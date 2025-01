Erfolgsschub für Biotech-Startups: ZAGENO und Hatch.Bio Labs bündeln ihre Kräfte für einen effizienteren Laborbetrieb

ZAGENO geht eine strategische Partnerschaft mit dem führenden Biotech-Inkubator Hatch.Bio Labs ein

BOSTON, MA / ACCESSWIRE / 8. Januar 2025 / Biotech-Startups stoßen auf ihrem Weg zum Durchbruch in den Biowissenschaften häufig auf administrative Hindernisse. Mit ihrem heutigen Zusammenschluss bündeln ZAGENO, der führende KI-gestützte Marktplatz für Laborbedarf, und Hatch.Bio Labs, ein renommierter Biotech-Inkubator, ihre Kräfte, um solche Hürden aus dem Weg zu räumen.

ZAGENO x Hatch.Bio Labs

ZAGENO und Hatch.Bio Labs treten als Partner für einen effizienteren Laborbetrieb ein

Dank dieser strategischen Partnerschaft profitieren die Hatch.Bio-Mieter von einem strafferen Beschaffungsprozess für ihren Laborbedarf, damit sie sich vorrangig auf ihre bahnbrechende Forschung konzentrieren können. Die ZAGENO-Plattform bietet ein Einkaufserlebnis für Laborbedarf à la Amazon mit folgenden Vorteilen:

– Müheloses Management: Preisrabatte, einfache Preisvergleiche zwischen mehr als 5.300 Lieferanten, Einzelrechnungsoptionen und automatisierte Auftragsverfolgung.

– Engagierte Unterstützung: Schnelles Onboarding, bewährte Beschaffungspraktiken und häufiger On-Site-Support sichern der Plattform eine größtmögliche Wertschöpfung.

– Kosteneinsparungen: Es gelten exklusive Rabatte für Hatch-Mitglieder, kleinere Startups profitieren von einem kostenlosen Zugang.

Biotech-Startups sind Innovations-Pioniere, die jedoch aufgrund von administrativen Hürden in ihrem Fortschritt eingebremst werden können, weiß Florian Wegener, CEO und Gründer von ZAGENO. Unsere Partnerschaft mit Hatch.Bio vereinfacht die Bestellung von Laborbedarf für die Mitglieder des Inkubators und spart ihnen wertvolle Zeit und Ressourcen.

James Weis, CEO von Hatch.Bio, fügt hinzu: Diese Zusammenarbeit verschafft unseren Mietern einen entscheidenden operativen Vorteil, der es ihnen ermöglicht, ihre Abläufe zu rationalisieren und ihre Forschungsaktivitäten voranzutreiben.

Über diese Partnerschaft erhalten die Mieter von Hatch.Bio einen nahtlosen Zugang zu ZAGENOs KI-gestütztem Marktplatz für Laborbedarf. Durch die Einbindung der ZAGENO-Plattform in die Einrichtungen und den Support von Hatch.Bio wird im Rahmen der Zusammenarbeit die Beschaffung vereinfacht, das Tracking automatisiert und der bürokratische Aufwand minimiert. So können sich die Forscher darauf konzentrieren, ihre Forschungsaktivitäten in die klinische Phase zu überführen.

Über ZAGENO

Mit dem größten KI-gesteuerten Marktplatz der Branche verändert ZAGENO die Beschaffung von Laborbedarf grundlegend und bietet über 40 Millionen Produkte von mehr als 5.300 globalen Lieferanten. Wissenschaftler, Laborleiter und Beschaffungsteams vertrauen auf die reibungslose Beschaffung von Laborbedarf über die All-in-One-Plattform von ZAGENO, die sowohl eine Budgetoptimierung als auch eine Produktivitätssteigerung ermöglicht. Mit einem automatisierten Tracking von Bestellungen und Lieferungen, benutzerdefinierten Workflows, Echtzeit-Analysen für den Ausgabenbereich und einem ausgelagerten Lieferantenmanagement bietet ZAGENO Laboreinrichtungen jeder Größe eine vollständig automatisierte Bestellabwicklung für den Laborbedarf. Lernen Sie den ZAGENO-Marktplatz kennen und erfahren Sie auf www.zageno.com mehr darüber, wie Sie die Beschaffung von Laborbedarf optimieren können bzw. sichern Sie sich Ihren Zugang unter bit.ly/HatchBio-Labs.

Über Hatch.Bio Labs

Hatch.Bio Labs ist die führende Inkubationsplattform für Biotechnologie und Biowissenschaften, die sich dem Abbau der operativen Hürden für Unternehmen im Biotechnologie- und Life-Science-Sektor verschrieben hat. Wir bieten erstklassige, hochflexible und kosteneffiziente Labor- und Büroeinrichtungen, die über einen umfassenden wissenschaftlichen und betrieblichen Support verfügen und mit strategischen Partnerschaften als Teil eines modernen Technologiepakets punkten – damit unsere eingemieteten Firmen rascher und effizienter wachsen können. Wir sehen es als unsere Aufgabe, Biotech-Pioniere bei der Entwicklung transformativer Technologien und der rascheren Umsetzung biotechnologischer Innovationen zu unterstützen. Für weitere Informationen und Anfragen im Hinblick auf die Anmietung wenden Sie sich bitte an www.hatch.bio.

Kontaktdaten

Stephanie Harold

pr@zageno.com

+1 (857) 477-8479

Quelle: ZAGENO

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

