Wie YouTube von Unternehmen zur Kundengewinnung genutzt werden kann

Immer mehr Unternehmen ist die Bedeutung von YouTube Marketing durchaus bewusst. Allerdings tun sich viele noch schwer damit, die Plattform erfolgreich zur Kundengewinnung nutzen.

Schindellegi, 09.05.2022 – Anleitung für Unternehmen zur YouTube Nutzung

Videos werden im Online-Marketing zunehmend beliebter – und die populärste Plattform dafür ist natürlich YouTube. Dabei handelt es sich längst nicht mehr nur um ein Netzwerk zum Teilen von Musik oder Katzenvideos. Stattdessen ist YouTube auch für Unternehmen zu einer echten Goldgrube geworden.

Warum ist YouTube für Unternehmen so geeignet?

YouTube Marketing hilft Unternehmen dabei, sich eine persönliche Online-Präsenz aufzubauen. Viele Menschen informieren sich vor einer Kaufentscheidung über Google oder YouTube. Das können Firmen nutzen, um ihr Angebot vorzustellen und die Kunden an sich zu binden, indem sie sich durch ihre Videos als vertrauenswürdig und kompetent herausstellen.

Noch trauen sich vergleichsweise wenig Firmen, YouTube für ihr Marketing zu nutzen. Die Unternehmen, die es doch tun, können deshalb enorm davon profitieren. Denn YouTube-Inhalte werden von Nutzern besonders gern geteilt und verbreiten sich somit auch auf anderen sozialen Netzwerken rasend schnell.

YouTube zur Neukundengewinnung nutzen: Fünf wichtige Tipps

1. Optimieren Sie Meta-Daten wie Titel, Beschreibungen und Untertitel, denn auf deren Basis werden Ihre Videos in den Suchindex aufgenommen. Meta-Daten sollten so kurz und präzise wie möglich ausgedrückt sein, das Wichtigste steht immer am Anfang.

2. Erstellen Sie einen Kanaltrailer, der als filmische Version der Kanalbeschreibung fungiert. Er dient dazu, Nichtabonnenten möglichst schnell aufzuzeigen, worum es auf dem Kanal geht, damit sie entscheiden können, ob er für sie interessant ist.

3. Zwar reicht ein Smartphone zum Filmen völlig aus, doch seine Tonqualität ist meist eher schlecht. Deshalb sollten Sie in ein hochwertiges Mikrofon investieren. Kaufen Sie außerdem ein Stativ, um Verwackelungen zu vermeiden.

4. Entscheiden Sie sich für erfolgreiches YouTube-Marketing für einen konkreten Call To Action pro Video. Dieser lädt die Zuschauer zu einer Aktion wie zum Beispiel zu einem Kauf, einer Registration oder einem Kommentar ein. Call To Actions machen sich besonders gut im Abspann des Videos.

5. Setzen Sie auf Unterstützung durch erfahrene Anbieter wie zum Beispiel Fanslave. Bei Fanslave können Unternehmer eine gewisse Anzahl an Abonnements oder Klicks kaufen. Diese werden nicht von Bots umgesetzt, sondern von echten Zuschauern. So wird der Einstieg in die Neukundengewinnung etwas erleichtert.

YouTube für Unternehmen: Die drei häufigsten Fehler

Einer der größten Fehler im YouTube-Marketing ist die reine Veröffentlichung von Werbespots. Neukundengewinnung funktioniert nur, wenn es für die Zuschauer einen Mehrwert gibt. Diesen erreichen Unternehmer am besten mit Erklär Videos und Tutorials zu ihren Produkten oder mit sog. Behind-The-Scenes-Videos über die eigene Firma.

Außerdem müssen die Nutzer sich ernstgenommen fühlen. Deshalb sollten Unternehmer auf Kommentare eingehen, Fragen stellen und beantworten und um Feedback bitten. Tolle Ideen zur Interaktion mit den Usern sind auch Umfragen, Livestreams oder FAQ-Videos.

Zuletzt machen viele Firmen den Fehler, sich nicht mit den Kennzahlen ihrer Videos zu befassen. Selbstverständlich wirken diese anfangs wie eine Naturgewalt, sie sind jedoch von dringender Bedeutung: Die YouTube Analytics zeigen beispielsweise, wie lange Nutzer ein Video anschauen, wie sie darauf gestoßen sind und wie stark sie darauf reagiert haben. Solches Feedback stellt ein gutes Fundament dar, um die Marketing-Strategie nachhaltig zu verbessern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Snakelink GmbH

Frau Maria Weber

Einsiedlerstr. 23

8834 Schindellegi

Schweiz

fon ..: 0041-445085622

web ..: https://www.fanslave.eu

email : mail@snakelink.ch

FanSlave – inzwischen weltweit als Marke etabliert – kann mit Recht als der Pionier im Social Media Marketing bezeichnet werden, seit bald einem Jahrzehnt werden unter der Marke Fanslave für alle, die Ihren Social Media Account besser vermarkten möchten eine ganze Reihe unterschiedlicher Marketing Möglichkeiten angeboten. Ende 2018 wurde beschlossen, das Europa Geschäft neu aufzustellen und neu zu strukturieren. Seit 1.12. zeichnet die schweizerische Snakelink GmbH dafür verantwortlich. Der Fanslave Shop ist unter fanslave.eu erreichbar und bietet aktuell für Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Google Promotion Angebote.

Pressekontakt:

Snakelink GmbH

Frau Maria Weber

Einsiedlerstr. 23

8834 Schindellegi

fon ..: 0041-445085622

web ..: https://www.fanslave.eu

email : mail@snakelink.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hexenweib: Ein Zeitreiseroman – Der zweite Band der Reihe RegenbogenReigen