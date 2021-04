Umfrage zeigt: So verspielen Käufer ihre Chance auf die Traumimmobilie

Makler: Mehr als ein Drittel der Käufer mindern ihre Chancen durch mangelnde Vorbereitung

Häufigster Fehler beim Immobilienkauf ist die Überschätzung des eigenen finanziellen Spielraums

Berlin, 9. April 2021 – Immobilienkäufer erscheinen sehr häufig ohne ausreichende Vorbereitung zu Besichtigungsterminen beim Immobilienkauf und mindern damit ihre Chancen zum Zug zu kommen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage von Homeday, dem bundesweit tätigen Immobilienmakler.

Rund 38 Prozent der Makler gehen davon aus, dass zwischen 30 und 50 Prozent der Käufer ohne ausreichende Vorbereitung zum Besichtigungstermin erscheinen. 31 Prozent gaben an, dass sogar mehr als die Hälfte schlecht vorbereitet zur Besichtigung geht – mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die Chancen erfolgreich die Traumimmobilie zu ergattern.

Die 200 regionalen Makler des Unternehmens wurden auch nach den typischen Fehlern beim Immobilienerwerb gefragt. Am häufigsten überschätzen die Käufer ihre finanziellen Möglichkeiten. 75 Prozent der befragten Makler gaben dies an. Mit 68 Prozent folgt „zu viel Zeit lassen“ auf dem zweiten Rang. Interessenten benötigen oft zu lange Bedenkzeit für ihre Entscheidung oder haben bei der Besichtigung bestimmte Aspekte vergessen, die dann zeitraubend im Nachhinein geklärt werden müssen. Ein Nachteil in der Konkurrenz mit anderen Käufern. Ebenfalls in der Top 3 der häufigsten Fehler findet sich der Aspekt „zu wenig Eigenkapital“.

„Gerade auf den stark umkämpften Immobilienmärkten in den Großstädten ist es für Käufer von Vorteil, wenn Sie gut vorbereitet zu den Terminen kommen, sodass sie ohne Zeitverzug zu einer Entscheidung kommen können. Ansonsten droht, dass ihnen besser vorbereitete Konkurrenten die Immobilie vor der Nase wegschnappen“, kommentiert Steffen Wicker, CEO von Homeday.

Käufer sollten bereits vor einer Besichtigung genau über ihren finanziellen Spielraum Bescheid wissen und sich dafür im Optimalfall extern beraten lassen haben. Darüber hinaus bietet es sich an, eine Checkliste mitzuführen, damit alle wichtigen Informationen beim Termin eingeholt werden. Dazu gehören der bauliche Zustand, der Energieverbrauch, Informationen zu Ausstattung und Mobiliar, aber auch Lage und das Verhältnis zu den Nachbarn und weitere wichtige Punkte. Auf dieser Basis ist eine effizientere und objektivere Entscheidungsfindung möglich.

Die Online-Umfrage wurde von Homeday unter den über 200 Maklern des Unternehmens im April 2021 durchgeführt. Alle Daten und Grafiken dürfen von Drittparteien mit einem Verweis auf die Quelle „Homeday (www.homeday.de)“ zur Veröffentlichung genutzt werden.

