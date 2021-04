Video-Suchmaschinenoptimierung: besseres Ranking bei Google und YouTube mit greiterundcie.

Video SEO ist ein wachsender Bereich in der Suchmaschinenoptimierung. greiterundcie. gibt mittelständischen Unternehmen wirksame SEO-Strategien an die Hand und unterstützt bei der Umsetzung.

Mehr Sichtbarkeit im Web und besseres Suchmaschinen-Ranking dank Videos? „Videos zählen beim Contentmarketing und Storytelling definitiv zum Must-have im Marketing-Mix“, sagt Online-Stratege und Agenturinhaber Thomas Greiter. Sein Digitalteam von greiterundcie. aus Kempten produziert Unternehmensvideos, Erklärvideos, Social-Media-Videos und Produktvideos am laufenden Band – für die Social-Media-Kanäle, für Vertriebszwecke oder zur Integration in Websites. „Über Bewegtbild können viele Botschaften deutlich schneller und einfacher kommuniziert werden. Dazu vermittelt ein Video auch noch eine gute Portion Gefühl. Deshalb sind Videos bei Jung und Alt im Web auch so beliebt und für Werbetreibende DAS Medium schlechthin.“

Was zeichnet gutes Video SEO (VSEO) aus?

Nachdem sich YouTube nach Google zur zweitgrößten Suchmaschine entwickelt hat, verdient der Werbeträger Video in der modernen Online-Kommunikationsstrategie höchste Beachtung. Relevanter Video-Content ist bereits heute ein wichtiger Faktor für die Suchmaschinenoptimierung. Ziel ist es, wertig produzierte Videos in Verbindung mit der Website langfristig weit oben im organischen Ranking der Suchmaschinen zu platzieren. „Um das zu erreichen, gilt es, ein paar erfolgsentscheidende Kriterien zu beachten“, erklärt Thomas Greiter. „Das beginnt schon beim Anlegen des YouTube Unternehmens- und Markenkanals, in dem die Videos hochgeladen werden. Hierbei unterstützen wir unsere Kunden, damit neben der inhaltlichen Vollständigkeit, dem Corporate Design auch datenschutzrechtlich alles passt. Unsere Arbeit beginnt weit vor den ersten Uploads.“

Die Chance auch für „kleine“ Experten

Die Suchmaschinen, allen voran Google, lieben Videos und präferieren passenden Video Content vor schriftlichen Inhalten zum selben Thema. „Wir sehen darin große Chancen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Solopreneure, sich und ihr Expertentum mit gut gemachtem Video Content einer breiten Zielgruppe vorzustellen, die explizit danach sucht“, sagt Thomas Greiter. „Was Nutzen bringt, wird gern geteilt und weiterempfohlen. So können auch kleine Unternehmen budgetschonend gigantische Reichweite erzielen.“

Wichtig – wie immer beim Contentmarketing – sei ein gutes Storytelling mit inhaltlichem Mehrwert für den Betrachter. Darüber hinaus profitiere VSEO von einem wertig produzierten Video mit guter Bild- und Tonqualität in optimierter Dateigröße, einem sprechenden Dateinamen, einem prägnant formulierten Videotitel, einer aussagekräftigen Videobeschreibung und von themenrelevanten Keywords (Tags). Diese und weitere Erfolgskriterien bearbeitet sein Digitalteam gemeinsam mit den Kunden und nutzt die „alten“, bestehenden Kompetenzen im Bereich Content- und Onlinemarketing – schon von jeher Stärken der Agentur greiterundcie. in Kempten.

greiterundcie. ist eine Marketingagentur für den Mittelstand. Sie kombiniert betriebswirtschaftliches Denken mit Kreativität und Digital-Kompetenz. Thomas Greiter gründete die Marketingagentur 2013 in Kempten (Allgäu). Das Team – bestehend aus Fachleuten für Marketing, Betriebswirtschaft, Gestaltung, Onlinemarketing und Softwareentwicklung – positioniert Marken, schafft Bekanntheit, generiert Leads und unterstützt beim Verkauf. Darüber hinaus ist greiterundcie. langjähriger Partner der Marke Allgäu.

