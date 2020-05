Ergebnisse der Jahreshauptversammlung & neues Board-Mitglied Bryan Coates

MONTREAL, KANADA – 5. MAI 2020 – Amex Exploration Inc. (Amex oder das Unternehmen) (TSX-V: AMX, FRA: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich, im Anschluss an die Jahreshauptversammlung und außerordentliche Versammlung der Aktionäre am 4. Mai 2020 Folgendes bekannt zu geben:

– Die sechs für die Unternehmensführung nominierten Personen – Victor Cantore, Pierre Carrier, Yvon Gélinas, Anik Gendron, André Shareck und Jacques Trottier – wurden mit einer Stimmenmehrheit von über 98 % gewählt.

– Die externen Prüfer RCGT wurden mit 99 % der Stimmen wiedergewählt.

– Der rollierende Aktienoptionsplans wurde mit 99 % der Stimmen angenommen.

– Die Satzungsbestimmung zur Voranzeigepflicht wurde mit 99 % der Stimmen angenommen.

Darüber hinaus gibt Amex mit großer Freude bekannt, dass Herr Bryan Coates im Rahmen der Jahreshauptversammlung (AGM) zu einem unabhängigen Direktor nominiert wurde, womit sich die Gesamtzahl der Direktoren auf sieben erhöht. Herr Coates ist mit seinen mehr als 35 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet des Bergbaus eine große Bereicherung für das Board von Amex. Während seiner Karriere bekleidete er bei Osisko Gold Royalties ab der Gründung des Unternehmens im Juni 2014 bis zum 31. Dezember 2019 den Posten des President. Während dieser Zeit war er an zwei großen transformativen Übernahmen beteiligt: Im Jahr 2014 wurde die Firma Virginia Mines Inc. für 550 Millionen Dollar übernommen und im Jahr 2017 folgte die Übernahme eines Portfolios von Bergbauprojekten (74 Einzelbeteiligungen in Form von Royalties, Streams und Metall-Offtakes) von der Firma Orion Mine Finance für 1,1 Milliarden Dollar. Von Mai 2007 bis Juni 2014 zeichnete Herr Coates bei der Osisko Mining Corporation als Vice President, Finance und als Chief Financial Officer verantwortlich. In diesen Funktionen war er an der Erschließung der Mine Canadian Malartic beteiligt, für die ein Budget in Höhe von 1 Milliarde Dollar bereitgestellt wurde. Davor bekleidete er bei den Firmen Cambior Inc. und IAMGOLD Corporation den Posten eines Vice President Finance bzw. eines Chief Financial Officer. Herr Coates ist ein konzessionierter Wirtschaftsprüfer (CPA) und ein erfolgreicher Absolvent des ICD-Rotman Directors Education Program. Nachdem Herr Coates im Board verschiedener börsennotierter Bergbaufirmen vertreten war und bei der Firma Falco Resources Ltd. die Funktion des Vorsitzenden inne hatte, ist er in wesentlichen Führungsfragen bestens bewandert und genießt als langjähriges und erfahrenes Board-Mitglied einen guten Ruf in der Branche.

Herr Coates meint: Ich freue mich wirklich sehr über meine neue Rolle als Mitglied im Board von Amex Exploration. Nachdem ich das Konzessionsgebiet und seine Einrichtungen besucht habe, bin ich der Meinung, dass Amex hier am Aufbau eines neuen bedeutenden Goldcamps arbeitet. Ich bin in unserer Gastgemeinde Normetal geboren und habe dort auch meine Kindheit verbracht. Daher kenne ich auch ihre lange Bergbautradition und weiß, dass wir hier die entsprechenden Ressourcen vorfinden, die uns bei unseren Unternehmungen unterstützen.

Ebenso als neues Mitglied in das Board gewählt wurde Frau Anik Gendron, die ab sofort die Funktion einer unabhängigen Direktorin bekleidet. Frau Gendron hat sich als Anwältin auf Wertpapierrecht und Fragen der Unternehmensführung spezialisiert. Frau Gendron vertritt eine Reihe von Bergbauexplorern und war von 2012 bis Februar 2020 bei der Firma Metanor Resources Inc. (und anschließend bei deren Nachfolger Bonterra Resources Inc.) als Rechtsberaterin und Corporate Secretary tätig. Frau Gendron hat an der Universität Montreal ein Bachelorstudium (B.Sc.) in Wirtschaftswissenschaften und ein Bachelorstudium (LLB) in Rechtswissenschaften absolviert und ist Mitglied der Rechtsanwaltskammer von Quebec.

Executive Chairman Dr. Jacques Trottier erklärt: Ich heiße die neuen Direktoren im Namen des Board herzlich in unserem Team willkommen. Herr Coates ist für seine Führungsqualitäten und seine strategischen Initiativen bekannt und hat sich im In- und Ausland umfangreiche Wirtschafts- und Branchenkenntnisse angeeignet. Wir freuen uns schon darauf, im Zuge der Projekterschließung von seinen Beiträgen und seinem Fachwissen zu profitieren. Auch Frau Gendrons Erfahrungen im Unternehmensrecht, einschließlich Finanztransaktionen sowie Fusionen und Übernahmen, sind eine willkommene Bereicherung und stärken das Know-how und die Qualifikationen des gesamten Board.

