102-

Mineralvorkommen, Anlagen und Ausrüstung -7.910.329- -5.564.713-

Latente Ertragsteueransprüche — -2.339-

Sonstige langfristige Vermögenswerte -278.812- -73.135-

Gesamtvermögen -10.535.395- -6.713.595-

Verbindlichkeiten und Eigenkapital

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und abgegrenzte Verbindlichkeiten -302.420- -258.341-

Zu zahlende Ertragsteuern -153.118- -10.103-

Kurzfristiger Teil von Darlehen und Krediten -181.330- -135.592-

Kurzfristiger Anteil der abgegrenzten Umsatzerlöse -127.597- -116.334-

Kurzfristiger Anteil der derivativen Verbindlichkeiten -184.171- -116.563-

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten -82.663- -52.158-

Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten -230.675- —

-1.261.974- -689.091-

Langfristige Verbindlichkeiten

Darlehen und Kredite -1.373.350- -1.212.239-

Abgegrenzte Erträge -165.130- -266.718-

Derivative Verbindlichkeiten -46.710- -46.372-

Rückstellungen für Rekultivierungs- und Stilllegungskosten -229.787- -130.174-

Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten -1.411.851- -799.972-

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten -251.286- -171.477-

Gesamtverbindlichkeiten -4.740.088- -3.316.043-

Eigenkapital

Stammaktien -4.874.712- -2.798.820-

Rücklagen -93.081- -74.100-

Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis (Verlust) -7.516- -(89.027

Gewinnrücklagen -819.998- -613.659-

Gesamtkapital -5.795.307- -3.397.552-

Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital -10.535.395- -6.713.595-

KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2025 und 2024

(ungeprüft, in Tausend US-Dollar, außer Anzahl der Aktien und Beträge pro Aktie)

2025 2024(1)

Fortgeführte Geschäftsbereiche

Umsatz -1.817.195- -912.840-

Umsatzkosten

Betriebskosten -(834.589) -(596.921)

Abschreibungen und Wertminderungen -(339.694) -(109.796)

-(1.174.283) -(706.717)

Erträge aus dem Bergbaubetrieb -642.912- -206.123-

Aufwendungen für Pflege und Instandhaltung -(94.991) -(580

Explorations- und Bewertungskosten -(10.884) -(1.631)

Allgemeine und Verwaltungskosten -(104.698) -(52.208)

Betriebsergebnis -432.339- -151.704-

Finanzaufwand -(179.288) -(91.302)

Finanzerträge -10.946- -7.071-

Sonstige (Aufwendungen) Erträge -(132.630) -465.837-

Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen -131.367- -533.310-

Ertragsteueraufwand -(150.228) -(273.016)

Netto(verlust)ertrag aus fortgeführten Geschäftsbereichen -(18.861) -260.294-

Aufgegebene Geschäftsbereiche

Nettoertrag aus aufgegebenen Geschäftsbereichen -240.332- -78.993-

Nettoeinkommen -221.471- -339.287-

Nettoeinkommen pro Aktie

Unverwässert $-0,35- $-0,85-

Verwässert $-0,35- $-0,75-

Netto(verlust)ertrag je Aktie – fortgeführte Geschäftsbereiche

Unverwässert -(0,03 -0,65-

Verwässert $-(0,03) $-0,59-

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien

Unverwässert -630.306.219- -400.109.698-

Verwässert -630.306.219- -473.546.710-

1. Angepasst.

KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2025 und 2024

(ungeprüft, in Tausend US-Dollar)

2025 2024

Nettoeinkommen -221.471- -339.287-

Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)

Posten, die später in den Jahresüberschuss oder -fehlbetrag umgegliedert werden

können:

Währungsumrechnungsverlust — -(84.417

Umgliederung des kumulierten Wechselkursverlusts im Zusammenhang mit der zuvor — -31.904-

gehaltenen 60-prozentigen Beteiligung an der Greenstone

Mine

Posten, die nicht nachträglich in den Jahresüberschuss oder -fehlbetrag

umgegliedert

werden:

Nettoanstieg (Nettoabnahme) des beizulegenden Zeitwerts von marktgängigen -92.648- -(39.961

Wertpapieren und anderen Beteiligungen an

Eigenkapitalinstrumenten

Ertragsteueraufwand im Zusammenhang mit der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts -(12.511 —

von marktgängigen Wertpapieren und anderen

Kapitalbeteiligungen

Neubewertung von Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses -1.274- —

