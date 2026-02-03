Erfolgreiches Premieren-Event: „JURASSIC WORK“ bringt Positive Leadership nach Dresden

Wie gelingt Führung in unsicheren Zeiten? 30 Führungskräfte aus zehn sächsischen Branchen diskutierten beim Premieren-Event ,JURASSIC WORK – Positiv führen in wilden Zeiten‘ in Dresden.

Dresden, 03. Februar 2026 – Wie gelingt wirksame Führung in Zeiten von Unsicherheit, Veränderungsdruck und steigender Komplexität? Mit dieser Frage beschäftigten sich am 3. Februar 2026 mehr als 30 Führungskräfte aus zehn Branchen der sächsischen Wirtschaft beim ersten Event „JURASSIC WORK – Positiv führen in wilden Zeiten“ in Dresden.

Das vierstündige Format wurde von Dr. Nicole Tschierske (Beraterin und Coach für Arbeitsdesign), Gabriela Höer (Coach und Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung) sowie Mario Pracht (Berater und Trainer der Positiven Psychologie) veranstaltet. Ziel war es, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse der Positiven Psychologie mit konkreter Führungspraxis zu verbinden.

Praxisberichte aus sächsischen Unternehmen

Zum Auftakt standen nicht theoretische Modelle, sondern Erfahrungsberichte aus der Region im Mittelpunkt. Vertreter der enviaM-Gruppe sowie der Telekom MMS gaben Einblicke in ihre Arbeit mit Positive Leadership.

Stefan Möslein, Head of Corporate Culture bei der enviaM-Gruppe, stellte gemeinsam mit seinem Kollegen Matthias Grohmann-Papendick (Organisationsentwickler) die Kulturreise ihres Unternehmens vor. Ein zentraler Baustein ist ein Positive-Leadership-Programm, durch das bereits mehr als 150 Führungskräfte qualifiziert wurden.

„Das Wissen über neues Führen wächst, wenn wir es teilen“, so Möslein. Der offene Austausch habe gezeigt, wie viel Energie entsteht, wenn Führung reflektiert und bewusst gestaltet wird.

Auch Ulf Kossol, Director People Experience bei der Telekom MMS, setzte praxisnahe Impulse zur stärkenorientierten Führung und unterstrich die Bedeutung eines konsequenten Stärkenfokus in dynamischen Arbeitswelten.

Wissenschaftliche Fundierung

Ergänzt wurden die Praxisberichte durch kompakte Impulse aus Forschung und Arbeitspsychologie. Thematisiert wurden unter anderem das PERMA-Lead-Modell nach Dr. Markus Ebner, das Kübler-Ross-Reaktionsmodell für Veränderungsprozesse sowie das Job-Demands-Resources-Modell zur Gestaltung gesunder und leistungsfähiger Arbeit.

Im anschließenden „JURASSIC WORK Café“ diskutierten die Teilnehmenden in moderierten Austauschformaten konkrete Fragestellungen aus ihrem Führungsalltag. Ziel war es, wissenschaftliche Erkenntnisse unmittelbar in Handlungssicherheit zu übersetzen.

Deutlich positives Echo

Die Resonanz fiel durchweg positiv aus. Teilnehmende beschrieben das Format als „energetisch“, „praxisnah“ und „liebevoll gestaltet“. Besonders hervorgehoben wurden die Offenheit der Referierenden sowie die intensive Gesprächsatmosphäre.

Peter Elster, Führungskraft und Keynote Speaker aus der Energiebranche, fasste es so zusammen:

„,Jurassic Work‘ war für mich nicht nur ein Event, sondern ein echtes Beispiel dafür, was Positive Leadership ausmacht: Energie, Stärkenfokus, ehrliche Reflexion und gemeinsames Wachstum.“

Ivo Weinrich von der Roland Assistance Partner GmbH ergänzte:

„Die Erkenntnisse aus der positiven Psychologie in die Führungsaufgabe einfließen zu lassen, dürfte ein entscheidender Faktor sein, um erfolgreich durch ‚wilde‘ Zeiten zu steuern.“

Positive Psychologie gewinnt an Bedeutung

Mit dem erfolgreichen Auftakt rückt das Thema Positive Leadership stärker in den Fokus der sächsischen Wirtschaft. Ursprünglich als Pilotformat konzipiert, prüfen die Veranstalter aufgrund der hohen Nachfrage derzeit eine Fortsetzung.

„Wir wollten zeigen, dass moderne Führung wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig menschlich wirksam sein kann“, sagt Mitinitiator Mario Pracht. „Die Resonanz hat uns darin bestärkt, dass der Bedarf an solchen Formaten groß ist“, fügte Dr. Nicole Tschierske mit einem Lächeln hinzu.

Weitere Informationen:

www.jurassicwork.de

Pressekontakt:

Mario Pracht | Berater & Trainer der Positiven Psychologie

hello@jurassicwork.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JURASSIC WORK – Positiv führen in wilden Zeiten

Herr Mario Pracht

Weißenberger Str. 5

01324 Dresden

Deutschland

fon ..: 49 (0)176 280 212 13

web ..: https://www.jurassicwork.de

email : hello@jurassicwork.de

JURASSIC WORK ist ein unabhängiges Leadership-Event, das wissenschaftlich fundierte Ansätze der Positiven Psychologie mit praktischer Führungsarbeit verbindet. Hinter der Initiative stehen Expert:innen, die seit Jahren Führungskräfte und Organisationen in Transformation begleiten.

Pressekontakt:

JURASSIC WORK – Positiv führen in wilden Zeiten

Herr Mario Pracht

Weißenberger Straße 5

01324 Dresden

fon ..: 49 (0)176 280 212 13

email : hello@jurassicwork.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hemmersbach erhält SBTi-Validierung für wissenschaftsbasierte Klimaziele Copper Quest unterzeichnet Optionsvereinbarung für Goldkonzessionsgebiet Auxer zur Erweiterung der US-Geschäftstätigkeit