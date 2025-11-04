Ergebnisse der Jahreshauptversammlung

Rouyn-Noranda, Kanada, 11. Dezember 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung bekannt zu geben, die am 10. Dezember 2025 stattfand (die Versammlung). Alle der Versammlung vorgelegten Beschlüsse wurden von mehr als 94 % der abgegebenen Stimmen angenommen.

Alle im Rundschreiben des Managements zur Versammlung vorgestellten Kandidaten wurden gewählt, nämlich: René Branchaud, Loic Bureau, Eric Gratton, Pascal Hamelin, François Mestrallet, Noureddine Mokadden und Chad Williams.

Die Firma Raymond Chabot Grant Thornton, Professional Chartered Accountants wurde für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 erneut zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens bestellt.

Auf der Sitzung des Board of Directors im Anschluss an die Hauptversammlung wurde Noureddine Mokaddem zum neuen Chairman des Board ernannt und die anderen leitenden Angestellten wurden in ihren Ämtern bestätigt: Pascal Hamelin, President und Chief Executive Officer; Alain Lévesque, Chief Financial Officer; Robert Gagnon, Vice-President Exploration; und Julie Godard, Corporate Secretary.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Goldproduzent und ein kanadisches Explorationsunternehmen mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten von Québec, Kanada. Abcourt ist Eigentümer der Mine und Aufbereitungsanlage Sleeping Giant sowie des Konzessionsgebiets Flordin, auf die sich die Aktivitäten des Unternehmens konzentrieren.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.,

T: (514) 722-2276, DW 456

E: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

