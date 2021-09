Erfahrener Immobilienmakler seit 33 Jahren in Heroldsberg

Wer einen Makler für den Kauf oder Verkauf einer Immobilie sucht, findet mit Ochmann Immobilien im Raum Heroldsberg einen starken Partner. Auch der gesamte Bereich des Mietmarktes wird abgedeckt.

Der Immobilienmarkt ist gerade für Laien häufig eher unübersichtlich. Daher bedarf es hier, gerade wenn es sich um große Einzelinvestitionen handelt, eines starken Partners an der Seite. Im Raum Heroldsberg und Umgebung hat sich Ochmann Immobilien einen Namen gemacht.

Dies spiegeln auch die durchgehenden Top-Bewertungen der bisherigen Auftraggeberinnen und Auftraggeber wider. Daneben ist Ochmann Immobilien zusätzlich seit einigen Jahren unter den Top 1.000 Maklern in Deutschland geführt.

Maklergeschäft ist Vertrauensgeschäft

Wer in seinem Leben eine Maklerin oder einen Makler aufsucht, steht häufig vor einer wegweisenden Lebensentscheidung. Sei es der Wunsch, sich den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen, oder aber der Verkauf einer Bestandsimmobilie. Darüber hinaus begleiten die Expertinnen und Experten bei Ochmann Immobilien ihre Auftraggeberinnen und Auftraggeber bei Vermietungen oder der Suche nach geeigneten Mietobjekten.

Um zielgerichtet und gewinnbringend am Immobilienmarkt tätig zu werden, bedarf es in aller Regel eines hohen Erfahrungsschatzes. Eine Privatperson hat hierbei häufig nicht die nötige Marktkenntnis und Expertise. Ochmann Immobilien ist mit seiner Erfahrung und umfassendem Know-how ein starker Partner bei Immobiliengeschäften aller Art. Dies unterstreichen auch die durchweg positiven Bewertungen von bisherigen Auftraggeberinnen und Auftraggebern.

Begleitung von der Besichtigung bis über den Notar-Termin hinaus

Von der ersten Besichtigung eines Objekts bis zum finalen Notar-Termin bleibt Ochmann Immobilien an der Seite seiner Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Dabei werden diese stets kompetent während des gesamten Ablaufs begleitet.

Auch in den besonders heiklen Phasen, wie beispielsweise Erbauseinandersetzungen, Scheidungen und bei Preisverhandlungen, können die Expertinnen und Experten von Ochmann Immobilien mit ihrer Expertise und Erfahrung punkten. Ochmann Immobilien hat stets die Interessen seiner Kundinnen und Kunden im Blick und vertritt diese durch den gesamten Prozess mit hohem Engagement.

Ochmann Immobilien als starker Partner an der Seite

Ochmann Immobilien betreut Kundinnen und Kunden in allen Angelegenheiten des Immobiliengeschäfts verlässlich und seriös. Dank der großen, langjährig gewachsenen Marktkenntnis und den über 33 Jahren Erfahrung gelingt es so, das bestmögliche Ergebnis für alle Kundinnen und Kunden zu erreichen.

Wer Interesse an einer Zusammenarbeit hat, erreicht die Expertinnen und Experten von Ochmann Immobilien entweder telefonisch unter 0911 – 956 911 68 oder auch direkt persönlich Montag bis Samstag in den Büroräumen. Die Adresse hierfür ist Hauptstraße 57 in 90562 Heroldsberg.

