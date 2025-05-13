  • Ergebnisverbesserung entsteht im Betrieb

    Kosten, Qualität, Lieferfähigkeit und Produktivität werden nicht in Gremien verbessert, sondern in Prozessen, Strukturen und Führung vor Ort.

    BildSTRATEGY PIRATES setzt mit COO ad interim auf operative Exzellenz statt PowerPoint-Sanierung _Kosten, Qualität, Lieferfähigkeit und Produktivität werden nicht in Gremien verbessert, sondern in Prozessen, Strukturen und Führung vor Ort._

    Buchholz i.d.N., 12. Mai 2026 – Viele Ergebnisprogramme klingen auf dem Papier überzeugend, verlieren aber in der Umsetzung an Wirkung. STRATEGY PIRATES positioniert den COO ad interim als operative Führungskraft, die nicht nur analysiert, sondern Abläufe stabilisiert, Verantwortlichkeiten klärt und Verbesserungen in den Betrieb bringt.

    Der Betrieb ist der größte Ergebnishebel

    In Industrie, Maschinenbau, Dienstleistung und Gesundheitswesen entstehen Ergebnisprobleme häufig im Zusammenspiel von Prozessen, Schnittstellen, Ressourcen, Qualität und Führung. Wer nur auf Monatsreports schaut, sieht die Wirkung oft zu spät. Entscheidend ist, was im Tagesgeschäft passiert – auf dem Shopfloor, in der Disposition, in der Leistungserbringung, im Kundenprozess.

    COO ad interim heißt: Verantwortung für operative Wirkung

    Ein COO ad interim schafft Transparenz über Leistung, Engpässe und Prioritäten. Er führt operative Einheiten, taktet Maßnahmen und sorgt dafür, dass Verbesserungen nicht in Projektlisten hängen bleiben. Dabei geht es um messbare Wirkung: bessere Lieferfähigkeit, geringere Kosten, höhere Produktivität, stabilere Prozesse und klarere Führung.

    Zitat Steffen Moldenhauer, Geschäftsführer STRATEGY PIRATES

    _“Ergebnis entsteht nicht im Monatsreport. Ergebnis entsteht dort, wo Prozesse laufen – oder eben nicht laufen.“_

    Operative Exzellenz braucht Führung, nicht nur Methoden

    Lean, Prozessmanagement und Effizienzprogramme sind wertvoll – aber nur, wenn sie geführt werden. STRATEGY PIRATES verbindet Methodenkompetenz mit Umsetzungserfahrung. Entscheidend ist nicht, ob ein Unternehmen ein weiteres Tool einführt, sondern ob Führung, Kennzahlen, Prozesse und Verantwortung zusammenpassen.

    Schnelle Stabilisierung und nachhaltige Verbesserung

    Gerade in kritischen Unternehmensphasen muss Operations Management beides leisten: kurzfristig stabilisieren und gleichzeitig strukturelle Verbesserungen anstoßen. Mit Erfahrung aus mehr als 20 Branchen kann STRATEGY PIRATES operative Muster schnell erkennen und passende Maßnahmen pragmatisch umsetzen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    STRATEGY PIRATES GmbH & Co. KG
    Herr Steffen Moldenhauer
    Vaenser Weg 29
    21244 Buchholz in der Nordheide
    Deutschland

    fon ..: +49-1522-8770805
    web ..: https://strategy-pirates.com
    email : captain@strategy-pirates.com

    Über STRATEGY PIRATES

    STRATEGY PIRATES unterstützt Unternehmen in anspruchsvollen Veränderungs-, Sanierungs- und Wachstumssituationen. Im Fokus stehen Interim Management, operative Restrukturierung, Führung in kritischen Phasen sowie KI- und Digitalisierungsprojekte mit klarem Ergebnisbezug. Die erfahrenen Manager und Umsetzer bringen C-Level-Erfahrung und Managementpraxis aus mehr als 20 Branchen ein – pragmatisch, direkt und mit Fokus auf wirksame Umsetzung.

    Leistungsbezug STRATEGY PIRATES

    – Übernahme der Geschäftsführung ad Interim
    – Stabilisierung von Führung, Kommunikation und Entscheidungswegen
    – 100-Tage-Lagebild mit Prioritäten, Risiken und Maßnahmen
    – Schnittstelle zu Gesellschaftern, Beirat, Banken, Investoren und Führungsteam
    – Kosten-, Cash- und Effizenzmaßnahmen
    – Operative Restrukturierung mit klarer Führungsverantwortung
    – Operations-Lagebild und Performance-Transparenz
    – Prozess- und Effizienzsteigerung
    – Führung operativer Einheiten in kritischen Phasen
    – Umsetzung von Ergebnisprogrammen mit messbarer Wirkung

    Pressekontakt:

    STRATEGY PIRATES GmbH & Co. KG
    Herr Steffen Moldenhauer
    Vaenser Weg 29
    21244 Buchholz in der Nordheide

    fon ..: +49-1522-8770805
    email : captain@strategy-pirates.com


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