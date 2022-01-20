Hemmersbach erhält SBTi-Validierung für wissenschaftsbasierte Klimaziele

Hemmersbach erhält die SBTi-Validierung für seine wissenschaftsbasierten Klimaziele. Nachhaltigkeit ist unternehmensweit verankert – mit Global Device Lifecycle Services und zirkulären DaaS-Modellen.

Nürnberg – Februar 2026

Hemmersbach gibt bekannt, dass die Science Based Targets initiative (SBTi) die kurz- und langfristigen Ziele des Unternehmens zur Reduktion von Treibhausgasemissionen offiziell als wissenschaftsbasiert anerkannt hat. Dieser Meilenstein folgt auf das SBTi-Commitment aus dem Jahr 2023 und bestätigt, dass der Dekarbonisierungspfad von Hemmersbach im Einklang mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C steht.

Die validierten kurzfristigen Ziele umfassen eine Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 42 % bis 2030, den Bezug von 100 % erneuerbarer Energien bis 2030 sowie die Senkung der Scope-3-Emissionen um 37,5 % bis 2035. Langfristig verpflichtet sich Hemmersbach, die Emissionen der Scopes 1, 2 und 3 bis 2050 um 90 % zu reduzieren.

Der Weltklimarat (IPCC) betont die Dringlichkeit, spätestens bis 2030 deutliche Emissionsminderungen zu erzielen, um das 1,5°C-Ziel zu erreichen. Hemmersbach stellt daher direkte Emissionsreduktionen konsequent in den Mittelpunkt seiner Klimastrategie.

So reduziert Hemmersbach seinen CO?-Fußabdruck

Hemmersbach verankert Nachhaltigkeit in allen Unternehmensbereichen. Dazu gehören:

* Kontinuierliche Elektrifizierung der Field Service Flotte sowie intelligente, energieoptimierte Routenplanung für Field Service-Techniker.

* Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden, inklusive Photovoltaikanlagen an wichtigen Standorten.

* Förderung der Kreislaufwirtschaft durch die Global Device Lifecycle Services: Aufbereitung von IT-Geräten, Wiederverwendung von Ersatzteilen und Umsetzung zirkulärer Device-as-a-Service-Modelle.

* Reduktion von Reiseemissionen durch Remote-Meetings, Remote-Service-Lösungen sowie Self-Service-Desks und IT-Bars bei Endkunden.

Vorteile für Kunden und Gesellschaft

Mit den validierten, wissenschaftsbasierten Klimazielen reduziert Hemmersbach den ökologischen Fußabdruck seiner IT-Dienstleistungen deutlich und stärkt die Nachhaltigkeitsleistung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dies unterstützt Kunden bei der Erreichung ihrer eigenen Environmental, Social and Governance (ESG)- und Klimaziele und leistet zugleich einen wichtigen Beitrag zur globalen Dekarbonisierung.

Validierte wissenschaftsbasierte Ziele (SBTi)

Kurzfristige Ziele

* Reduktion der absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 42 % bis 2030 (Basisjahr 2024)

* Bezug von 100 % erneuerbarem Strom bis 2030

* Reduktion der absoluten Scope-3-Emissionen um 37,5 % bis 2035 (einschließlich Bereiche wie Beschaffung, Transport, Abfall, Geschäftsreisen und Pendelverkehr)

Langfristige Ziele

* Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 90 % bis 2050

* Reduktion der Scope-3-Emissionen um 90 % bis 2050

Netto-Null-Ziel

* Erreichen von Netto-Null-Emissionen über die gesamte Wertschöpfungskette bis 2050

Statement von Matthias Welker, Head of Quality bei Hemmersbach

„Die SBTi-Validierung ist ein bedeutender Meilenstein für Hemmersbach. Sie bestätigt, dass unsere Emissionsreduktionsziele wissenschaftlich fundiert und mit den globalen Klimazielen vereinbar sind. Diese Anerkennung bestärkt uns darin, die Dekarbonisierung in allen Bereichen unseres Unternehmens weiter zu beschleunigen und einen spürbaren Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten.“

Über die Science Based Targets initiative (SBTi)

Die Science Based Targets initiative ist eine globale Organisation, die Unternehmen dabei unterstützt, Emissionsreduktionsziele auf Basis aktueller Klimawissenschaft festzulegen. Sie ist eine gemeinsame Initiative von CDP, dem UN Global Compact, dem World Resources Institute (WRI) und dem WWF.

Über Hemmersbach

Hemmersbach erbringt Service Delivery für die IT-Branche weltweit. In über 190 Ländern sind wir im Auftrag von Hardwareherstellern und globalen Systemintegratoren mit Technikern im Außendienst oder fest vor Ort am Kundenstandort im Bereich IT Field Service tätig. Darüber hinaus bieten wir globale Device Lifecycle Services an und ermöglichen so Device-as-a-Service (DaaS)-Anbietern weltweit, Hardware und dazugehörige Services in einem modernen Abonnement-Modell bereitzustellen.

Wir sind The Social Purpose IT Company und gehen über unser Kerngeschäft hinaus: mit unseren Direct Actions Hemmersbach Rhino Force und Hemmersbach Kids‘ Family setzen wir uns dort aktiv ein, wo Behörden versagen und ermöglichen Bedürftigen eine bessere Zukunft.

