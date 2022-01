Er kann es immer noch – Livemitschnitt von Roberto Blanco Konzert online

Ein bisschen Spaß muss sein – dann ist die Welt voll Sonnenschein –

so gut wie wir uns heute verstehen – so soll es weitergehen…

Roberto Blanco ist nun schon über 60 Jahre im Showbusiness. Im Oktober 2021 hat er erneut bewiesen was für eine Bühnenpräsenz er noch hat. Mit seinen 84 Jahren hat er nichts verlernt und es macht den Eindruck als ob die Zeit bei Roberto einfach stehen geblieben ist.

Roberto Blanco: „Natürlich spüre auch ich gewisse körperliche Einschränkungen, welche das Alter einfach mit sich bringt. Aber ich freue mich über die 93% wo noch einwandfrei funktionieren, anstatt mich mit über meine Zipperlein aufzuregen“.

Bei seinem aktuellen Auftritt im Oktober in Stalden/Schweiz hat Roberto Blanco wieder gezeigt, was in dem Sänger, Entertainer und Unterhaltungskünstler steckt. Eine atemberaubende Bühnenpräsenz, herausragendes Entertainment und sein Humor, bei welchen er sich selber nicht zu ernst nimmt. Dazu noch seine bekannten Hits und unvergessliche Evergreens. Dass dieser Auftritt von einer Filmcrew aufgezeichnet wurde, ist nicht nur für Fans ein Glücksfall. Das komplette Konzert kann man auf den YouTube Kanal von Roberto genießen

Das Jahr 2022 wird für Roberto ein Jahr nach seinem Geschmack: Roberto wir am 7. Juni 85 Jahre, sein Hit „Ein bisschen Spaß muss sein“ feiert 50jähriges Jubiläum, sein neues Album „Jetzt erst Recht“ (Doppel-CD) erscheint am 30. März, vom 5. Mai bis 16. Juni ist er im Schlosspark Theater in Berlin im Bühnenstück „MONSIEUR CLAUDE 2“ zu sehen, aktuell wird gerade eine Doku über sein Leben gedreht. Und das sind nur die Highlights, welche das Jahr 2022 für Roberto mit sich bringt. Darüber hinaus natürlich auch noch Auftritte, Specials und viele weitere Termine. Für Roberto ist das altersgerecht und so wie er es mag und geniest. Und wenn man das Video von seinem Auftritt im Oktober gesehen hat, kann man sich absolut darauf freuen Roberto Blanco im kommenden Jahr erleben zu dürfen. Jetzt erst Recht! Aktuelle Termine findet man auch auf seiner Webseite.

