Erfolgreiche Neueröffnung: MK Immobilien GmbH in Seelze gestartet

In ihrem neu eröffneten Büro MK Immobilien GmbH bietet die Immobilienexpertin Midia Korbane seit 01. März 2025 in Seelze – im Nordwesten Hannovers – ihre Kompetenz rund um Immobilienvermittlung an.

Immobilienexpertin Midia Korbane feiert mit Kunden, Familie und Freunden

Seelze, 12. März 2025. Am 1. März 2025 war es soweit: Mit rund 65 Kunden,Familienmitgliedern und Freunden feierte Immobilienexpertin Midia Korbane die Eröffnung ihres Büros MK Immobilien GmbH im Herzen von Seelze. In entspannter Atmosphäre konnten sich die Gäste die modernen Räumlichkeiten ansehen, ins Gespräch kommen und mehr über das umfangreiche Leistungsspektrum erfahren. Mit 18 Jahren Erfahrung und über 420 erfolgreich vermittelten Immobilien bringt Midia Korbane fundiertes Wissen in den regionalen Markt ein.

Ihr Leistungsspektrum reicht von der kompetenten Vermittlung über individuelle Strategien für Verkäufer, Käufer und Kapitalanleger bis hin zu professionellen Immobilienbewertungen und Wertgutachten -inklusive präziser Grundriss- und Wohnflächenberechnung nach Wohnflächenverordnung( geeignet für Banken). Auch Hausverwaltung und Vermietung gehören zum Angebot.

Dank eines starken Netzwerks von Spezialisten findet sich für jede Herausforderung eine passende Lösung. Handwerker diverser Gewerke sorgen dafür, dass auch Sanierungs- und Umbaumaßnahmen kompetent umgesetzt werden. Bereiche, in denen die Immobilienfachfrau zudem über vielfältige Erfahrungen verfügt.“Mein Ziel ist es, Menschen bei den wichtigen Entscheidungen rund um Immobilien zu begleiten – professionell, transparent und mit Blick fürs Detail“, so die Inhaberin. Sie selbst lebt seit vielen Jahren in der Region und habe sich bewusst für diesen Standort entschieden.“So ist auch mein Slogan „Neue Wege gehen – mit einer Partnerin, die Seelze lebt“ entstanden“, erklärt die Immobilienspezialistin.

Die Eröffnung war ein gelungener Start für das Büro, das als Anlaufstelle für persönliche Beratung und professionelle Vermittlung dient. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MK Immobilien GmbH

Frau Midia Korbane

Hannoversche Straße 5

30926 Seelze

Deutschland

fon ..: 0151 212 788 90

web ..: http://www.korbane-immobilien.de

email : info@korbane-immobilien.de

Über MK Midia Korbane Immobilien GmbH

Die MK Midia Korbane Immobilien GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Seelze. Gründerin Midia Korbane verfügt über eine kaufmännische Ausbildung und 18 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche, darunter umfassende Expertise im Bauträgergeschäft. Mit über 420 erfolgreich vermittelten Immobilien steht das Unternehmen für kompetente, bankenfähige und marktgerechte Immobilienvermittlung. Der Fokus liegt auf fundierten Bewertungen, professioneller Aufbereitung von Verkaufsunterlagen und einer zielgerichteten Vermarktung – sowohl für Bestandsimmobilien als auch für Neubauprojekte. Als Wahl-Seelzerin bringt Midia Korbane ihre regionale Marktkenntnis gezielt ein und bietet Eigentümern, Käufern und Bauträgern eine seriöse und strategische Begleitung im gesamten Vermittlungsprozess. Ihr regionaler Schwerpunkt liegt in Hannovers Nordwesten und umfasst Seelze, Garbsen, Langenhagen, Wunstorf und Steinhude.



Pressekontakt:

Gesekus.Communication

Frau Marion Döbber

Hintergasse 24

99998 Mühlhausen

fon ..: 03601 813301

email : info@gesekus.com

