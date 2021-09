Erfolgreiche und praxiserprobte Burnout-Prävention für Führungspersönlichkeiten

Männercoaching aus weiblicher Weltsicht und Lebenserfahrung für Stressfreiheit, neue Visionen und neue Energie in Heidelberg. Gesundheitscoach Ute Schlieper gibt effektive und wirksame Tipps.

Was stresst Männer am meisten? Laut einer Studie fühlen sich 54% der Männer durch ihre Arbeit gestresst. Weitere Stressfaktoren für Männer sind mit 37% die hohen Ansprüche an sich selbst und mit 34% die ständige und hohe Erreichbarkeit.

Stress begünstigt nachweislich sowohl physische als auch psychische Erkrankungen. Deshalb ist es so wichtig, dass Führungspersönlichkeiten im Alltag leistungsstark und gesund sind, um ihr Team unterstützen zu können. Viel haben zwar das Wissen, was sie dafür tun können, aber wenden es nicht an. Es gibt ganz einfache Methoden, die weniger als 1 Minute dauern, und die wirken, die aber nicht bekannt sind und sie nicht gelehrt werden. Zudem fehlt die Konsequenz bei der Umsetzung. Die meisten fangen mit etwas an und hören nach kurzer Zeit wieder damit auf.

Gesundheitscoach Ute Schlieper begleitet Unternehmer und Führungspersönlichkeiten in Einzelcoachings und im September 2021 erstmalig auch in einem aussergewöhnlichen Männerretreat. Dieses Retreat ist Männercoaching vom Feinsten aus weiblicher Weltsicht und Lebenserfahrung für Stressfreiheit, neue Visionen, neue Ziele und neue Energie. Das Seminar richtet sich an Unternehmer und Führungspersönlichkeiten. Vermittelt werden einfache, zeitsparende und im Alltag wirklich machbare Methoden, die wirken, um körperlich und mental fitter und potenter zu sein.

Das Retreat in Heidelberg kombiniert praxiserprobte Methoden zur Burnoutprävention, Entspannung und Bewegung, verbunden mit der Natur und gesunder Lebensweise. Es enthält körperlich herausfordernde Trainings, kraftvolle mentale Inputs und Tiefenentspannung für emotional nachhaltige Stärkung, Kennenlernen von simpler, leckerer Ernährung zum Selbermachen sowie effektives und gewinnbringendes Zeitmanagement.

Ute Schlieper ist Coach, Trainerin und Buchautorin und ist seit über 30 Jahren in der Gesundheitsbranche tätig. Sie hat festgestellt, dass Männer sehr pflichtbewusst in allen Bereichen sind, ausser wenn es um ihre eigene körperliche und seelische Gesundheit geht. In diesem außergewöhnlichem Retreat unterstützt sie Führungspersönlichkeiten auf pragmatische und authentische Weise mit viel praktischer Lebenserfahrung. Sie vermittelt wissenschaftlich fundierte Methoden zu Stressfreiheit, mehr Leichtigkeit und maximale Lebensqualität.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Termine, Anmeldung und Informationen unter

www.machdichstressfrei.com/klarsicht

