  • Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 mit klarer Ergebnissteigerung

    Berlin (IRW-Press/04.09.2025) – Berlin, 4. September 2025 Die Fast Finance 24 Holding AG veröffentlicht ihren Jahresabschluss 2024 und verzeichnet ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr mit deutlichem Ergebniswachstum.

    Die Holding verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 einen deutlichen Ergebnissprung: Der Jahresüberschuss stieg auf 1.151.273,35 EUR und übertraf damit das Vorjahresniveau von 448.872,63 EUR um rund 156 %. Der Umsatz legte zugleich kräftig auf 5.738.971,73 EUR zu (Vorjahr: 2.946.134,40 EUR). Diese starke Entwicklung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells und bestätigt die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie.

    Die Beteiligung Digisell hat ein Listing-Agreement für die Nasdaq OTC unterzeichnet und entwickelt sich zu einem führenden, KI-gestützten SaaS-Anbieter für kleine und mittlere Online-Händler. Die Plattform analysiert Daten aus über 10.000 Shops, erkennt Optimierungspotenziale und liefert sofort umsetzbare Handlungsempfehlungen. Mit einem adressierbaren Markt von 12 Millionen Händlern und einem klaren ROI Umsatzsteigerung um 1020 %, Kostensenkung um bis zu 30 % ist Digisell optimal für die internationale Skalierung aufgestellt.

    Sören Jensen, Vorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG, kommentiert die Ergebnisse:
    „Es freut uns sehr, dass wir mit einer starken Bilanz ins Jahr 2025 starten. Der Listing-Prozess für unsere US-Tochter Fast Finance Pay Corp. (FFPP) verläuft planmäßig und ist ein wichtiger Schritt für unsere internationale Positionierung. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesen Projekten den Grundstein für ein erfolgreiches Jahr 2025 gelegt haben und unsere Strategie der Diversifikation und nachhaltigen Expansion weiter Früchte tragen wird.“

    Die Fast Finance 24 Holding AG bleibt auch im neuen Geschäftsjahr fokussiert auf wachstumsstarke Segmente wie Finanztechnologie, E-Commerce-Services und nachhaltige urbane Logistiklösungen.

    Pressekontakt:

    Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 7262 1234-4, F. +49 (0)30 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com,
    www.fastfinance24.com/de/

    Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

