Erfolgreiche Investments mit Royalty-Unternehmen

Steigende Preise bei den Edelmetallen oder auch bei Industriemetallen wie Kupfer machen sich beim Umsatz von Royalty-Gesellschaften bemerkbar.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 27.11.2025, 18:05 Uhr Zürich/Berlin

Steigende Rohstoffpreise oder beispielsweise Portfolio-Erweiterungen, etwa durch den Start neuer Minen, machen Royalty-Unternehmen wertvoller. Indem sie Minenbetreibern Kapital geben und manchmal auch für Expertise sorgen, beschleunigen sie die Entwicklung der Minenunternehmen. Und so können Royalty-Einnahmen schneller zum Fortkommen der Royalty-Gesellschaft beitragen. Je größer das Portfolio eines Royalty-Unternehmens ist, desto leichter kann es damit leben, wenn es einmal bei einem Projekt Verzögerungen gibt. Denn das wird dann leicht wieder ausgeglichen.

Oft stehen die Royalty-Unternehmen nicht so im Blickpunkt, denn Neuigkeiten über Produktionserfolge oder gute Bohrergebnisse gibt es bei ihnen nicht, weil sie keine Minen besitzen und betreiben. Das ist also anders als bei den Minenunternehmen. Doch sind die Minenbetreiber, mit denen die Royalty-Unternehmen Vereinbarungen haben, erfolgreich, dann verdienen die Royalty-Unternehmen ohne weiteres Zutun mit. Dies gilt umso mehr, wenn sich Rohstoffe verteuern. Und viele Dinge wie etwa steigende Produktionskosten, die für die Minenbetreiber bedeutsam sind, sind für Royalty-Gesellschaften nur nachrangig von Interesse, auch wenn sich dies natürlich abgeschwächt im Vergleich zu den Bergbaukonzernen im Zahlenwerk wiederfindet.

Erhält ein Royalty-Unternehmen über einen festgelegten Zeitraum Gold- und Silberunzen zu einem bestimmten Preis (Streaming), der anfangs vereinbart wird, dann sind Preissteigerungen bei den Rohstoffen ohne Umweg ein Plus für das Royalty- (beziehungsweise Streaming-) Unternehmen. In Gold- und Silber-Bullenmärkten ist das ein äußerst lukratives Geschäft.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Im Portfolio von Gold Royalty befinden sich aktuell rund 250 Royalties und Streams. Das dritte Quartal sorgte für einen Rekordumsatz.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer mit Beteiligungen und Lizenzgebühren in Kanada, Australien und in den USA. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Das dritte Quartal 2025 war bezüglich der Einnahmen ein Rekordquartal.