Beiden Direktoren wurden 150.000 Optionen gewährt, die zu einem Ausübungspreis von je 1,44 Dollar innerhalb von fünf Jahren ausgeübt werden können. 100.000 Optionen erlangen am Tag der Gewährung ihre Gültigkeit, 25.000 weitere Optionen am ersten Jahrestag der Gewährung und nochmals 25.000 Optionen am zweiten Jahrestag der Gewährung.

Satzungsbestimmung zur Voranzeigepflicht

Die Satzungsbestimmung zur Voranzeigepflicht legt ein klares Prozedere für die Nominierung von Direktoren fest, um sicherzustellen, dass alle Aktionäre ordnungsgemäß über die für einen Direktorposten vorgesehen Personen informiert werden und so ihre Stimmrechte in Kenntnis aller Daten ausüben können. Die Satzungsbestimmung zur Voranzeigepflicht gleicht den einschlägigen Satzungsbestimmungen, an denen sich viele andere börsennotierte Unternehmen in Kanada orientieren. Die Satzungsbestimmung zur Voranzeigepflicht sieht Fristen vor, innerhalb derer die Aktionäre das Unternehmen über Nominierungen für einen Direktorposten in Kenntnis setzen müssen, bevor eine Jahreshauptversammlung bzw. eine außerordentliche Versammlung der Aktionäre einberufen wird, bei der die entsprechenden Direktoren gewählt werden. In der Bestimmung wird auch festgehalten, welche Daten über einen geplanten Nominierten in der Ankündigung eines Aktionärs enthalten sein müssen, damit diese eine entsprechende Gültigkeit erlangt. Im Fall einer Jahreshauptversammlung der Aktionäre ist das Unternehmen mindestens 30 Tage vor dem Datum der Jahreshauptversammlung der Aktionäre zu benachrichtigen. Sollte die Jahreshauptversammlung der Aktionäre allerdings innerhalb von 40 Tagen nach dem Datum, an dem die Jahreshauptversammlung zum ersten Mal offiziell angekündigt wurde (Ankündigungsdatum), abgehalten werden, muss die Mitteilung des eine Nominierung aussprechenden Aktionärs spätestens zu Geschäftsende des zehnten (10.) Tages nach dem Ankündigungsdatum erfolgen. Im Falle einer außerordentlichen Versammlung, die zum Zwecke der Ernennung von Direktoren einberufen wird, hat die Ankündigung spätestens zu Geschäftsende des fünfzehnten (15.) Tages, nachdem das Datum der außerordentlichen Versammlung der Aktionäre zum ersten Mal offiziell angekündigt wurde, zu erfolgen. Unter der Voraussetzung, dass im jeweiligen Fall bei der Aussendung der Vertretungsvollmacht für eine in diesem Abschnitt beschriebene Versammlung von der Notice and Access-Klausel (wie in der Vorschrift National Instrument 54-101 – Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer definiert) Gebrauch gemacht wird, muss die Mitteilung spätestens vor Geschäftsschluss am vierzigsten (40.) Tag vor der entsprechenden Versammlung einlangen. Die Satzungsbestimmung zur Voranzeigepflicht schreibt des Weiteren vor, dass die Mitteilung eines Aktionärs in einer ordnungsgemäßen schriftlichen Form zu erfolgen hat. Außerdem ist vorgesehen, dass das Board of Directors des Unternehmens im eigenen Ermessen auf die Anforderungen im Rahmen dieser Bestimmungen verzichten kann. Der vollständige Text der Satzungsbestimmung zur Voranzeigepflicht ist unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR (www.sedar.com) nachzulesen.

Über Amex

Amex Exploration Inc. ist ein Junior-Bergbau- und -Explorationsunternehmen, dessen Hauptziel darin besteht, realisierbare Gold- und Basismetallprojekte in den bergbaufreundlichen Regionen Quebec und Ontario zu erwerben, zu erkunden und zu erschließen. Das Hauptaugenmerk von Amex ist auf das zu 100 Prozent unternehmenseigene Goldprojekt Perron gerichtet, das 110 Kilometer nördlich von Rouyn Noranda (Quebec) liegt und aus 116 aneinandergrenzenden Schürfrechten mit einer Grundfläche von 4.518 Hektar besteht. Bei Perron wurden eine Reihe bedeutender Goldentdeckungen gemacht, darunter die Eastern Gold Zone, die Gratien Gold Zone, die Grey Cat Zone und die Central Polymetallic Zone. In jeder dieser Zonen wurde eine hochgradige Goldmineralisierung identifiziert. Ein bedeutender Teil des Projekts ist weiterhin nur unzureichend erkundet. Zusätzlich zum Projekt Perron hält das Unternehmen ein Portfolio an weiteren Projekte mit Goldpotenzial in Quebec.