-81.411- -(92.474)

Gesamtergebnis $-302.882- -246.813-

KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

Für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2025 und 2024

(ungeprüft, in Tausend US-Dollar)

2025 2024

Mittelzufluss aus (Mittelabfluss für):

Betriebliche Tätigkeiten

Jahresüberschuss -221.471- -339.287-

Anpassungen für:

Abschreibungen und Wertminderungen -517.516- -222.616-

Finanzaufwendungen -185.678- -95.381-

Abschreibung auf abgegrenzte Umsatzerlöse -(158.063) -(14.342)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Derivaten -113.964- -123.289-

Abrechnungen von Derivaten -(85.080) -(13.857

Nicht realisierter Wechselkursverlust (Gewinn) -21.149- -(21.418)

Gewinn aus der Neubewertung der zuvor gehaltenen Beteiligung an der Greenstone — -(579.816)

Mine

Ertragsteueraufwand -191.119- -290.794-

Gezahlte Ertragsteuern -(129.226) -(19.602)

Sonstiges -36.575- -7.866-

Operativer Cashflow vor Veränderungen des nicht zahlungswirksamen -915.103- -430.198-

Betriebskapitals

Veränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals -(96.758) -(58.014)

-818.345- -372.184-

Investitionstätigkeit

Ausgaben für Mineralgrundstücke, Anlagen und Ausrüstung -(692.346) -(412.073

Durch den Erwerb von Calibre Mining Corp. erworbene Zahlungsmittel -193.107- —

Investition in Calibre Mining Corp. -(40.000) —

Nettoerlös aus der Veräußerung von Vermögenswerten -83.232- —

Erlös aus der Veräußerung von marktgängigen Wertpapieren -3.023- -48.191-

Erwerb der Greenstone Mine — -(744.110

Sonstiges -(5.689) -(3.727)

-(458.673) -(1.111.719)

Finanzierungstätigkeit

Inanspruchnahme von Kreditfazilitäten -85.000- -560.000-

Rückzahlungen von Darlehen und Krediten -(81.482) —

Erlöse aus sonstigen Finanzierungsvereinbarungen -21.621- -57.346-

Rückzahlungen aus sonstigen Finanzierungsvereinbarungen -(24.878) -(7.296)

Zinszahlungen -(132.580) -(112.647)

Leasingzahlungen -(39.887) -(29.494)

Nettoerlös aus öffentlich angebotenen Aktien — -335.562-

Transaktionskosten und Sonstiges -313- -(10.996)

-(171.893) -792.475-

Auswirkungen von Wechselkursen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -2.896- -(5.606)

Zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -190.675- -47.334-

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – zu Beginn des Jahres -239.329- -191.995-

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – Jahresende -430.004- -239.329-

Als zur Veräußerung gehaltene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -(22.649 —

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, ohne zur Veräußerung gehaltene $-407.355- $-239.329-

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente

NICHT-IFRS-KENNZAHLEN

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf Cash Costs, Cash Costs pro verkaufter Unze, AISC, AISC pro verkaufter Unze, AISC-Deckungsbeitrag, bereinigtes Nettoergebnis, bereinigtes EPS, Free Cashflow am Standort, bereinigtes EBITDA, Nettoverschuldung und nachhaltige Investitionsausgaben, bei denen es sich um Kennzahlen ohne standardisierte Bedeutung gemäß IFRS handelt, d. h. um Nicht-IFRS-Kennzahlen, die möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Ihre Messung und Darstellung erfolgt einheitlich und dient der Bereitstellung zusätzlicher Informationen. Sie sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden. Die in den folgenden Tabellen aufgeführten Zahlen addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht.

Cash-Kosten und Cash-Kosten pro verkaufter Unze

Cash Costs sind eine gängige Kennzahl für die finanzielle Leistung in der Goldminenin

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Equinox Gold Corp.

Greg Smith

Suite 1501 700 West Pender St.

V6C 1G8 Vancouver, BC

Kanada

email : info@equinoxgold.com

Pressekontakt:

Equinox Gold Corp.

Greg Smith

Suite 1501 700 West Pender St.

V6C 1G8 Vancouver, BC

email : info@equinoxgold.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Silber – gestern und heute Tocvan meldet Abschluss einer Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen $