Einige haben Facebook bereits abgeschrieben und sind schnell auf neue, angesagte Social Media Portale umgestiegen. Ein Fehler, denn wer weiß, wie Facebook funktioniert, findet hier viele Kunden.

Schindellegi, 15.07.2022 – Machen Sie Ihre Seite zum angesagten Spot auf Facebook

Jeder, der die Social Media Seite für sein Unternehmen betreut, weiß, wie viel wertvolle Arbeitszeit hier einfließt. Viele Gedanken drehen sich bereits im Vorfeld: Nur Text oder mit Bild? Wenn mit Bild, dann welches Bild? Witzig oder ernst? Mit Menschen oder ohne? Welche Hashtags werden gesetzt? Ein Facebook Post soll die Kunden ansprechen, neue Kunden erreichen und, im besten Fall, Kunden zur Handlung animieren. Zum Kauf eines Produkts, zur Buchung einer Dienstleistung oder zumindest zur Interaktion mit dem Beitrag.

Facebook Unternehmensauftritt – Aufwand, der sich lohnt

Die Facebook Seite eines Unternehmens aufzubauen ist mühsam, denn die Zahlen entwickeln sich zumeist eher behäbig. Jedes Facebook Like wird anfangs gefeiert. Dem Ansehen des Unternehmens nutzt die Facebook Seite allerdings nur, wenn die Zahl der Follower eine respektable Größe erreicht hat. Mehr Follower bringen mehr Follower, da man bei einer großen Sache gern dabei sein möchte. Hier setzt fanslave.eu an.

Es ist möglich, dass ein Beitrag einen interessanten Inhalt hat. Doch fast niemand sieht ihn. So wenig Genaues über den Facebook-Algorithmus bekannt ist, kann allgemein gesagt werden, dass ein Beitrag dann als besonders interessant gilt, wenn er möglichst kurz nach seiner Veröffentlichung wertgeschätzt wird. Allerdings sind nicht alle Follower zum Zeitpunkt des Facebook Post online und so rutscht der Beitrag in der Timeline weit nach hinten, bevor er gesehen wird.

Professionelle Unterstützung beschleunigt und erleichtert

Ein Facebook Like kann ein Follower aber nur für den Facebook Post vergeben, den er sieht. Interaktion ist die Währung, die einem Post den Wert gibt und ihn relevant macht. Dadurch wird er mehr Menschen angezeigt wird. Die Auto-Like Funktion von fanslave.eu garantiert diese Interaktionen und bringt die Unternehmensseite ins Gespräch. Den Bedürfnissen des Unternehmens angepasst, werden alle Beiträge einer Facebook Seite geliked, ob nun Text, Bilder oder Videos. Ein Artikel auf der eigenen Homepage kann diese Währung nicht generieren, da eine Website immer statisch ist, so lange dort nichts live kommentiert oder bewertet werden kann.

Ein weiteres Angebot von fanslave.eu kann noch besser auf das Unternehmen zugeschnitten werden. Hier kann ausgewählt werden, von welchen Altersgruppen, welchen Geschlechtern, Usern welcher Herkunft und welcher Muttersprache ein Facebook Like kommen soll.

Diese sehr feine Justierung und Ausrichtung auf die eigene Zielgruppe ist der wahrscheinlich größte Vorteil für Unternehmen auf Facebook und einer der Gründe, warum nach wie vor sehr viele, sowohl kleine als auch große Unternehmen auf Facebook als Werkzeug zur Kundenbindung und Kundengewinnung setzen.

Die günstigen Preise für die Social Media-Booster von fanslave.eu laden zum Testen ein. Es gibt keine langfristigen Verträge oder Abo-Fallen, alles ist transparent und übersichtlich. Die Profis von fanslave.eu beraten fundiert und schneiden das Angebot genau auf das Unternehmen zu.

FanSlave – inzwischen weltweit als Marke etabliert – kann mit Recht als der Pionier im Social Media Marketing bezeichnet werden, seit bald einem Jahrzehnt werden unter der Marke Fanslave für alle, die Ihren Social Media Account besser vermarkten möchten eine ganze Reihe unterschiedlicher Marketing Möglichkeiten angeboten. Ende 2018 wurde beschlossen, das Europa Geschäft neu aufzustellen und neu zu strukturieren. Seit 1.12. zeichnet die schweizerische Snakelink GmbH dafür verantwortlich. Der Fanslave Shop ist unter fanslave.eu erreichbar und bietet aktuell für Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Google Promotion Angebote.

Pressekontakt:

Snakelink GmbH

Frau Maria Weber

Einsiedlerstr. 23

8834 Schindellegi

fon ..: 0041-445085622

web ..: https://www.fanslave.eu

email : mail@snakelink.ch

