Gold und Silber – Geopolitik, Emotion und industrielle Nachfrage

Edelmetalle und Minenwerte gehören ins Portfolio. Silber könnte dabei der Hebel sein.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Endeavour Silver Corp., Revival Gold Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 25.11.2025, 15:20 Uhr Zürich/Berlin

Es ist noch Zeit einzusteigen, denn die neue Rohstoffrallye steht wohl erst am Anfang. Das alternative Wertaufbewahrungsmittel Gold hat eine Neubewertung erfahren. Und schon werden Stimmen laut, die einen Goldpreis von 5.000 und 10.000 US-Dollar je Unze für möglich halten. Beispielsweise kann sich der CEO der US-Investmentbank JPMorgan Chase, Jamie Dimon, einen Goldpreis von 10.000 US-Dollar je Unze vorstellen. Denn der Inflationsdruck besteht weiter, die geopolitischen Risiken nehmen zu und sich wandelnde Währungsdynamiken wirken.

Es sei eine Frage der Zeit. Ob wir in absehbarer Zeit wirklich solch hohe Goldpreise sehen werden oder ob es noch länger dauert, diese Diskussion zeigt, welche Wandlung Gold (und auch Silber) erfahren haben. Es bestehen nun auch Sorgen um eine mögliche KI-Blase, was die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold noch weiter antreiben könnte.

Ungemach gibt es auch gerade zwischen China und Japan, was Wirkungen auf Handelsbeziehungen haben könnte. Der Konflikt zwischen den zwei größten Volkswirtschaften Asiens ist entstanden, da China die Pläne Japans, Raketen auf einer Insel nahe Taiwans zu stationieren, nicht gefallen. Da entstehen also wieder Unsicherheiten, die gut für den sicheren Hafen der Edelmetalle sind. Und ob die Beendigung des Ukraine-Russlands-Krieges näher rückt, muss sich erst noch zeigen. Dies alles zeigt, dass uns höhere Goldpreise für längere Zeit beschert sein könnten, was sowohl junge Unternehmen als auch Produzenten mehr in den Blickpunkt rückt.

Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ – gehört zu den größten Erschließungsunternehmen von Reingoldminen. Revival Gold entwickelt in Utah das Mercur Goldprojekt, die Bohrungen laufen und zeigen sehr gute Ergebnisse. Das Unternehmen bereitet auch die Genehmigungsverfahren sowie die Exploration des Goldprojekts Beartrack-Arnett in Idaho vor.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – gehört zu den erfolgreichen Produzenten. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko, Chile und Peru. Das dritte Quartal 2025 glänzt mit einer um 88 Prozent höheren Silberäquivalentproduktion im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Quellen:

https://www.zeit.de/politik/ausland/2025-11/japan-china-konflikt-raketen-yonaguni-taiwan-gxe

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20192322-gold-10-000-usd-erreichen-banker-haelt-moeglich-barrick-mining-tesoro-gold-fokus.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HÖRLAND Hörakustik bietet maximale Diskretion mit Signia Insio Charge&Go CIC IX